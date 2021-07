Mayo: volvió a caer la actividad en comparación con el mes anterior

En medio de la recesión que trae de arrastre y de una pandemia que no da tregua, la actividad económica no logra levantar cabeza en la Argentina: cayó 2% en mayo respecto de abril pasado. Y si bien en términos interanuales creció 13,6%, eso se explica por la base de comparación con el peor momento de la cuarentena en 2020 antes que con la fortaleza de la economía.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica registró en mayo una caída de 2% respecto de abril en la medición desestacionalizada. “En la comparación interanual, el EMAE evidenció un incremento de 13,6%. De esta manera, en los primeros cinco meses del año el indicador acumuló un alza de 9,5%”, se explicó en el informe.

Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, dijo que se confirma que la Argentina dejó de crecer después del rebote que tuvo en el segundo semestre de 2020. “El crecimiento interanual es elevado, porque se compara contra el peor momento de la cuarentena del año pasado, pero si se lo coteja con igual mes de 2019 da una caída mayor al 5%. Mientras que Brasil muestra niveles de actividad iguales a la prepandemia, nosotros debemos estar 5 puntos abajo de ese momento”, dijo.

Para Castiñeira, el efecto covid vino a complementar para mal una crisis que ya arrastraba el país desde 2011, año desde el que, según remarcó, no se crece, no se genera empleo y no se crean nuevas empresas. “Estamos en un constante deterioro de todos los indicadores económicos, que ya empieza a afectar todos los indicadores sociales. Viendo el impacto de la cuarentena en particular, ya hay informes que demuestran que la Argentina tuvo uno de los peores formatos para enfrentarla, por el impacto que tuvo en el nivel de empleo, actividad y pobreza”, señaló el economista.

Por su parte, Gabriel Caamaño, socio gerente de Consultora Ledesma, opinó que la caída ya se esperaba, pero que la magnitud es menor a la que se proyectaba. “La variación negativa era obvia, debido al impacto que tuvieron las restricciones por el covid y porque ya construcción e industria habían mostrado caída, pero me sorprendió un poco que el retroceso no haya sido mayor”, comentó el economista.

La totalidad de los sectores que conforman el EMAE registraron subas en la comparación interanual, a excepción de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura que registró una caída (-4,3%) y restó 0,8 puntos porcentuales al nivel general. “Entre los sectores que mostraron variaciones positivas, se destacó el alza de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (+113,6%) y Hoteles y restaurantes (+54,3%)”, se detalló.

Por su parte, Industria manufacturera (+29,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (23,3%) fueron los sectores de mayor incidencia en el nivel general: entre los dos explicaron casi la mitad de la suba interanual del EMAE.