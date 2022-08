Matías Tombolini: “Uno se fija en lo que aumenta más que la inflación, entonces te parece que todo aumentó más”

Tras conocerse la inflación de julio, que llegó a 7,4% y se posicionó así no solo como la cifra mensual más alta del año sino también como la peor desde abril de 2002, el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue consultado sobre la posibilidad de que los alimentos hayan en realidad aumentado por encima de ese número y habló de una “cuestión de percepción” en su respuesta. “Uno se fija en lo que aumenta más que la inflación, entonces te parece que todo aumentó más”, justificó.

Frente a los problemas de los argentinos para delinear la microeconomía por el aumento de los valores de los bienes y servicios que no dan tregua desde que el indicador volvió a dispararse en junio -sobre una base que ya era alta-, Tombolini mencionó dos tipos de incrementos: con componente estacional y estructural.

“Las frutas y verduras tienen un componente de orden estacional. Allí es importante entender que, muchas veces nos pasa, depende lo que compremos, uno ¿en qué se fija? ¿En lo que aumenta igual o menos que la inflación, o en lo que aumenta más que la inflación? En lo que aumenta más. Entonces, ¿qué te parece? Que todo aumentó más. Hay una cuestión de percepción que juega ahí”, analizó en AM 990 el economista que desembarcó en la Secretaría de Comercio Interior como parte del equipo de Sergio Massa, quien reemplazó a Silvina Batakis.

Convencido de que “es incorrecto” creer que la inflación se resuelve solo desde la Secretaría de Comercio, dijo que como este indicador tiene causas múltiples, el abordaje también debe incluir a la macroeconomía “al reducir o cumplir la pauta fiscal, tratar de que no se disparen los gastos respecto de los ingresos, bajar el nivel de emisión monetaria, fortalecer las reservas y mejorar el superávit de comercio”.

Por su parte, desde la microeconomía, planteó que al menos se abocará en dos temas: cuidar los dólares a través del control de las importaciones y relanzar Precios Cuidados con una mirada enfocada en los valores de referencia.

Al respecto de lo primero, planteó que será un eje de su área buscar que los dólares al tipo de cambio oficial no sean utilizados para comprar insumos o mercadería que luego se venda a un precio paralelo o por encima de la inflación. “No quiere decir que todas las empresas especulen, pero hay margen para sentarse a ver qué está importando la Argentina y ver cuánto venden con un tipo de cambio oficial”, indicó.

Y en ese sentido siguió: “No creo en los congelamientos de precios, antes de salir a sancionar hay que dar un marco para que se corrija el error y, después, si aumentaste más sentémonos a ver qué estás importando porque en la fila de gente que necesita dólares hay muchos con argumentos válidos. No va a ser cosa que estén usando los dólares oficiales para generar diferencial de ganancias, para ganar todavía más que lo razonable dado el esfuerzo de los argentinos para mantener el tipo de cambio al valor que está el oficial”.

Asimismo, le pidió a las empresas importadoras que cumplan con los acuerdos de precios. “¿Para qué hacés un acuerdo voluntario que después no cumplís?”, se preguntó.

No obstante, el secretario le bajó el tono a sus declaraciones de la semana, cuando dijo que los empresarios solos iban a ir a sentarse a su mesa, y remarcó que no sirve “la cuestión punitivista-persecutoria” cuando se trata de contener los precios.

Bajo esta postura mencionó el relanzamiento de Precios Cuidados, con la idea de tener precios de referencia, al igual que el programa inicial que aplicó en su momento Augusto Costa, quien ocupó el mismo cargo que él pero durante la Presidencia de Cristina Kirchner. “Te permite decir: ‘Esto vale la leche, esto vale la carne’. Esa referencialidad es una herramienta más, no es la única, pero ayuda a mejorar la gestión en el presupuesto familiar. Cuando perdés noción de lo que valen los productos, te cobran cualquier cosa”, refirió.

Dijo, entonces, que se mantendrá la versión actual de Precios Cuidados hasta que llegue la versión actualizada, en 45 o 60 días, centrada en que exista una variedad de productos de las principales marcas, con “garantías de volumen” y con la posibilidad de utilizar la tecnología a través de aplicaciones para el control de los valores.

“La persona con la pechera que va y que pone una faja de clausura no sirve”, planteó Tombolini en base a operativos en supermercados que la propia gestión de Alberto Fernández aplicó. “El socio principal para la fiscalización somos todos nosotros. Es mucho mejor una persona con un teléfono, que una persona con una pechera poniendo la faja de clausura, no creo en eso. La percepción más complicada para un incumplidor es perder plata, no que le haga una multa, y un cliente insatisfecho es mucho más peligroso que un inspector enojado”, manifestó.

