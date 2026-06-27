Más producción, menos empresas: ¿qué está pasando?

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la cantidad de empresas registradas disminuyó 5,1%. Estamos para el suicidio. Pero también entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 el Estimador Mensual de Actividad Económica (aproximación del PBI) subió 8,3% (13,9%, si contamos a partir de diciembre de 2023). Estamos para el festejo. ¿A qué le prestamos atención? A ambos datos de manera simultánea, preguntando: ¿qué está pasando en Argentina?

Le trasladé el interrogante a Elizabeth Brunner (1920 - 1983). Según Thomas Wilson, comenzó estudiando literatura, lo cual contribuyó a que se expresara de manera clara y atractiva. Enseñó en la universidad de Lancaster. Fue una gran profesora, como atestiguan buen número de sus estudiantes. Combinaba eficiencia con buen humor, firmeza con infatigable paciencia, y alegría con tolerancia. En 1944 comenzó a trabajar con Philip Walter Sawford Andrews, colaboración que duró hasta la muerte de éste, ocurrida en 1971. Andrews era imaginativo y creativo, muy vigoroso pero impaciente e intratable, mientras que Brunner aplicaba un enfoque más disciplinado.

– Usted participó en el grupo de investigaciones de economistas de Oxford.

– En el cual Robert Lowe Hall y Charles Johnston Hitch se reunían con empresarios, para a través de sus testimonios inferir el proceso decisorio de las firmas. En este ámbito nacieron algunas de las ideas desarrolladas por Andrews y por mí. El grupo continuó bajo la dirección de Roy Forbes Harrod, con Philip y yo actuando como organizadores e informadores de los encuentros. Su impacto desde el punto de vista educativo fue indirecto.

– Esto de hablar con los protagonistas parece una buena idea.

– Lo es, porque tiene la fuerza de los testimonios. Dios creó a los empresarios para que tomen decisiones, no para que expliquen de manera nítida y coherente lo que están haciendo, y por qué lo están haciendo. Pero esto quiere decir que el economista tiene que aprender a escuchar, a tener paciencia, a repreguntar sin humillar. Recordando que uno, como profesional, puede escribir una monografía sobre una empresa mejor que el propio empresario; pero si le dejan la empresa a cargo, probablemente la funda en pocos días.

– ¿Lo recomendaría también en el caso de los alumnos?

– Definitivamente. Hay que integrar el aula y la calle, para lo cual hay dos vías complementarias. Traer la calle al aula, discutiendo con los alumnos las noticias; y salir a la calle, visitando fábricas, campos, oficinas públicas, sindicatos. El alumno que hace una práctica laboral en la planta de una empresa, no en la oficina, o en la sucursal de un banco, no en la casa central, adquiere una experiencia parecida a la del papa León XIV, quien vivió más de tres décadas en un remoto pueblito de Perú.

– Ustedes dos también fundaron una revista que se ocupaba del sector manufacturero.

– Así es. Andrews y yo decidimos que había que crear una revista especializada, por lo cual en 1952 vio la luz el Journal of industrial economics. Él fue el editor y yo la asistente. Cuando él murió me convertí en la editora general hasta que me retiré, poco antes de fallecer.

– Durante lo que va de la presidencia de Javier Gerardo Milei aumenta la producción en términos reales, pero disminuye el número de empresas. ¿Cómo puede ser?

– Empresas registradas, según la información oficial. Ergo, podría ocurrir que algunas empresas no cerraran, sino que pasaran a la informalidad. No lo sé, pero supongamos que se trata de cierre de empresas.

– ¿Consecuencia de qué?

– Más allá de las consideraciones puramente microeconómicas –ejemplo, ¿qué ocurrirá con DePabloConsult el día que usted fallezca?–, en la Argentina 2026, como muy probablemente también ocurra en muchos otros países, es fundamental diferenciar entre empresas agropecuarias, industriales, de la construcción, de los comercios. No conseguí la desagregación sectorial del número de empresas que cerraron, pero no me sorprendería que buena parte de ellas pertenezcan al sector comercio.

– ¿Por qué la diferencia entre sectores es fundamental?

– Porque si verifico que se reduce el número de tambos, pero no cae la producción de leche, estamos delante de un proceso de concentración. Que si no es promovido por alguna disposición pública, refleja que la respuesta de cada oferente al cambio de las circunstancias no es la misma. Y algo parecido se puede decir de casi todos los sectores. Ésta es la manera de explicar, de manera simultánea, que aumente la producción y ser reduzca la cantidad de empresas que operan.

– ¿Qué tiene de esperar el caso de los comercios?

– Que lo que está ocurriendo es, fundamentalmente, que está cambiando la forma de comprar y vender mercaderías. Modificación que llegó para quedarse. No digo que en el futuro no aparezcan nuevas formas de conectar oferentes y demandantes, digo que pensar que se va a volver atrás es una muy mala base decisoria. Enorme desafío para cada comerciante, que lo está encarando de la mejor manera que puede, con resultados de lo más diversos.

– ¿Qué implicancias tiene esto en el plano laboral?

– En el primer trimestre de 2026 la tasa de desocupación fue exactamente igual a la observada en el primer trimestre de 2024 (7,8% y 7,7%, respectivamente). Hecho que sorprendió a quienes ven demasiada TV, porque según el referido medio de comunicación lo único que hacen los empresarios es cerrar y echar gente. Ciertamente que a los periodistas no les importa la suerte de los empresarios, pero sí la de los asalariados. Le digo más: el mantenimiento de la tasa de desocupación se produjo a pesar del aumento de la oferta laboral como proporción de la población total, es decir, dicha mayor oferta fue absorbida por una suba de la demanda de trabajo.

– ¿Por qué no compara lo que ocurrió en el primer trimestre de 2026 con lo que pasó en el cuarto trimestre de 2024?

– Por la fuerte estacionalidad de las estadísticas de ocupación y desocupación. Pero para evitar suspicacias le digo que en el último trimestre de 2024 la tasa de desocupación fue de 5,7%.

– Entre los primeros trimestres de 2025 y de 2026 se registró un aumento del trabajo informal.

– Al respecto cabe hacer dos apreciaciones. Por una parte, el trabajo informal es trabajo. Por la otra, precisamente la aprobada ley de modernización laboral busca reducir los costos y sobre todo los riesgos de la contratación formal de los servicios laborales. Por lo cual, cuanto antes se la implemente, mejor.

– En una palabra.

– Para entender lo que está ocurriendo en la Argentina, las visiones aisladas no son útiles. Lo que corresponde es analizar de manera conjunta qué está ocurriendo con el número de empresas, la producción y el empleo y el desempleo.

– Doña Elizabeth, muchas gracias.