Mejora el ánimo de los grandes fondos con la Argentina: según un gigante de Wall Street, el 41% espera una suba de los activos

A pesar de la suba del riesgo país, la Argentina recuperó atractivo entre los grandes inversores que siguen a América Latina para poner su dinero en bonos y acciones.

Según la encuesta de octubre de Bank of America (BofA), el 41% de los administradores de fondos consultados espera que los precios de los activos locales mejoren en los próximos seis meses, frente al 27% que sostenía esa visión en septiembre. El avance de 14 puntos porcentuales se registró en un relevamiento realizado después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que salió victorioso Flavio Bolsonaro, en un clima de mayor apetito por el riesgo en la región.

El informe del gigante de Wall Street reunió las respuestas de 32 gestores que administran unos US$90.000 millones. La mejora de las expectativas sobre la Argentina no implica todavía una mayoría optimista: el 25% mantuvo una posición neutral, contra el 30% del mes anterior. Tampoco representa una proyección propia del banco sobre cuánto podrían subir las cotizaciones, sino la opinión de los participantes sobre su evolución.

El cambio de ánimo llegó después de un septiembre difícil para las acciones argentinas. Según Ricsa AlyC, los papeles energéticos cerraron mayormente en baja, aun cuando el petróleo Brent subió 10,9% en el mes. YPF perdió 2,8% en dólares y Vista retrocedió 8,6%. Entre las compañías que cotizan en pesos, Transener cayó 16,8%. En paralelo, el riesgo país avanzó 18,6%, hasta los 607 puntos básicos.

El informe del gigante de Wall Street reunió las respuestas de 32 gestores que administran unos US$90.000 millones. Bank of America

Esas bajas convivieron con ganancias importantes frente a septiembre de 2025: YPF acumuló una suba interanual de 106,4% en dólares y Vista, de 90%, de acuerdo con el mismo análisis. La diferencia entre ambas mediciones muestra el contraste entre el mal desempeño del último mes y la valorización que habían conseguido las petroleras en los doce meses previos.

Brasil concentró el entusiasmo de la encuesta de BofA. Ante la consulta sobre cuál de los dos grandes mercados, Brasil o México, podría destacarse en América Latina durante los próximos seis meses, el 94% eligió al primero, frente al 67% de septiembre. Además, más de la mitad de los participantes dijo que sumaría acciones brasileñas a los precios vigentes antes del balotaje. Se trata de una pregunta distinta de la referida a la Argentina, por lo que los porcentajes no permiten construir un ranking directo entre ambos países.

Las carteras también reflejaron una mayor disposición a asumir riesgos. La proporción de efectivo bajó a 4,4%, por debajo del promedio histórico de 5,5% y en su menor nivel desde febrero de 2025. A su vez, la toma de riesgo alcanzó el registro más alto desde febrero de este año. La estrategia preferida pasó a ser la de acciones de alta sensibilidad a los movimientos del mercado: papeles que pueden amplificar las subas, pero también las caídas.

Entre los sectores, ganó terreno el consumo discrecional, que incluye bienes y servicios cuya compra puede postergarse. El 31% de los consultados señaló que tenía una exposición superior a la de su índice de referencia en ese rubro, contra el 17% de septiembre. Compartió el primer lugar con los servicios públicos y las finanzas.

La preferencia de los inversores en este caso correspondió al conjunto regional y no supone una selección específica de compañías argentinas.

El optimismo, de todos modos, mantuvo límites. El 59% identificó a las tasas de interés de Estados Unidos más altas como el principal riesgo externo para los mercados latinoamericanos. También se debilitó la expectativa de un dólar global más débil: quienes anticipaban ese escenario pasaron del 63% al 31%. Y, pese al mayor riesgo asumido en las carteras, la proporción que planeaba aumentar su inversión en acciones durante los próximos seis meses cayó del 64% al 44%.