Melconian se reunió con empresarios y economistas en Córdoba para limar asperezas

CÓRDOBA.- Carlos Melconian estuvo el lunes en Córdoba para intentar disipar las tensiones que había generado su designación como presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea. Además de una reunión con economistas investigadores del instituto, almorzó con dos empresarios involucrados en el proyecto ya en marcha que involucra a cinco entidades más (la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la Universidad Católica) para generar un programa de gobierno para quien asuma en 2023. Aunque no faltaron los “chispazos” se logró, por ahora, encaminar el trabajo.

Con los empresarios hubo reclamos cruzados; a Melconian no le gustó que hubieran apelado a su condición de “porteño” para criticar la designación, a la vez que a uno de los ejecutivos le molestó los cuestionamientos permanentes del expresidente del Banco Nación a la gestión macrista.

La Fundación Mediterránea emitió un comunicado sobre la presentación del nuevo presidente del Ieral a los investigadores. En ese texto, Melconian reafirma la “representación federal” de la institución, lo que permite tener una “visión global e integral de las problemáticas económicas y sociales que tiene la Argentina”.

“De ese modo, se vuelve imprescindible el trabajo en conjunto de todos los integrantes del Instituto, con el objetivo de generar una propuesta superadora para el desarrollo productivo del país”, agrega. Las declaraciones incluyen “señales” para quienes se sintieron incómodos con su nombramiento, no por su nombre -como contó LA NACION- sino por la forma en que se decidió y que tomó por sorpresa a la mayoría de los empresarios que integran la Fundación y a los economistas del Ieral.

Los equipos del resto de los institutos de economía seguirán avanzando en la elaboración de un plan que apunta a entregarlo a las fuerzas políticas con más chances de llegar al gobierno en 2023; los referentes de esos grupos ratificaron ante este diario que “no” es un programa pensado exclusivamente para Juntos por el Cambio, más allá de la cercanía que algunos empresarios tienen con esa alianza. El comunicado de la Mediterránea también menciona la idea de un “foro de ideas apartidario y plural”.

También un empresario cordobés, de un grupo económico importante, intentó distender el clima. Contó a algunos de sus pares que si bien la designación de Melconian se concentró en unos pocos ejecutivos, ahora trabajan “todos juntos” y que están involucrados en seguir sumando financiamiento para llevar adelante la iniciativa.

En declaraciones a Radio Mitre, Melconian afirmó ayer que todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a “implicar un ajuste”. “Si querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión, y si tenés que cortar la emisión tenés que cerrar las cuentas públicas y meterte con jubilaciones, planes y tarifas”, describió.

A su entender, el acuerdo finalmente se cerrará. “Tiene que tener algún contenido, por ejemplo, emitir menos, no ventear o no regalar las reservas que no tenés. Va a tener enorme cantidad de conflictos con quien lo tenga que firmar porque va a tener una necesidad de aumentar tarifas, va a ser muy amarrete con el crecimiento, va a demandar tasas de interés positivas, resumió”.