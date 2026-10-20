Más vuelos a la Argentina: negocian con tres aerolíneas y buscan abrir una nueva ruta a Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del ingreso de World2Fly, la aerolínea española del grupo Iberostar que comenzó a operar vuelos regulares y directos entre Rosario y Madrid el 1° de octubre pasado, la lista de compañías aéreas que vuelan a la Argentina podría ampliarse en los próximos meses con la llegada de TAP Air Portugal, Qatar Airways y Azul.

En diálogo con LA NACION, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, confirmó que mantienen conversaciones con las tres compañías, aunque aclaró que todavía no hay definiciones sobre el inicio de nuevas operaciones.

“Estamos hablando con TAP, que es una aerolínea que para mí tiene todo para operar con nosotros. Con Qatar seguimos conversando para ver si puede retomar, por lo menos, la conexión que antes hacía vía Brasil”, explicó.

En el caso de TAP, la aerolínea portuguesa fue adquirida recientemente en un 44,9% por el grupo Lufthansa, mientras que el Estado portugués conservará el 50,1% y los trabajadores, el 5% restante.

Sin embargo, Ketchibachian aclaró que la principal apuesta de Aeropuertos Argentina no pasa tanto por incorporar nuevas compañías, sino por aumentar las frecuencias de las que ya operan en el país. “Lo que queremos es más frecuencias, como hizo Air France, que sumó dos a París. La Argentina debería crecer con más vuelos de las mismas aerolíneas. Ese sería el éxito para nosotros, no tanto la llegada de nuevas compañías”, señaló.

En ese sentido, destacó el reciente desembarco de China Eastern y los planes de El Al, así como el anuncio de British Airways de volver a operar vuelos directos. “Tenemos una gran cantidad de aerolíneas. Lo que queremos es crecer en cantidad de operaciones y que haya más vuelos por día a distintos destinos”, agregó.

Respecto de Azul, que ya operó vuelos a la Argentina, reconoció que existe interés en su regreso, aunque aclaró que por ahora no hay planes concretos. “Azul podría traer turismo de San Pablo o del interior de ese estado, pero por ahora no está en los planes. Siempre estamos conversando con todos, aunque apuesto más a que crezcan las compañías que ya están que a que llegue alguna nueva que cambie mucho el juego”, afirmó.

Azul podría traer turismo de San Pablo o del interior de ese estado, pero por ahora no está en los planes

La ruta que falta

Consultado sobre qué conexión internacional le gustaría sumar, Ketchibachian identificó una ruta que considera una oportunidad pendiente para el mercado argentino: un vuelo directo entre Buenos Aires y Orlando, Estados Unidos. “Hay una ruta que no entiendo por qué no tenemos. Lo hablo con todas las aerolíneas, veo buenos números y, sin embargo, no está: Buenos Aires-Orlando. Creo que podría funcionar muy bien”, sostuvo.

El ejecutivo también consideró que existe un importante potencial para aumentar la llegada de turistas estadounidenses a la Argentina, un mercado que, a su entender, todavía está poco desarrollado. “Tenemos una oportunidad muy grande de traer más estadounidenses. La base es baja, aunque está creciendo. Si uno piensa en Estados Unidos como mercado de turismo receptivo, no tiene techo, porque los estadounidenses viajan muchísimo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos en los que están empezando a trabajar es cómo atraer una mayor cantidad de visitantes de ese país, un segmento que considera más estable frente a las fluctuaciones cambiarias. “El turismo local o regional depende mucho del tipo de cambio. En cambio, el estadounidense no está mirando tanto qué pasa con el peso. Es un turismo más estable y creo que tenemos una oportunidad enorme”, agregó.

El financiamiento de las obras

Por otra parte, Ketchibachian adelantó que esta semana podría quedar cerrado el financiamiento por US$600 millones que Aeropuertos Argentina busca obtener de bancos nacionales e internacionales para llevar adelante parte del plan de obras anunciado a principios de octubre, después de que el Gobierno extendiera la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2056.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina

“Estamos buscando el financiamiento. Dependemos de nosotros, del país y de las tasas internacionales. Si lo conseguimos esta semana, lo vamos a estar anunciando. Podría salir esta semana o más adelante, porque tenemos tiempo hasta mediados del año que viene”, explicó.

Como informó LA NACION, el programa contempla inversiones por US$1500 millones entre 2027 y 2031, de los cuales US$600 millones provendrán del financiamiento bancario que negocia la compañía. Del total de inversiones previstas, US$794 millones se destinarán a Ezeiza, US$200 millones a Aeroparque y US$506 millones a otros aeropuertos del país.