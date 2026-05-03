El debate por las tasas municipales

En la Argentina, cada vez que un consumidor paga por un producto o un servicio, entre el 33% y el 52% del precio final corresponde a la carga impositiva total, que incluye tributos nacionales, provinciales y municipales. Dentro de ese esquema, existe un componente poco visible y cada vez más cuestionado: las tasas municipales.

En teoría, las tasas son una contraprestación que se abona a cambio de un servicio concreto. Sin embargo, en la práctica, muchas veces funcionan como un impuesto más. Se aplican sobre la facturación, se acumulan con otros tributos y, en general, no guardan una relación directa con el servicio prestado. Así, lo que debería ser una contribución específica termina operando como un impuesto encubierto.

Más allá del debate técnico, las tasas municipales constituyen hoy un problema tanto económico como político. Así lo manifestaron, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, que advirtieron al Gobierno que la presión de estas tasas ha alcanzado niveles difíciles de sostener. En algunos municipios del conurbano bonaerense, las alícuotas superan el 6% e impactan directamente en la rentabilidad de las empresas y en los precios que finalmente paga el consumidor.

Para que se entienda bien claro: en muchas actividades la ganancia de sus dueños es menor al 6% de las ventas. Sin embargo, en esas oportunidades, lo que se lleva el fisco municipal (sin hacer nada) es más dinero del que se lleva quien pone a riesgo su capital.

El resultado es claro: la producción se encarece y la competencia se distorsiona. Las empresas operan en condiciones desiguales. Un relevamiento evidenció marcadas diferencias entre municipios, incluso entre localidades vecinas. Empresas similares pueden enfrentar cargas muy distintas según su ubicación. En algunos casos, una firma puede pagar varias veces más en un municipio que en otro cercano por la misma actividad, una disparidad que no responde necesariamente a mejores servicios, sino a decisiones fiscales locales.

En el último tiempo, el Gobierno Nacional impulsó medidas orientadas a aliviar la carga sobre empresas y consumidores. Entre ellas, la prohibición de incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos —una práctica extendida durante años— y la creación de una plataforma que permite a los ciudadanos identificar y reportar estos cargos.

Estas iniciativas resultan positivas en tanto promueven la transparencia, ya que muchas de estas tasas se encontraban “ocultas” en boletas o diluidas en estructuras de costos difíciles de desagregar. Su identificación permite poner el foco en los mecanismos de recaudación de los gobiernos locales.

En paralelo, comenzaron a surgir fallos judiciales que cuestionan la legalidad de ciertas tasas —como las “tasas viales”— cuando no existe una contraprestación clara. Ese fue el caso de la Justicia de Trenque Lauquen, que determinó que el municipio de Daireaux debe devolver montos cobrados a productores rurales en concepto de tasa vial, tras comprobar deficiencias en el mantenimiento de caminos y desvío de fondos hacia otros fines.

También la Justicia de Mar del Plata declaró la nulidad total de la denominada tasa por “servicios esenciales” creada por la Municipalidad de Azul luego de un reclamo de productores agropecuarios.

No hay dudas: cuando una tasa se calcula como un porcentaje de la actividad económica, deja de ser una contraprestación y pasa a funcionar como un impuesto más. Cuando esta práctica se generaliza, el sistema se vuelve menos equitativo y pierde competitividad.

Desde IDEA venimos señalando la necesidad de reducir el “costo argentino” y simplificar un sistema impositivo en el que se superponen tributos de los tres niveles del Estado. En ese marco, las tasas municipales se destacan por su carácter altamente distorsivo y por su impacto directo tanto en la economía de las familias como en la de las empresas. Por un lado, los consumidores enfrentan precios más elevados; por otro, las empresas operan con costos que limitan la inversión, la formalidad y la generación de empleo.

Creemos que avanzar hacia un sistema más simple, transparente y menos distorsivo es parte central de la agenda de competitividad. Ordenar el esquema de tasas municipales, junto con una revisión más amplia de los tributos que encarecen la producción, es un paso necesario para que la Argentina pueda crecer, generar empleo y ofrecer precios más alineados con los estándares internacionales. De esta manera, los consumidores argentinos pagarán precios similares a los que se pagan en el exterior.

El autor es presidente de IDEA y socio de PwC Argentina