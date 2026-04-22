Carlos Melconian: “Si Milei termina su mandato con un 40% de inflación, es un fracaso”

El economista Carlos Melconian criticó el rumbo económico de la gestión libertaria y sostuvo que “si Milei termina su mandato con un 40% de inflación, es un fracaso”. Además, el expresidente del Banco de la Nación Argentina (BNA) analizó la caída del poder adquisitivo e insistió en perfilarse como candidato presidencial.

“Hoy el modelo económico del Gobierno tiene un problema”, planteó Melconian. “Porque busca un nivel de inflación imposible con un nivel de actividad promedio generalizado que está estrangulado”, argumentó.

Melconian fue funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri Hernan Zenteno - La Nacion

Según Melconian, para entender el proceso inflacionario “es importante el nivel de actividad”. “Si vemos el actual, debería ser más generoso”, dijo en una entrevista realizada en la señal TN. Para delinear con mayor claridad ese concepto, graficó: “Es como el hombre que va al gimnasio y hace más piernas que torso, y viceversa: siempre queda desbalanceado”.

Consultado sobre cuál sería un buen índice, el economista consideró: “Si yo soy del Gobierno y me dicen que terminamos con 15% de inflación anual, firmo”.

En su exposición, Melconian sostuvo que para entender la crisis del modelo libertario hay que mirar “más allá de la avenida General Paz”. “La provincia de Buenos Aires, en términos de cómo se está manejando la economía, es una región damnificada”, postuló.

Melconian sostuvo que el Gobierno no tiene intencionalidad contra el gobernador bonaerense Fabián Marelli - LA NACION

“Y esto [no lo digo] de ninguna manera intencional, no es por Axel Kicillof, sino por el sistema, mal denominado por el Gobierno como dual o de dos velocidades. Yo más bien lo llamo fragmentado o, en realidad, asimétrico”, teorizó el extitular del BNA.

Explicó: “Porque el conjunto de ganadores es muy inferior al conjunto de perdedores. Y entre esos perdedores se concentran el comercio, la industria y la construcción: todos sectores que tienen muy alta preponderancia en esa parte del país”, agregó Melconian y remató: “Por lejos, el Conurbano bonaerense es el sector más perjudicado”.

Casta, salarios y el “drama argentino”

En otro tramo de la entrevista, Melconian opinó que “Milei jamás combatió la casta: convive con ella”. Sobre el concepto, puesto en boga por el Gobierno, el economista aclaró: “En la política hay gente que vale la pena, laburadora. La verdadera casta es la Justicia y los sindicatos“.

A la hora de referirse a la caída del poder adquisitivo, señaló que “está golpeado” y que “va a costar mucho recuperarlo”. “Pero esto es algo que viene de gestiones anteriores a la actual”. En referencia a la recuperación de los salarios, dijo: “Inyectando plata nunca recuperas el salario. Eso es paliativo. Solo la productividad y el paso del tiempo lo puede mejorar”.

Sobre el horizonte inmediato, Melconian indicó estar bregando “para que el postmileísmo no sea pendular: sino que vuelva a ser capitalista occidental. Porque el drama de la Argentina es el péndulo, no la alternancia política“.

Durante la entrevista realizada en TN, Melconian criticó duramente la hoja de ruta económica Presidencia

A su vez, aprovechó la entrevista para remarcar sus aspiraciones de ocupar el sillón de Rivadavia: “Si se da puedo ser candidato a Presidente, pero me imagino que va a haber muchos candidatos”.

Por último, puso en duda la verdadera identidad político económica de Javier Milei y su séquito. “Este es un Gobierno donde las palabras educación, salud e infraestructura, no existen. Yo soy liberal en serio, pero de ninguna manera pienso que a esos sectores lo va a arreglar el sector privado: eso no va a pasar”, finalizó Melconian.