María Tettamanti ratificó el rumbo tras de la renuncia de Daniel González: “No vamos a cambiar nada de lo que estamos haciendo”

“No, porque viene un año electoral, vamos a empezar con medidas demagógicas o con populismo; nosotros creemos que el sector privado tiene que invertir y la ciudadanía argentina va a elegir ese rumbo”, afirmó la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti.

Sus declaraciones se dieron a días de la renuncia de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, quien estuvo al frente del reordenamiento de los subsidios en las tarifas de energía.

Daniel González presidió el comité evaluador del RIGI y dijo que venía hablando su salida del Gobierno hace meses Fabián Malavolta

En ese marco, la funcionaria explicó que, tras las revisiones de las transportistas y distribuidoras, “ya se estableció cuál es la tarifa” y que “esa recuperación hacia el nivel óptimo se está haciendo muy gradualmente”. Tettamanti ratificó el rumbo del plan económico del Gobierno durante su participación en la AHK Forum 2026, el evento anual de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana.

Sobre el potencial energético de la Argentina, Tettamanti afirmó que “no somos ricos por tener Vaca Muerta”, y aclaró que “para darle valor hay que invertir mucho capital”. Para ello, remarcó que la condición es tener “una política macroeconómica que pone el foco en la estabilidad fiscal y monetaria”. Y apuntó: “Es muy necesario fijar reglas de juego claras, que es que el Estado no produce; el Estado empresario acá no sirve”.

En esa línea, insistió en que “para que el mundo crea que podemos ser un proveedor confiable, lo que hay que hacer es dejar tranquilo al sector privado”. Así, destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aporta un marco “institucional, legal, regulatorio e impositivo confiable”.

María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

“El RIGI está posibilitando el gran desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Tettamanti, al sostener que “el transporte de crudo ya dejó de ser un cuello de botella” en la cuenca neuquina.

En cuanto al gas, indicó que el país cuenta con recursos “para 200 años de consumo” y destacó iniciativas privadas, como el proyecto de TGS, que posibilitarán llevar la producción a los centros de demanda.

En cuanto al desarrollo de la actividad alrededor de la producción de Vaca Muerta, apuntó contra gestiones anteriores: “Los gobiernos que más hablan de industrializar son los que creaban las reglas que la combatían”.

Por otro lado, la funcionaria abordó las innovaciones tecnológicas, donde vislumbró “una gran oportunidad para que en la Argentina se puedan instalar centros de datos”, ya que hay “recursos para poder producir esa energía”.

Tettamanti asumió la conducción de Energía en octubre de 2024, en reemplazo de Eduardo Rodríguez Chirillo. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y tuvo experiencia en el rubro energético en empresas como Total Austral, Grupo Albanesi, Metrogas y la dirección general de Camuzzi Gas.

La apertura del evento en la Bolsa de Cereales contó con un discurso de la embajadora de Alemania, Catalina Cullas, quien destacó que su país busca “diversificarse para reducir sus dependencias” y valoró que la Argentina “estableció un proceso de apertura”.

En ese contexto, la diplomática detalló que hubo un aumento del 25% en el comercio bilateral reciente, alcanzando los US$4200 millones.

Catalina Cullas, embajadora de la República Federal de Alemania en la Argentina Gentileza

Cullas también celebró la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur, dado que creó “el área de libre comercio más grande del mundo” y remarcó que el RIGI brindó “un marco seguro” a las empresas.

“La tradición por sí sola no alcanza para ser competitivos: necesitamos condiciones”, advirtió la embajadora y concluyó: “Todos tenemos algo para ganar. Con el gobierno federal de Alemania queremos acompañarlos en el camino”.