Mercado Libre: Grabois y Galperín volvieron a cruzarse en Twitter

El cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, y el dirigente social Juan Grabois, volvieron a cruzarse en Twitter. Todo comenzó cuando un usuario de esa red social sugirió que el mayor despegue de la empresa se dio durante la gestión de Cristina Kirchner y no en la actual y que Grabois era un "zurdo" que "nunca laburó". Galperín, opinó: "Tal vez 'alguito' tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8,000 empleados en toda Latino América que todos los días hacen la empresa? Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aprox el 20% de los ingresos".

Fue entonces cuando Grabois apareció en escena, reprochándole a Galperín la falta de pago de impuestos. "De todas formas, a este zurdito simplemente se le ocurrió plantear que estaría bueno que pagues los impuestos. Que no te regalen el 60% del impuesto a las ganancias mientras un empleado bancario lo paga, o el 70% de las cargas patronales mientras una PyME las tiene que pagar", publicó.

Entre otras cosas, Grabois señaló: "Se me ocurrió que estaría bueno que pagues bienes personales y no tengas tu patrimonio en fideicomisos. Se me ocurrió que el Estado no te regale más terrenos en el Mercado Central. No creo que los meritorios merezcan privilegios mientras los réprobos comen mierda ( sic). Ocurrencias zurdas".

El dirigente social resumió sus tuis en un documento que publicó también en Twitter:

Galperín, contraatacó: "Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar!". Y Grabois no se echó atrás. "Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18.Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando. Soy docente d la UBA, escribo para Planeta y soy abogado.Pero los winners prebendarios con el culo sucio ( sic) no debaten con argumentos, descalifican".

Pero la discusión no terminó ahí, el líder de Mercado Libre, ironizó: "Ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones". Grabois, por su parte, cerró: "No muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo. Igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?".

En mayo de este año, cuando se cruzaron ambos por última vez, se conoció que MercadoLibre es la empresa argentina mejor cotizada del mundo, con un valor bursátil de US$28.450 millones.