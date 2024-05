La libertad escarmienta, aprende y luego avanza

Escuchar

“El tipo que hace está expuesto a equivocarse. El error es parte de la vida. Si yo te dijera que no nos vamos a equivocar, sería un pelotudo (sic) del tamaño del universo. El tema es qué hacés con el error. Hemos visto otros gobiernos que persistían en tapar el error. Nosotros, cuando nos equivocamos, lo corregimos. Metemos la gamba, lo corregimos”, declaró el lunes el presidente, Javier Milei. El mandatario, que en redes sociales parece el más intransigente de los libertarios, está cerrando una semana de grandes aprendizajes.

La primera lección quedó demostrada en el Congreso con la aprobación de la Ley Bases. Después de meses de sectarismo, finalmente el Gobierno tendió puentes con propios y ajenos bajo la premisa de que tener algo era mejor que seguir con nada. No sólo el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se estaba impacientando con la falta de señales políticas, sino que todo el empresariado –aun el que es afín al libertario– ponía como condición sine qua non para apostar al Gobierno que el mismo tuviera cierta cintura política. Aunque falta la aprobación del Senado, haber superado el trámite en Diputados es, para el Gobierno, un logro más que respetable. No hay en la historia demasiados antecedentes de fuerzas políticas con tan poco apoyo legislativo que hayan podido sacar reformas de tal profundidad. La apuesta ahora es que la propia debilidad fiscal de las provincias termine por hacer el trabajo sucio en la Cámara Alta. La fidelidad de provincias como Chaco o Tucumán, hasta ahora, rindió sus frutos: son las únicas dos que recibieron en abril anticipos de la coparticipación. No habrá transferencias discrecionales, pero sí alicientes contables.

La segunda lección vino de China. La delegación argentina que encabezó la canciller Diana Mondino logró reencauzar esta semana la relación bilateral que, por momentos, había llegado al borde del quiebre. Hubo concesiones, claro. La canciller debió hablar de “una sola China” –tal vez, la declaración más valorada por el Partido Comunista que considera a la isla de Taiwan como parte de su territorio– y, en el comunicado oficial publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, hasta ponderó la política iniciada durante el kirchnerismo, la “Asociación Estratégica Integral” iniciada en 2014, en plena gestión de Cristina Kirchner. Todo en pos de intentar destrabar dos cuestiones clave: el swap (préstamo) que China dio para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA), y el desembolso para las represas que están paralizadas en la provincia de Santa Cruz.

Por ahora, no hubo anuncios. China escuchó, pero no terminó de entregar nada. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, depende de que China acepte renegociar para junio los US$5000 millones del swap que vencen ese mes, y que a lo largo de 2023 se habían utilizado para financiar importaciones provenientes del gigante asiático. “Los chinos estaban muy duros, no querían renovarlo para negociar cosas a cambio”, reconoció una fuente del Gobierno, poco antes de las reuniones que se sucedieron en Beijing. Bausili volvió con las manos vacías. El BCRA espera acumular este mes divisas provenientes de la cosecha de soja, pero no tendría tanto resto para hacerle frente a semejante vencimiento el mes que viene.

“En los primeros meses se cometieron muchos errores –admite un empresario argentino que participó de la delegación–. El discurso de Milei en Davos, las reuniones con Taiwan… Ahora vuelven del Gobierno con un manual muy claro de lo que hay que hacer y decir, y lo que no. Eso va a ayudar, los chinos quieren ayudar. Pero no tenemos que meternos a decirles cómo deben manejar su país de 1400 millones de personas”, resumió.

Quienes siguen de cerca la relación con China, sin embargo, anticipan que es posible que el Gobierno de Xi Jinping termine aceptando renegociar al menos parte de los US$5000 millones que vencen en cuotas a lo largo de junio. “China no tiene incentivos para incendiar la relación con la Argentina, pero también exige gestos. Probablemente tendrá que haber declaraciones en el más alto nivel”, especuló. “Además no hay que perder de vista que no es fácil prestarle a un banco central cuando el Presidente dice que lo quiere liquidar”, recordó. Pero hay señales que empañan las negociaciones. ¿Tenía el diputado José Luis Espert, hoy aliado incondicional de Milei en el Congreso, que publicar en redes sociales una foto con la directora General de la Oficina Comercial y Cultural de Taiwán en Argentina, Florencia Miao-hung Hsie, el mismo día que la delegación argentina partía en el avión a China? Por momentos, La Libertad Avanza parece un partido de monotributistas en busca, cada uno, de su propio destino.

Tal vez, la tercera lección que empieza a estudiar –no está aprendida aún– el presidente Milei es que no basta con una decena de gestores eficientes y alineados. Sin un empoderamiento de las segundas líneas y una estrategia clara en las distintas áreas, su administración quedará continuamente a merced de errores no forzados. En el Congreso y en algunos ministerios sobran los ejemplos. Sobre todo en el de Capital Humano, donde muchos secretarios y subsecretarios no terminan de animarse a tomar las riendas de sus áreas, por temor a ser desautorizados. Aunque hay áreas con logros palpables, como Comercio o, en los próximos días, Transporte, que anunciará tras los acuerdos de cielos abiertos firmados, que dos low cost comenzarán a operar en el mercado doméstico: una chilena (Sky Airlines) y una ecuatoriana.

Después de un inicio de año mejor a lo esperado, junio será para la administración Milei un mes de grandes desafíos. No sólo por el vencimiento del swap, sino que sería el último mes del dólar “blend” para los exportadores –el que permite que liquiden 80% por el mercado oficial y 20% de sus divisas al contado con liquidación–. Al menos, tal fue el compromiso que asumió la Argentina con el FMI. Habrá que ver si se cumple. Hasta ahora, el dólar blend le ha permitido al BCRA contener sobre todo la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el libre.

Pero en junio, además, el propio Presidente anticipó que es posible que, por primera vez en 2024, se registre un desequilibrio fiscal. En junio, se pagan aguinaldos y se ajustan jubilaciones, y según dijo Milei, se saldaría parte de la deuda que Cammesa, la empresa estatal de energía, tiene con las compañías generadoras de electricidad. Magos de la contabilidad creativa, en Economía, sin embargo, comenzaron a idear estrategias para maquillar, al máximo, el número que prevén será el peor hasta el momento.

Por lo pronto, decidieron adelantar algunos pagos a Cammesa en los últimos días de abril, a sabiendas de que tanto en abril como en mayo las cuentas cierran con holgura. Sólo el martes, se le habían transferido a la empresa estatal, encargada de pagarles a las generadoras por el costo de producir la electricidad, unos $300.000 millones. Entre las generadoras, que rechazaron en gran medida la oferta del Gobierno de saldar la deuda acumulada entre diciembre y enero con un bono, la transferencia no pasó inadvertida. Incluso, tensó en las últimas horas las negociaciones con la Secretaría de Energía, que se había comprometido a ir saldando ya este mes el pago de febrero pasado. “Hoy hay $573.000 millones en Cammesa, pero el Gobierno no los transfiere porque presiona por un acuerdo por el resto de la deuda, lo que es absolutamente ilegal”, se quejó el número uno de una generadora. Hay empresas que empiezan a perder la paciencia y evalúan ir a la Justicia.

La gestión de los fondos fiduciarios también le permitirán a Hacienda un mejor control de gastos el mes que viene, sobre todo, si el Senado termina por aprobar la Ley Bases, tal cual salió de Diputados. Ya desde este mes, con la Resolución 200, Economía es responsable de la revisión de cada uno de estos fondos, dado que ahora los fiduciantes deberán tener el visto bueno de Hacienda previo a cualquier movimiento. En los próximos días, el Gobierno avanzará con la disolución de otros cuatro: el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria, el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina, el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal, y el Fondo Nacional de Emergencias. La Ley Bases habilitaría a Caputo a disolver fondos que hubieran sido creados por ley, y no sólo mediante decretos o resoluciones.

Por el lado de los ingresos, el Gobierno adelantó que en junio aplicará la actualización del impuesto a los combustibles que estaba previsto para este mes. Con los topes a los aumentos de las prepagas, y la postergación de los aumentos de las naftas y de las tarifas de gas y de electricidad el Gobierno aspira a darle oxígeno en mayo a la clase media, y así incentivar levemente una recuperación del consumo, en un momento en el que los precios de los alimentos y bebidas empiezan a estabilizarse. Tal vez aquí se encuentre la cuarta lección de la administración Milei en una semana: más allá de las encuestas que todavía son favorables a la gestión, no se puede testear eternamente el límite a la motosierra. Mucho mejor apelar el bisturí.

Temas Comunidad de Negocios