“Milagro argentino”: Sturzenegger cuestionó a Stiglitz en Twitter y le recordó un incómodo momento

En un hilo de 22 tuits, el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger le respondió este miércoles al Premio Nobel de Economía y mentor de Martín Guzmán, Joseph Stiglitz, quien había hablado de un “milagro argentino” a partir de la recuperación de la economía. “Mi sensación es que no se ha atrevido a hacer las preguntas incómodas”, afirmó el economista argentino en la red social.

Sturzenegger respondió en inglés, el mismo idioma en el que Stiglitz publicó su artículo en la revista Project Syndicate. Titular del Banco Central entre 2015 y 2018, el exfuncionario criticó el razonamiento del profesor estadounidense de la Universidad de Columbia, defendió la gestión de Cambiemos y cuestionó el discurso del Gobierno respecto de la acumulación de deuda en el período anterior.

“Hablas de un milagro pero es sesgado mirar la recuperación de una de las cuarentenas más espantosas del mundo”, afirmó Sturzenegger en uno de sus primeros tuits. En ese sentido, le citó datos del observatorio de Perspectivas Económicas Mundiales del FMI. “Según WEO, Argentina tendrá uno de los peores resultados entre los 21 y los 24 años. Con cosechas extraordinarias, un desempeño tan pésimo es verdaderamente un milagro”, agregó.

Sturzenegger, que es docente de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC, de Francia) y de San Andrés (Argentina), completó su hilo con una foto que se tomó a inicios de su gestión en el Banco Central en 2015 junto con Joseph Stiglitz. El estadounidense había visitado las instalaciones entonces junto al entonces desconocido para el público Martín Guzmán.

Sturzenegger con Joseph Stiglitz y Martín Guzmán en una foto de 2015. @fedesturze

El economista argentino lo hizo al referirse a las reservas del Banco Central. En su mensaje, le sugiere preguntarse por distintas elementos respecto de la política argentina que, a su entender, no fueron tenidos en cuenta en el texto publicado en Project Syndicate.

Según Sturzenegger, en los cincos años previos a que Mauricio Macri tomara el poder “fueron saqueados 50.000 millones de dólares” consignó en una fuerte crítica a la gestión de Cristina Kirchner. “Cuando Macri llegó al poder, las reservas en el banco central eran negativas. La reducción de activos es una forma de endeudamiento”, evaluó.

En ese contexto, hizo alusión a la visita de Stiglitz. “Puede recordar esto porque el 17 de diciembre de 2015, el día que levantamos los controles de tipo de cambio con reservas netas negativas, visitó el Banco Central y elogió la medida. De hecho, ¡ese día tuvimos un almuerzo de celebración!”, evocó.

El mensaje que compartió Sturzenegger sobre la visita de Stiglitz en 2015. Twitter

Sturzenegger compartió el tuit de aquel día en el que se lo ve a Sturzenegger junto a Stiglitz, Guzmán, y el entonces vicepresidente del Central, Lucas Llach. “El día q abrimos el cepo nos visitó Joseph Stiglitz. Aprovechamos para charlar sobre política antiinflacionaria”, había escrito en esa oportunidad.

Deuda

El elogio de Stiglitz a la reestructuración con los acreedores privados que llevó adelante Martín Guzmán también mereció cuestionamientos de Sturzenegger. “La tasa de interés de la deuda que se reestructuró fue del 5% según los números de Martín Guzmán. Con un crecimiento nominal histórico del PBI del 4%, la deuda era prácticamente sostenible. Con la inflación en los EE. UU. en un 7% aún más”, observó.

Sturzenegger ahondó en este punto. “El problema de buscar la reestructuración de una deuda que sea sostenible es que el gobierno se vuelve poco confiable. El riesgo país es ahora -tras la “necesaria” y “exitosa” reestructuración- del 18% en dólares. No puedo ver un beneficio en eso”, aseveró.

Sturzenegger le solicitó plantear distintas dudas al Gobierno. “También puede preguntar por qué, si le preocupa la deuda, el Gobierno permitió que la deuda indexada a la inflación creciera tan rápido”, apuntó y aseguró: “Ha crecido un 25% en valor en dólares el año pasado, sumando solo en 2021, una cantidad equivalente a casi la mitad del polémico préstamo del FMI (y esto es, en realidad, nueva deuda real)”.

No obstante, agregó con cierto dejo de indignación. “Por cierto, el Gobierno afirma que la deuda indexada a la inflación no es un problema. De hecho, ¡afirma que no existe! ¿Puedes preguntar por qué dicen esto?”.

Según Sturzenegger, Stiglitz se guía por una idea errónea respecto del préstamo del FMI. Twitter

El exfuncionario de Cambiemos reparó también en el préstamo de más de 44.000 millones de dólares con el FMI. Se trata de uno de los argumentos permanentes del Frente de Todos, y que fue rescatado por Stiglitz en su artículo, al señalar que “falló” en su implementación. Sturzenegger estaba todavía al frente del Banco Central cuando el país recurrió al organismo de crédito en junio de 2018.

“Se hace eco de la idea errónea de que el programa del FMI aumentó la deuda. Pero los niveles de deuda en 2017 y 2018 son similares” retrucó el economista argentino junto a un gráfico explicativo. “El programa fue una reinversión con un acreedor más barato. No puedo ver un daño en eso. De hecho, Martín Guzmán renueva deuda todos los días”, agregó.

“Escalofrío en la columna vertebral”

En otro apartado, Sturzenegger le criticó que haya hablado de “innovación” en el Gobierno de Alberto Fernández. “Tal vez fue una broma”, expresó. “Los elevados impuestos a la riqueza han producido un éxodo de capital físico, empresarial y humano que la Argentina solo había visto durante las dictaduras. Este Gobierno ha destruido la innovación en fintech, software, transporte, etc.”, se explayó.

La defensa de la gestión de Mauricio Macri ocupó varios de los tuits. Stiglitz había culpado a la anterior administración por la pesada carga con la que asumió el Frente de Todos. “Tengamos en cuenta que la Argentina ya estaba en recesión cuando la golpeó la pandemia, debido en gran medida a la mala administración económica del anterior presidente, Mauricio Macri”, había afirmado el Premio Nobel.

“Se olvidó de hacer algunas preguntas”, le consignó al referirse a las “políticas de la administración de Macri” cuestionadas. “Por ejemplo, el déficit primario que heredó Fernández fue de apenas 0,4% del PIB, y este año, a pesar de la recuperación “milagrosa”, será de 3,3% del PIB. No veo la mejora”, enfatizó.

Además de la deuda externa, la famosa bicicleta financiera y las políticas del gobierno de Mauricio Macri, Sturzenegger aprovechó el mensaje para cuestionar la demora en la compra de 12 millones de vacunas de Pfizer que, afirmó, “condenó a entre 20 o 30 mil argentinos a una muerte prematura”. Le pidió pregunta al respecto. “Si obtienes una respuesta avísanos, a los argentinos aún se les debe una”, lanzó.

Sturzenegger dijo que la definición de milagro argentino es "sesgada". Twitter

También, como ya lo había hecho días antes a través de las redes sociales, cuestionó el impulso del Programa Pre-Viaje, mediante el que el Estado reintegra el 50% de los gastos turísticos. Sturzenegger lo vinculó con el déficit fiscal. “Se enterará, por ejemplo, que están pagando la mitad de los gastos de vacaciones de argentinos ricos. Cuando se paga eso con el impuesto inflacionario, le está dando a los ricos y quitándole a los pobres”, ahondó.

El economista sostuvo que no ve nada “a favor de los pobres en financiar el gasto público con el impuesto inflacionario”. Y le pidió, en ese sentido, que verifique los números de la emisión monetaria de diciembre de 2021. “Le enviarán un escalofrío por la columna vertebral” describió Sturzenegger y agregó: “No es de extrañar que la pobreza ahora esté en 40,6% (la de Macri en 2017 fue de 25,7 %)”.

Joseph Stiglitz

Por otro lado, le criticó el análisis optimista respecto del aumento de las exportaciones, dado que, al mismo tiempo, se aplican las retenciones. “¿Por qué el Gobierno grava a los exportadores con el 50% de su flujo de caja y subsidia a los importadores en la misma cantidad? Quizá le puedas encontrar algún sentido a esto que aquí, en la Argentina, todavía estamos tratando de descifrar”, lo desafió.

Las restricciones a la venta de carne al exterior no quedó lejos del análisis en ese sentido. “Si lográs resolver esto, podés seguir preguntándose por qué prohíben exportar algunos productos, por ejemplo, carne, reducen la oferta, aumentan los precios y permiten que nuestros mercados se pierdan, tal vez para siempre, ante la competencia más inteligente de nuestros países vecinos”, sostuvo.

Carry trade

El argumento de carry trade, una versión sofisticada de lo que se conoció como bicicleta financiera, fue otro de los puntos del texto de Stiglitz que Sturzenegger se detuvo a analizar respecto del endeudamiento. Se trata de la venta de dólares para realizar inversiones en pesos y, con un rendimiento positivo, convertir el importe nuevamente en dólares. Le pidió tener “cuidado” con ese argumento, al considerar que puede estar detrás de un “espantapájaros”.

“Si observa los datos, encontrará que los flujos de cartera destinados al carry trade fueron prácticamente nulos. La mayoría de los flujos de cartera se dirigieron a la deuda pública denominada en dólares y no tuvieron relación con el carry trade”, explicó el exfuncionario de Cambiemos.

El ministro de economía Martín guzmán saludó al economista Joseph Stiglitz

Y agregó: “Carry trade es demasiado peligroso con una tasa flotante, esto limita su tamaño. Ha sido una de las principales críticas de este gobierno a la administración anterior pero no resiste el escrutinio de los datos”. El profesor argentino le sugirió revisar un texto que publicó en la librería digital JSTOR al respecto.

Espíritu crítico

Sobre el final del hilo, Sturzenegger elogió la trayectoria académica de Stiglitz y la manifestó su respeto y admiración. “No hay nada que pueda decir o escribir que cambie nuestra admiración por vos. Sus contribuciones a nuestra comprensión de las finanzas públicas, los mercados laborales, crediticios y de bienes son imposibles de superar. Su estudio del riesgo, simplemente alucinante”, escribió.

Y profundizó: “Nos enseñaste a hacer preguntas divertidas, a desafiar nuestros propios puntos de vista, a ver las cosas desde un ángulo diferente. No puedo pensar en ningún otro economista (¿quizás Robert Lucas?) que haya causado tal impresión en tantas generaciones de economistas”.

Sin embargo, la manifestó un cuestionamiento sobre el final. “Te sugiero que recuperes un poco de tu propio espíritu”, afirmó. “Dado que sos el economista más respetado del Gobierno argentino, espero que tengas una visión más crítica. Ayudarlos a seguir el camino equivocado con argumentos falsos no es la manera de ayudar”, concluyó.