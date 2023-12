escuchar

La justicia federal sobreseyó el exsecretario de Comercio Matías Tombolini y a exfuncionarios de esa repartición que habían sido denunciados por el presunto cobro de sobornos y el otorgamiento arbitrario de permisos de importación del SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), necesarios para realizar operaciones de comercio exterior.

La decisión de archivar el caso y sobreseer fue promovida por el fiscal Eduardo Taiano, tras una investigación propia, y el juez federal Julián Ercolini homologó ambas decisiones y sobreseyó a Juan Cruz Morello, Gustavo Daniel Barloa, Matías Raúl Tombolini, Germán Carlos Cervantes y Danilo Raimondi.

A la denuncia de particulares contra Tombolini por el presunto pedido de coimas para liberar importaciones se sumaron denuncias periodísticas y de legisladores nacionales. La causa avanzó y produjo en un primer momento la detención de dos de los denunciados, a los que luego de ser indagados se les dictó la falta de mérito.

El fiscal Taiano

La causa siguió con nuevas medidas hasta que el fiscal Taiano dijo que no encontró evidencia de lo denunciado. Por eso propuso esta solución que homologó Ercolini.

El fiscal entendió que la aprobación de una declaración de importación del SIRA “es un trámite administrativo que solamente puede autorizarse una vez que el solicitante completa los requisitos exigidos normativamente en las diversas etapas del procedimiento en el que, además, vale aclarar que para su gestión, seguimiento y control intervienen en forma mancomunada y desde el ámbito propio de sus competencias, diferentes organismos estatales como ser la AFIP, el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Comercio”.

Y que es por eso que no podía autorizarse sin más. “Tal procedimiento de monitoreo y trazabilidad de los trámites permitió a su vez también descartar que el Lic. Matías Tombolini, en su carácter de Secretario de Comercio, hubiera contado con facultades discrecionales amplias con competencia en materias de comercio exterior, como para facilitar y/o favorecer prácticas ilegales en lo que refiere a la aprobación de tales solicitudes”, escribió el fiscal, lo que aplica al resto de los acusados.

También se descartó “la posible existencia de terceras personas intermediarias que pudieran ofrecer la cooperación en la gestión irregular del trámite por fuera de los canales formales” y el fiscal sostuvo que los hechos “no tienen carácter delictuoso” y por eso no hay responsabilidad penal de los imputados.

“Los datos aportados por los denunciantes tenían sustento en noticias periodísticas y/o en denuncias anónimas que ellos mismos indicaron como no verificables y carentes de prueba que las avalen, no obstante, en atención la relevancia institucional de los sucesos puestos en conocimiento, es que se decidió analizar el caso”, completó Taiano, para aclarar que no se encontró evidencia de delitos.