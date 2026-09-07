Martín Guzmán cuestionó las medidas de mejora de la actividad: “El Gobierno recurre a cosas que creía que eran herejías”

El exministro de Economía, Martín Guzmán, criticó con dureza el rumbo económico de Javier Milei y las recientes medidas que buscan apuntalar la actividad. Afirmó que el modelo libertario “no está funcionando” y calificó como “manotazos” las últimas iniciativas anunciadas por el oficialismo.

En diálogo con Radio 10, el extitular del Palacio de Hacienda describió contradicciones entre el discurso oficial y las iniciativas: “El Gobierno está recurriendo a cosas que creía que eran una herejía”.

“Una herejía en donde el Estado empieza a tomar un rol, justamente porque su modelo económico no le está funcionando”, agregó Guzmán.

Aunque el economista y exministro de Alberto Fernández reconoció una desaceleración en los precios, sostuvo que el modelo “genera un daño muy grande a todo el sistema socioproductivo. Lo que está chocando hoy en la Argentina es el trabajo y la producción, no el dólar”.

Martín Guzmán, primer ministro de Economía de Alberto Fernández

“El principal objetivo debería ser la reactivación económica sin subir la inflación. No se acabó el problema inflacionario: cualquier esquema que defina este o el próximo gobierno tiene que apuntar al crecimiento sin desestabilizar los precios”, analizó.

Es que el exfuncionario remarcó una divergencia entre el rebote estadístico y las cuentas fiscales. “Crece la economía, pero la recaudación baja. Pasa porque los sectores que se achican contribuían, mientras se bajan las cargas a los que crecen. Es un modelo con ganadores muy concentrados”, puntualizó.

“El producto del país puede crecer, pero se explica fundamentalmente por cuatro sectores: el agro, la energía, la minería y los bancos. El resto de la economía está sufriendo las consecuencias de un deterioro en el empleo y en los ingresos reales”, detalló Guzmán.

Respecto al ancla fiscal, concedió que es una condición necesaria, pero objetó: “El orden de las cuentas debe ser un pilar, como lo fue con Néstor Kirchner, pero este Gobierno se vanaglorió de bajar el déficit generando un daño enorme a la producción y a los ingresos”.

“Milei dice que íbamos a ver un boom en el consumo, pero para eso tienen que subir los ingresos o expandirse el financiamiento, y con estos niveles de mora y tasas, el crédito no va a traccionar”, cuestionó el economista.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para reactivar el crédito hipotecario Santiago Filipuzzi

En esa línea, el exministro describió como “manotazos” las recientes medidas: “El Gobierno agarra los fondos de la Anses para el crédito en la compra de viviendas, pero eso no mueve la aguja de la economía como un todo. Recurren a herramientas de intervención estatal porque su modelo no arranca por sí solo”.

“Sin un rol activo del Estado que impulse la recuperación, esto no sale adelante. Y cuando se haga, debe gestionarse de forma tal que no impacte sobre la inflación”, reiteró Guzmán.

El exministro dedicó una parte de la entrevista al sector petrolero: “Con Vaca Muerta se construyó una gran oportunidad que hoy no se está aprovechando al máximo. La nacionalización de YPF fue un gran acierto: dio el puntapié porque el sector privado no estaba invirtiendo. Pero para que genere empleo masivo y desarrollo, tiene que haber una industrialización de esos recursos y el Estado debe recaudar esa renta para financiar infraestructura y productividad en el resto de la economía”.

“No veo que esto cambie. Al Gobierno le empieza a preocupar el nivel de actividad y por eso ensaya algunas medidas, pero no las siente; no está en su identidad. Ya pasaron casi tres años y esto es lo que es”, planteó Guzmán.

Martín Guzmán fue ministro de Economía de Alberto Fernández entre diciembre de 2019 y julio de 2022 Fabián Marelli - Archivo / LA NACION

En cuanto al corto plazo, el extitular del Palacio de Hacienda adelantó: “Vamos a ver más de lo mismo: un deterioro lento pero firme de la producción, un dólar sin demasiados sobresaltos, dentro de las bandas de flotación al menos hasta las elecciones de Estados Unidos en noviembre, y la inflación bajando un poquito, pero no mucho más”.

“Seguimos construyendo un país que va perdiendo capacidades productivas y del conocimiento, y eso no es bueno. Hoy no hay un horizonte de prosperidad en la Argentina; hace falta otra cosa”, cerró el exministro.