Más informalidad y el avance de la IA: la señal de alerta de los empresarios por el empleo

MAR DEL PLATA.- El crecimiento de la informalidad en el mercado laboral y la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos productivos, con sus respectivos impactos, plantearon ante el auditorio del 62° Coloquio de IDEA parte de los principales desafíos que se afrontan en el país para dar respuestas a una de sus históricas y más profundas problemáticas, como es ponerle freno a la desocupación y abrir nuevas oportunidades y formas de generación de trabajo.

Los números, análisis y opiniones planteados en el bloque enfocado en la cuestión del empleo trazaron un escenario de complejidades, en particular en función de sus consecuencias: en el primero de los casos, sobre el futuro potencial del sistema previsional. En cuanto al avance tecnológico, hasta dónde implicará reducir puestos efectivos.

“Hay que innovar, competir y desarrollar talento para asegurar que lo humano sea el factor diferencial”, resumió Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity y parte del panel que compartió con Diego García, director general de CVC Corp Argentina, y Sofía Vago, CEO de Accenture, para poner en foco “El trabajo en una era de transformación”.

“La IA hay que abrazarla”, planteó Vago y la apuntó como una herramienta para “reinventar y que ayuda a desarrollar”, aunque se permitió advertir que la aceleración por este camino de un nuevo futuro se empieza a encontrar en el país con un nuevo escollo y es la educación: “Hay gran talento aquí, pero nos estamos quedando sin stock”, advirtió.

Tomás Bulat, economista jefe de IDEA, fue el encargado de describir el actual escenario con referencias y comparaciones internacionales, algunas más lejanas como Australia y Canadá y otras mucho más próximas y familiares, como lo que ha ocurrido con la evolución del mercado del trabajo en Colombia y Chile, siempre con la Argentina por debajo de las mejores expectativas.

Citó mediciones del Indec con crecimiento de 33 a 38% del trabajo no registrado solo en la última década, que sube a 48% si también se suma el empleo independiente, y con un desagregado que impacta: el 58% de esa franja laboral son jóvenes de menos de 29 años. “Argentina es de los países que está en crecimiento de informalidad laboral”, advirtió, condición que marcó con incidencia en términos de productividad, recaudación fiscal y compromiso de respuesta para los futuros jubilados, entre otros aspectos.

“Si sigue así será cada vez peor”, dijo Bulat y, en tal sentido, marcó experiencias a seguir o profundizar, con buenos rendimientos en otros países, en medidas que fomenten la productividad, algunas regulaciones, generen incentivos y dispongan desde el Estado de un esquema más eficiente de fiscalización. Y consideró pendiente una reforma laboral que, aclaró, no tiene una única receta ni tampoco se logra de una sola vez frente a un mercado laboral cada vez más exigente y dinámico. “Es una discusión que continúa”, aclaró.

Frente a una economía actual que concentra sus mejores resultados en unos pocos rubros, como la energía y la minería, Bulat citó aquellas mismas experiencias de países vecinos y consideró necesario generar “cadenas de valor” para que las demás actividades se puedan acoplar a esos sectores más dinámicos.

Luciano Laspina, director ejecutivo de Cippec, se refirió luego al impacto de la IA en el mercado del trabajo, con uno de cada 20 puestos que ya pide conocimientos y manejo en la materia. “Se necesita una oferta de habilidades porque la IA puede mejorar la productividad”, señaló, entrevistado por Silvia Naishtat, periodista de Clarín, y ante un auditorio algo más raleado que en las dos jornadas previas. Planteó como variables en este camino el grado de sustitución de tareas y la velocidad de adopción de las nuevas herramientas del conocimiento tecnológico.

Como se reconocería en el bloque posterior con otros tres ejecutivos, Laspina afirmó que la irrupción de la IA no destruye puestos, aunque admitió que sí se advierte una caída en la demanda de juniors y, a la par, una valoración del segmento senior. “Es el valor de la experiencia”, remarcó. Y anticipó un impacto mayor de la IA en aquellas actividades más vinculadas con el lenguaje, desde call centers a programación.

El panel que cerró el tema fue a experiencias concretas y locales. “Hay un nuevo compañerito”, dijo Vago para marcar la presencia de la IA en la cadena laboral, en la que reconoce que, por supuesto, aparecen cambios, pero también estrategias que implican preparación y capacitación.

Gorodisch habló de la experiencia de Farmacity e involucró a la IA no solo con impacto directo sobre el sector, sino como parte importante de un sistema general de salud. “Podemos soñar que lo que se hace hoy en un sanatorio se pueda hacer en una farmacia”, dijo y puso como ejemplo un scanner que puede detectar riesgos de un lunar antes de recurrir a un dermatólogo. Consideró que son opciones que brindarían eficiencia a todo el sistema.

García también fue a lo cercano y su vinculación con la industria del turismo, a la que le reconoció protagonismo en el mercado de empleo con uno de cada nueve puestos en todo el mundo. Y, en cuanto a la experiencia con IA, destacó un reciente proceso de contratación de viaje generado de punta a punta sin participación directa de personas. “La IA nos puede generar programas, adaptarlos y entrenar a nuestros vendedores”, destacó como opción.

A criterio de Vago, la IA se ha convertido en “un superpoder” y desde su entrada en escena entiende que no se reemplazan posiciones, sino talentos, para lo cual destacó una millonaria inversión de Accenture en ese sentido. “Siempre se necesita criterio y supervisión”, dijo sobre el valor de la participación humana con un rol de IA que vinculó con “tareas repetitivas” que “siempre requieren de la creatividad del senior y una persona al final del camino”.

“Hay que sumar el factor humano, que es diferencial, y hay responsabilidad empresaria para ir por ese camino”, recordó Gorodisch e insistió en la capacitación permanente como una necesidad hacia los mejores resultados.