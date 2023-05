Massa permitirá que un recurso clave y escaso pueda ser usado como pretendía Estados Unidos

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy que la banda de espectro de 6 GHz se dedicará completamente al uso de wifi, lo que se conoce como WiFi 6, tal como pretendían el gobierno de Estados Unidos y distintas empresas, como Cisco, Google y Meta. La idea de estas firmas es que ese espacio debe funcionar como un sandbox (espacio desregulado para experimentar) para probar equipos y aplicaciones nuevas. Por su parte, las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de infraestructura -como la china Huawei, Ericsson y Nokia- se oponen a que se destine exclusivamente a ese fin, porque entienden que esa banda puede ser complementaria para el despliegue de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G).

En concreto, el ministro anunció la habilitación del espectro en el rango de 5925 a 7125 MHz (banda de 6 GHz) de manera completa para el uso libre (sin licencia) por parte de las empresas, mientras que los operadores móviles y los vendors (proveedores) abogaban por un enfoque que habilitara la parte inferior (5925-6425 MHz) para uso no licenciado, como wifi, y la parte superior (6425-7125 MHz) para el futuro uso licenciado, como 5G.

“Hoy anunciamos una decisión estratégica en materia de telecomunicaciones al habilitar el espectro en el rango de la banda de 6 GHz, la cual permitirá darle un impulso a la economía del conocimiento, a las pymes y a los sectores del mundo digital que necesitan valerse de un wifi de mayor calidad que soporte la evolución tecnológica y desarrollos futuros”, afirmó Massa en un acto en la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires.

Además, aseguró que “también es una señal muy positiva para la industria local, para que empiece a desarrollar productos y servicios utilizando esta banda, pensando en ese gran mercado ya estandarizado a nivel regional y para que se capacite en todos los nuevos productos que integran las nuevas tecnologías digitales”.

A su turno, el presidente del Ente, Claudio Ambrosini, dijo que deben estar a la altura ante la demanda creciente de los Estados, las sociedades y las industrias por aumentar la eficiencia, velocidad y dispositivos conectados. “Tal es el caso de la tecnología de WiFi 6 para conexión a redes, la cual se encuentra en pleno desarrollo en el mundo, pero cuyo potencial aún no podemos dimensionar”, finalizó.

Antes de que se realizara este encuentro, los operadores móviles representados en la Asociación GSM (Telefónica, Telecom y Claro) y los proveedores de infraestructura de la industria móvil (Huawei, Ericsson y Nokia) ya habían sacado un comunicado oponiéndose a esta decisión.

“El 5G representa un salto tecnológico que impulsará la transformación del desarrollo industrial, pero la realización de su potencial depende de la disponibilidad de espectro. Un estudio de la consultora Coleago reveló que las redes 5G necesitarán 2 GHz de espectro de bandas medias por mercado durante la próxima década para materializar todas sus capacidades. La banda de 6 GHz puede ser una pieza clave para cubrir esta demanda”, explicaron.

Por otro lado, dijeron que, en el último tiempo, varios países han optado por mantener abiertas sus opciones regulatorias para la banda de 6 GHz. “En febrero, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México resolvió limitar el uso no licenciado de la banda de 6 GHz al segmento inferior, reservando la decisión sobre los 700 MHz restantes a la evolución de la tecnología y las necesidades del mercado. Unos meses antes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile había decidido dar marcha atrás con una decisión inicial de destinar 1200 MHz para uso no licenciado, limitando el uso no licenciado al segmento inferior. En Brasil, funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones manifestaron estar analizando la maduración del ecosistema para considerar una posible revisión de la decisión de reservar los 1200 MHz de la banda para el uso no licenciado”, agregaron.

Del acto en el Enacom participaron funcionarios y representantes de empresas, como Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft; María Julia Díaz Ardaya, directora de Políticas Públicas de Meta; Marta Suárez, presidenta de DSA; Sebastian Kaplan, jefe de Políticas Públicas de Conectividad SP Latam de Meta; Adrián De Grazia, director Americas Digital Sales & Argentina Country Manager de Intel; y Juan Oshiro, gerente de Ingeniería de Cisco Argentina.

Por su parte, lo hicieron de manera virtual Bill Davenport, senior director de Global Technology and Spectrum de Cisco; Chris Szymanski, Product Marketing director, Wireless Communication and Connectivity de Broadcom; Leonardo Giordano, country manager de Cisco Argentina; Lester García, director de Políticas Públicas de Conectividad LATAM de Meta; Carlos Rebellon, director Goverment Affairs Spanish Speaking LATAM de Intel; Héctor Marín, senior director de Goverment Affairs de Qualcomm; Daniela Rivera, Public Policy Manager MX Amazon; Mario de la Cruz Sarabia, director senior de Relaciones con el Gobierno de Cisco Latinoamérica; María Medrano, director de Goverment Relations de HPE; Rodrigo Silveira, Compliance Manager de Apple; Nihar Jindal, de Google; Jennifer McCarthy, de Federated Wireless; y Marcelo Viggiano, Marketing Manager, Broadband and Video Latam, Broadcom.

