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Martín Guzmán cuestionó las medidas de mejora de la actividad: “El Gobierno recurre a cosas que creía que eran herejías”

El extitular del Palacio de Hacienda advirtió que se frena la inflación en detrimento del empleo y la producción; describió las iniciativas de reactivación económica como “manotazos”

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Martín Guzmán, ex Ministro de Economía de la Nación Argentina
Martín Guzmán, ex Ministro de Economía de la Nación ArgentinaNOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

El exministro de Economía, Martín Guzmán, criticó con dureza el rumbo económico de Javier Milei y las recientes medidas que buscan apuntalar la actividad. Afirmó que el modelo libertario “no está funcionando” y calificó como “manotazos” las últimas iniciativas anunciadas por el oficialismo.

En diálogo con Radio 10, el extitular del Palacio de Hacienda describió contradicciones entre el discurso oficial y las iniciativas: “El Gobierno está recurriendo a cosas que creía que eran una herejía”.

“Una herejía en donde el Estado empieza a tomar un rol, justamente porque su modelo económico no le está funcionando”, agregó Guzmán.

Aunque el economista y exministro de Alberto Fernández reconoció una desaceleración en los precios, sostuvo que el modelo “genera un daño muy grande a todo el sistema socioproductivo. Lo que está chocando hoy en la Argentina es el trabajo y la producción, no el dólar”.

Martín Guzmán, primer ministro de Economía de Alberto Fernández
Martín Guzmán, primer ministro de Economía de Alberto Fernández

“El principal objetivo debería ser la reactivación económica sin subir la inflación. No se acabó el problema inflacionario: cualquier esquema que defina este o el próximo gobierno tiene que apuntar al crecimiento sin desestabilizar los precios”, analizó.

Es que el exfuncionario remarcó una divergencia entre el rebote estadístico y las cuentas fiscales. “Crece la economía, pero la recaudación baja. Pasa porque los sectores que se achican contribuían, mientras se bajan las cargas a los que crecen. Es un modelo con ganadores muy concentrados”, puntualizó.

“El producto del país puede crecer, pero se explica fundamentalmente por cuatro sectores: el agro, la energía, la minería y los bancos. El resto de la economía está sufriendo las consecuencias de un deterioro en el empleo y en los ingresos reales”, detalló Guzmán.

Respecto al ancla fiscal, concedió que es una condición necesaria, pero objetó: “El orden de las cuentas debe ser un pilar, como lo fue con Néstor Kirchner, pero este Gobierno se vanaglorió de bajar el déficit generando un daño enorme a la producción y a los ingresos”.

“Milei dice que íbamos a ver un boom en el consumo, pero para eso tienen que subir los ingresos o expandirse el financiamiento, y con estos niveles de mora y tasas, el crédito no va a traccionar”, cuestionó el economista.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para reactivar el crédito hipotecario
El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para reactivar el crédito hipotecarioSantiago Filipuzzi

En esa línea, el exministro describió como “manotazos” las recientes medidas: “El Gobierno agarra los fondos de la Anses para el crédito en la compra de viviendas, pero eso no mueve la aguja de la economía como un todo. Recurren a herramientas de intervención estatal porque su modelo no arranca por sí solo”.

“Sin un rol activo del Estado que impulse la recuperación, esto no sale adelante. Y cuando se haga, debe gestionarse de forma tal que no impacte sobre la inflación”, reiteró Guzmán.

El exministro dedicó una parte de la entrevista al sector petrolero: “Con Vaca Muerta se construyó una gran oportunidad que hoy no se está aprovechando al máximo. La nacionalización de YPF fue un gran acierto: dio el puntapié porque el sector privado no estaba invirtiendo. Pero para que genere empleo masivo y desarrollo, tiene que haber una industrialización de esos recursos y el Estado debe recaudar esa renta para financiar infraestructura y productividad en el resto de la economía”.

No veo que esto cambie. Al Gobierno le empieza a preocupar el nivel de actividad y por eso ensaya algunas medidas, pero no las siente; no está en su identidad. Ya pasaron casi tres años y esto es lo que es”, planteó Guzmán.

Martín Guzmán fue ministro de Economía de Alberto Fernández entre diciembre de 2019 y julio de 2022
Martín Guzmán fue ministro de Economía de Alberto Fernández entre diciembre de 2019 y julio de 2022Fabián Marelli - Archivo / LA NACION

En cuanto al corto plazo, el extitular del Palacio de Hacienda adelantó: “Vamos a ver más de lo mismo: un deterioro lento pero firme de la producción, un dólar sin demasiados sobresaltos, dentro de las bandas de flotación al menos hasta las elecciones de Estados Unidos en noviembre, y la inflación bajando un poquito, pero no mucho más”.

“Seguimos construyendo un país que va perdiendo capacidades productivas y del conocimiento, y eso no es bueno. Hoy no hay un horizonte de prosperidad en la Argentina; hace falta otra cosa”, cerró el exministro.

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