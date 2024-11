Mercados: el riesgo país perfora los 900 puntos y toca el valor más bajo en más de cinco años

El mercado financiero argentino responde al alza a la victoria de Donald Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Antes de la apertura formal de los mercados, los bonos soberanos suben hasta 2% y el riesgo país perfora la barrera de los 900 puntos básicos.

En la tercera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan se ubica en 872 puntos básicos. Son 61 unidades menos que ayer (-6,54%), una caída que lo lleva a tocar el valor más bajo en más de cinco años.

Para encontrar una cifra similar hay que retroceder hasta el 2 de agosto de 2019, cuando el indicador se posicionaba en 829 puntos básicos. Sin embargo, días más tarde se llevaron a cabo las elecciones primarias entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, donde este último candidato captó la mayoría de los votos y sorprendió a los inversores. Para finales de ese mes, el riesgo país ya superaba los 2500 puntos básicos y no volvió a mostrar tres dígitos hasta ahora.

La baja del riesgo país tiene correlación directa con la suba que presentan los bonos soberanos de deuda, ya que el indicador mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los mercados emergentes. Antes de la apertura formal del mercado, durante el pre-market, los títulos soberanos de deuda trepan hasta 2,24% (GD41D).

“Los bonos están volando afuera. Pero hay que estar atentos, porque la fuerte alza al 4,4% de la tasa a 10 años del Tesoro de Estados Unidos debiera impactar al revés. Por ahora, el mercado privilegia las relaciones entre Javier Milei y Donald Trump. No es menor ser prácticamente el único aliado en la región, porque Brasil, Colombia y Chile no tendrán la misma relación, aunque no estén peleados. Los bonos suben por el orden macro, que obviamente depende mucho más de la Argentina, pero a nivel externo creo que tiene que ver con esto”, analizó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Sin embargo, el analista agregó que la contracara del resultado electoral en los Estados Unidos es que las monedas emergentes se están depreciando, lo que podría traducirse en una presión cambiaria futura para la Argentina. En ese escenario, Camusso recordó que habrá que esperar cuál será la política arancelaria que Trump tome con China (quería establecer un arancel específico del 60% para el Gigante Asiático). “Si China responde devaluando, y quedás caro en dólares, nos puede presionar a nosotros”, agregó. China es el segundo socio comercial más importante para la Argentina, por detrás de Brasil.

Noticia en desarrollo.

Melisa Reinhold Por