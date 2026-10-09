Gigantesco plan de obras: así será aterrizar en la Argentina en 2030 tras una inversión de US$1500 millones

Aeropuertos Argentina anunció un plan de obras por US$1500 millones para modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria del país entre 2027 y 2031. El proyecto contempla la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales en Ezeiza, una terminal exclusiva para vuelos domésticos en ese aeropuerto y la ampliación de Aeroparque, además de trabajos en 33 aeropuertos del interior.

El anuncio llega después de la renegociación contractual que extendió hasta 2049 la concesión de los aeropuertos operados por la compañía, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2056. El nuevo esquema incluye un ajuste tarifario y establece un marco para las inversiones previstas.

Según informó la empresa, US$600 millones se financiarán mediante créditos que buscará obtener de bancos nacionales e internacionales antes de mediados de 2027. A ese monto se sumarán US$700 millones provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), cuyos recursos se generan a partir del uso de los aeropuertos por parte de los pasajeros.

De acuerdo con el detalle presentado, del total de US$1500 millones, US$794 millones se destinarán a Ezeiza, US$200 millones a Aeroparque y US$506 millones al resto de los aeropuertos del país.

Aeropuerto Internacional de Ezeiza

El plan, acordado con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), busca ampliar la capacidad de las principales terminales y responder al crecimiento proyectado del tráfico aéreo.

Las obras en Ezeiza y Aeroparque

Una de las principales intervenciones será la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales en Ezeiza. La obra se complementará con la terminal de partidas inaugurada en 2023 y permitirá modernizar la infraestructura destinada a las operaciones internacionales.

Del total de US$1500 millones, US$794 millones se destinarán a Ezeiza Aeropuertos Argentina

Además, se construirá una terminal específica para vuelos domésticos, ante el crecimiento de las operaciones y del número de pasajeros que viajan dentro del país.

En Aeroparque, en tanto, se ampliará la terminal de embarques domésticos con un nuevo espigón en el extremo sur, que contará con puentes de embarque —conocidos como mangas—. También se extenderá el sector internacional.

Video de Aeroparque

Entre ambos aeropuertos se construirán más de 60.000 metros cuadrados de nueva infraestructura de terminales y se renovarán otros 15.000 metros cuadrados. En Ezeiza, además, continuarán las obras en las áreas destinadas a las aeronaves, con la ejecución de más de 200.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico y 60.000 metros cuadrados de hormigón.

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el plan, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, sostuvo que las inversiones son posibles “gracias a la renegociación contractual” y afirmó que se trata, “sin dudas”, de las más importantes de la historia del sector.

En Aeroparque se ampliará la terminal de embarque doméstica Aeropuertos Argentina

El ejecutivo también aseguró que el contrato está “blindado” ante un eventual cambio de signo político del Gobierno. Según explicó, la compañía deberá demostrar en los próximos meses que cuenta con los fondos necesarios para ejecutar las obras comprometidas. “Ya estamos buscando financiamiento. Tenemos que demostrar que tenemos los US$600 millones, si bien no los vamos a usar todos juntos. Estamos hablando con bancos locales y extranjeros y por ahí precancelamos deuda. Tenemos hasta junio de 2027. Veremos cuándo salir”, adelantó.

El cambio en la tasa aeroportuaria

Consultado sobre la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA), que pasó de $5685 a US$9 por pasajero embarcado en vuelos domésticos, Ketchibachian señaló que la modificación formó parte de la renegociación con el Gobierno. Según explicó, las aerolíneas planteaban que la tasa que se cobraba en los vuelos internacionales subsidiaba el cabotaje, aunque el costo de esos cargos recae sobre los pasajeros.

“A eso le agregamos un plan de US$1500 millones para que los aeropuertos puedan crecer. La proyección es que en 40 años los pasajeros totales van a crecer un 114%”, afirmó.

Aeropuertos del interior

Además de las inversiones en Ezeiza y Aeroparque, el plan contempla US$16 millones para el aeropuerto de San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense. La terminal sumará 5000 metros cuadrados a los 815 metros cuadrados actuales. En cambio, no están previstas inversiones en el aeropuerto de El Palomar. Según Ketchibachian, ninguna aerolínea manifestó interés en operar allí.

También habrá obras en los 32 aeropuertos del interior que forman parte de la red concesionada, con el objetivo de ampliar su capacidad, modernizar las instalaciones e incorporar tecnología y mejores servicios ante el crecimiento del tráfico y la apertura de nuevas rutas y frecuencias.

En 14 terminales se ampliarán o renovarán edificios: Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Iguazú, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma. En conjunto, las intervenciones abarcarán 35.000 metros cuadrados.

Además, se rehabilitarán por completo tres pistas de aterrizaje en Córdoba, Iguazú y Malargüe, y se reemplazarán balizas halógenas por tecnología LED en seis aeropuertos.

En total, las obras previstas en el interior incluyen la ejecución de 450.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico y 80.000 metros cuadrados de hormigón, además de 70.000 metros cúbicos de movimiento de suelos y la instalación de más de 3000 balizas.

Más capacidad para las cargas

El plan también contempla ampliar la capacidad operativa de la terminal de cargas para responder al crecimiento de las exportaciones, las importaciones y la actividad de los servicios de mensajería internacional (courier).

Actualmente, se encuentra en construcción una nueva Terminal Única de Courier (TUC), de 15.000 metros cuadrados. A esa obra se suma una ampliación de 3000 metros cuadrados en las naves y cámaras de frío destinadas a la exportación de productos perecederos.

Las intervenciones buscan acompañar el crecimiento de la actividad logística y reforzar la infraestructura necesaria para procesar mayores volúmenes de mercadería.