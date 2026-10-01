Milei se reunió con Macron: hablaron de inversiones y le preguntaron por el ajuste

En el marco de la Argentina Week en París, el presidente Javier Milei se reunió esta tarde con su par de Francia, Emmanuel Macron. El principal tema que abordaron, según fuentes de la delegación oficial, fueron las inversiones que anunciaron empresas francesas en la Argentina. Además, debatieron sobre el futuro de la inteligencia artificial y a Milei le preguntaron cómo fue su plan de ajuste en el país.

Con trompetas de fondo, el presidente argentino fue recibido cerca de las 18.30 en el Palacio del Elíseo. Arribó en un auto negro, acompañado de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, vestida de rojo. Macron lo recibió con un abrazo. Detrás saludó su esposa, Brigitte.

Tuvieron una reunión a solas, pero no el clásico formato diplomático de reunión bilateral, según explicaron los organizadores de la Argentina Week en París, sino con una propuesta más acotada a una mesa de trabajo y con foco “en las relaciones económicas entre ambos países”. Duró unos 40 minutos. Estuvieron Karina y Brigitte.

“Ahí hubo varios temas, entre ellos inteligencia artificial, la Semana Argentina en París, los anuncios que están haciendo las empresas francesas, sobre todo en materia de energía”, contaron fuentes de la delegación argentina.

Luego hubo una reunión en el mismo lugar con empresarios, gobernadores, la delegación, ministros y hombres de negocios y funcionarios franceses. Macron dio un discurso y luego Milei. Luego respondieron cuatro o cinco preguntas de los empresarios. Les preguntaron cómo sostener superávit y cómo hizo el ajuste del gasto de las cuentas públicas. Hablaron además algunos empresarios, como Manuel Antelo, que contó su historia con la Argentina y Francia. También,precisaron, habló Martín Migoya (Globant).

No son días fáciles para Macron en Francia. Más allá de la visita del Papa León XIV el fin de semana pasado blindó el centro de París, enfrentó duras protestas por el fuerte plan de ajuste de más de 54.000 millones de euros que está proponiendo llevar a cabo y que contempla un congelamiento salarial. Por caso, entre 206.000 y más de 300.000 manifestantes respondieron este martes 29 de septiembre a la convocatoria de ocho sindicatos, contó LA NACION.

El Presidente fue recibido por Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

Tras los incidentes, Macron pidió a los responsables políticos no “legitimar” la violencia, en un contexto de aumento de los precios (combustibles) y profundización de la caída de la popularidad del líder galo, quien llega a su final de mandato.

No es un contexto fácil para recibir a Milei, quien además afirmó la semana pasada en su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) que Europa “se hunde”. Por otro lado, la extrema derecha —Macron no lo es— tiene chances de ganar en Francia dentro de unos meses cuando haya elecciones. Sin embargo, el encuentro entre Macron y Milei fue organizado por Ian Sielecki, el embajador argentino con estrechísimos lazos con el macronismo y funcionarios del Elíseo. Y es —dicen— el marco particular de estrechar lazos de negocios en materia de energía, minería y el agro.

No hubo una conferencia de prensa tras el encuentro, como ya habían adelantado fuentes diplomáticas en la previa. “Esperando al Presidente! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷“, había escrito el canciller Pablo Quirno unos minutos antes de que Milei llegara. Estaba acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el de Salud, Mario Lugones; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González y el secretio de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Fabián Fernández. De hecho, todos se hicieron una selfie desde la casa de gobierno francesa.

La delegación de Milei en el Palacio del Eliseo

Milei llegó luego de un discurso en la OCDE en el día más fuerte de la Argentina Week que se desarrolla en esta capital. “Estamos bien armados para enfrentar los intentos golpistas”, dijo el Presidente frente a inversores. Acompañado por una comitiva de funcionarios y de gobernadores, prometió que “2028 será el mejor año económico” de la historia del país. Defendió además el modelo, criticó al kirchnerismo y dijo que la Argentina tiene energía “abundante” para ofrecer.

French President's wife Brigitte Macron (L) welcomes General Secretary of the Presidency of Argentina and sister of Argentina's President Karina Milei ahead of France's and Argentina's Presidents meeting at the Elysee Presidential Palace in Paris on October 1, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) LUDOVIC MARIN - AFP

En la sede de la OCDE en la capital francesa, Caputo se sumó a la defensa de la transformación del país. Más tarde, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, dio un panorama sobre la situación energética mundial moderado por González. Le siguió un panel con Marín y los CEO de ADNOC y Eni, sumado a una “alocución especial” del CEO global de Total.

Luego hubo varios debates: sobre el gas argentino (Marcos Bulgheroni, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, además de Egber Laege, CEO de SEFE Group); la monetización de los productos de Vaca Muerta (Marcelo Mindlin y Fabrizio di Amato, CEO de Tecnimont); la innovación en el sector minero (Cristel Bories, CEO de Eramet); las oportunidades del litio (Jerome Pécresse), las del cobre (Gary Nagle); las del campo (Mariano Bosch; Alejandro Elsztain; Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone; Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company; y Mustafa Terrab, CEO de OCP); el desembarco de marcas francesas en la Argentina (Manuel Antelo y Sabine Mulliez, accionista, Groupe Mulliez); las inversiones en salud (Lugones, Juan Pablo Bagó y Jörg-Michael Rupp, presidente de Interpharma y titular de Roche International) y las nuevas oportunidades para la Argentina (Martín Migoya; Matthias Cormann, secretario general de OCDE; John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; Grisi y Martin Varsavsky, cofundador y presidente de Inception Fertility). Cerraron el día más intenso de la semana Quirno y Sturzenegger.

El viernes, además, el Presidente recibirá un premio del París Economic Forum. Se lo darán, según contaron, por la tarde en el Automóvil Club de Francia. Antes se verá con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion. Por la mañana y por la tarde habrá varios segmentos de la economía en la embajada argentina en París y otro sobre energía y minería en la Agencia Internacional de Energía. Además, habrá una ronda de negocios para la pesca.