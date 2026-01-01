Ganadores de 2025: diez exportadores se quedaron con el 90,5% de la venta al exterior de granos y subproductos

Las empresas exportadoras de granos y subproductos registraron en 2025 la venta al exterior de 105,5 millones de toneladas, un salto del 53,2% con respecto a los 68,9 millones de toneladas de 2024, según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que elaboró un ranking con las 10 compañías que más colocaron productos en el mundo. El nivel operado fue el tercero en relevancia de los últimos 10 años, según el reporte. En tanto, por segundo año consecutivo, el selecto club de exportadores estuvo encabezado por la multinacional de origen estadounidense Cargill. Para destacar, el top ten de las principales firmas concentraron el 90,5% de la mercadería registrada, porcentaje similar al año anterior. Por su parte, tres firmas originarias de la Argentina lograron meterse en la selecta lista: Aceitera General Deheza (AGD), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro.

El año pasado, una mejora en las condiciones climáticas, que apuntalaron la producción, y distintos “incentivos económicos”, lo que tuvo que ver con las rebajas y suspensión de retenciones que se dieron, además de un marco estable para la economía, impulsaron los registros para exportar.

Hubo un aluvión de granos y subproductos registrados que se observó con los distintos complejos exportadores. El complejo de la soja, que incluye el grano, el aceite y la harina de la oleaginosa, fue el que hizo punta: registró ventas al exterior por 51,6 millones de toneladas, lo que significó el 49% de las toneladas declaradas por los operadores del negocio.

La lista de exportadores de 2025

Según la Bolsa rosarina, el tonelaje mencionado fue el segundo en importancia de los últimos 10 años, apenas por debajo de 2019. En este marco, el informe señaló: “Dentro de ese total, los subproductos de soja representaron el 59% de las declaraciones, seguidos por el poroto de soja (27%) y el aceite de soja (14%)”.

En segundo término se posicionó el complejo del maíz, con 29,7 millones de toneladas registradas. Esto significó el 28,2% de lo que se anotó para colocar en mundo de este cereal.

En tanto, entre otros cultivos, el tercer complejo exportador fue el trigo, con 14,8 millones de toneladas o el 14,02% del total. Este tonelaje fue, de acuerdo a la entidad, el segundo en relevancia de los últimos cinco años. Acotó: “Se ubicó levemente por encima del promedio de la última década”.

Exportadores

Según se desprende del relevamiento que hizo la BCR, de los 105,5 millones de toneladas registrados, los 10 principales exportadores captaron 95,55 millones de toneladas de granos y subproductos o el 90,5% del negocio. En tanto, el resto, 9,95 millones de toneladas, correspondió a otras empresas no precisadas.

Cargill fue el gran ganador de los tres principales cultivos: la soja, el maíz y el trigo. La cerealera, que en encabezó el ranking individual de cada uno de esos productos, registró un total de 17,3 millones de toneladas, lo que representó un salto del 81,5% respecto del año pasado y, además, un incremento del 14 al 16% en la participación del global de las ventas al exterior de la agroexportación.

La BCR aportó un dato que dimensiona el peso que tuvo la multinacional en el club de los exportadores: su volumen operado fue el mayor desde la campaña 2019.

Según el ranking exportador, el segundo puesto en el podio quedó para Viterra Argentina, una firma que en el último tiempo pasó de ser controlada por la internacional Glencore a Bunge Global. Viterra colocó en el mundo 12,43 millones de toneladas, una mejora del 32,37%. Fue segunda en soja con 7,6 millones de toneladas y primera en girasol con 1,2 millones de toneladas, entre otros productos.

En tanto, el tercer lugar fue para COFCO Internacional Argentina, el gigante chino que está en el país desde que pasó a controlar el negocio de granos de Nidera y Noble. COFCO registró, según la BCR, 12,29 millones de toneladas de granos, un salto del 42,41%. Recientemente esta firma se convirtió en la primera en colocar trigo argentino en el mercado de China.

Los ganadores por complejo exportador

La lista del top ten de exportadores se completó así: LDC Argentina (12,26 millones de toneladas), Bunge Argentina (10,56 millones de toneladas), Aceitera General Deheza (9,23 millones de toneladas), ADM Agro (8,03 millones de toneladas), Asociación de Cooperativas Argentinas (6,01 millones de toneladas), Molinos Agro (5,74 millones de toneladas) y CHS de Argentina (1,69 millones de toneladas).

Cofco cargó en Timbúes, Santa Fe, el primer barco con trigo para China Marcelo Manera� - LA NACION�

Dos puntos para considerar: si el volumen de Viterra se suma al de Bunge, que ahora en todo el mundo controla a la anterior, en este caso habrían representado 22,99 millones de toneladas, por encima de Cargill.

El otro punto es la performance de tres firmas nacionales, Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, que lograron estar en el club top ten. Sumadas captaron 20,98 millones de toneladas, el 19,88% del total registrado en 2025.

Hasta antes de su caída a fin de 2019, Vicentin estaba en el lote de las 10 principales empresas, incluso en algunos años en lugares expectantes. De 8,5 millones de toneladas en el ciclo 2018/2019 pasó a 200.000 toneladas en 2019/2020. Ahora la empresa, tras un proceso judicial tiene nuevo dueño que es Grassi SA y se llama Nueva Vicentin Argentina.