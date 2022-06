Milo Lockett reveló cómo se imagina la pintura de sus últimos días y por qué cree que sus cuadros son tan valorados

Milo Lockett se define como un artista popular. Sus cuadros se destacan por sus figuras simples y atractivas, colores fuertes y personajes infantiles. Con años de récord de ventas, fue ganador de numerosos premios. Pese a su éxito, insiste en que su objetivo es que su arte sea lo más accesible posible. “Hace 20 años, decía que me gustaría que sea como una televisión, que esté en todas las casas”, dijo en el octavo capítulo del evento de Innovación, organizado por LA NACION.

Lockett ahondó sobre sus proyectos más vanguardistas y tecnológicos en una charla cercana con José Del Rio, secretario general de Redacción. The Collections, el ecosistema de NFT de artistas latinoamericanos presentó Miloverso, una colección de NFT de Lockett. Serán 11.111 obras creadas íntegramente a partir de su arte y hechas a mano, que estarán disponibles a partir de este mes. En esta entrevista, también develó cuál es el foco de su vida en este momento y cómo imagina la pintura de sus últimos días.

- Estuvimos hablando sobre innovación y metaverso, ¿qué es el Miloverso?

- Es una colección de NFT. Fue pensado por un equipo de un montón de personas, pero la gran idea se le ocurrió a Guillermo Mutis, cofundador de The Collections. Elegimos un personaje y empezamos a desarrollar la idea, cómo iba a ser la colección. Después se empezó a armar el equipo. Trabajé con otros artistas digitales para poder adornarlo en el lenguaje necesario para poder entrar en el metaverso con algo presentable.

Uno de los NFT de la colección del Miloverso

- ¿Cómo logra un balance con la vida personal y con la familia?

- En este momento estamos muy bien con mi familia. Estamos saliendo muy bien de la lo que sería la pospandemia. La pasamos juntos, en una casa. La pude ver caminar a mi hija, la más chica, Paloma. En otro contexto me lo hubiese perdido un poco. Eso fue muy divertido. Paloma fue la que más unió a la familia.

- Cuando ve los colores fuertes, las figuras del arte, ¿cuál fue el punto de inflexión en el que dijo “empiezo a crear por acá”?

- A mi me gusta el color. El dibujo primario me acompañó toda la vida. A lo mejor siempre se va tornando o se va reformulando a partir de la imagen anterior. Fue como tomando fuerza. Me interesa mucho el color, para mí es muy importante ese aprendizaje constante de tu propia obra. Todo el tiempo un artista aprende más trabajando. Se va buscando y haciendo las mismas obsesiones o cómo llegar a esa forma.

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y Milo Lockett, artista plástico, en el evento de Innovación de LA NACION Fabián Malavolta

- ¿Cuánto se necesita de constancia y cuánto de talento para ser un artista?

- Sin talento no hay nada, pero un artista que tiene talento únicamente, muchas veces no desarrolla su obra. Necesita de mucho trabajo, de mucha constancia, de mucho orden. Realmente, los artistas somos desordenados, somos caóticos. En mi caso, yo soy disperso. Tengo como muchos problemas y trabajo con ayudantes. El equipo es importante. No me gusta que me adulen o me consientan.

- Logró cruzar fronteras, estar en las casas y en infinidad de lugares. ¿Era una misión personal?

- Tuve la posibilidad en su momento de hacer otra carrera y yo decidí ser un artista popular y masivo. Me gustaba mucho esta idea de que todo el mundo pudiese tener una obra mía en la casa. En ese momento, en el comienzo, hace 20 años, decía “yo quiero ser como la televisión, estar en todas las casas” a modo de gracia. Hoy sigo teniendo un esquema de obras accesible para que nadie se quede sin posibilidad de tenerla.

Milo Lockett, en el evento de Innovación de LA NACION Fabián Malavolta

-¿Qué cree que lo hizo distinto? ¿En dónde innova?

- Es muy compleja la pregunta, pero me parece a mí que la imagen hizo empatía enseguida con los chicos, porque es muy sencilla y muy simple para el espectador. Es una imagen sin violencia, sin sexualidad. Yo pinto con esperanza, con amor, con pasión. No necesito contar historias raras o complejas. Me ha pasado de cruzarme con un chico en un supermercado y que me diga: “Milo, yo dibujo mejor que vos”. La empatía es que el otro crea que lo puede hacer.

- ¿Quién es su crítica o crítico más severo? Recién deslizó que no le gustan los aduladores...

- No, no me gustan. Me encanta cuando dicen que no les gusta lo que hago. Es un buen punto de partida para conversar. Me despierta.

Uno de los NFTs de la colección del Miloverso

- ¿Por qué?

- Porque te hace ver las cosas que no ves. Yo nunca me enojo con la crítica y nunca me enojé cuando me dejaron afuera de un concurso. Al contrario, miro a quién eligieron, cómo es el camino, cuáles son las tendencias.

- ¿Eso siempre fue así en su vida?

- Si, me parece que lo difícil te hace más creativo. La experiencia de haberme fundido en el 2000 hizo que pase mejor la pandemia. Ahí también sufrí otra pérdida, estuve un año y medio sin trabajar. Sin embargo, la pérdida económica no la sentí, no me dolió.

- ¿Por qué se fundió fundiste en el 2000?

- Porque la economía era muy volátil, estábamos agarrados con alambre. Me agarró la crisis. No teníamos capacidad para soportar eso.

Milo Lockett: "Yo nunca me enojo con la crítica y nunca me enojé cuando me dejaron afuera de un concurso" Fabián Malavolta

- ¿Aprendió mucho de esa época?

- Si, especialmente a no tener miedo. Soy una persona que no tiene miedo a la pérdida. Me animo a hacer cualquier cosa.

- ¿Qué valor le da a lo material?

- Muy poco, me parece más importante la felicidad, el amor, sostener eso.

- Desde lo creativo, ¿cómo fue su saldo en la pandemia?

- Yo pinté muchísimo. Pinté en mi casa, la tomé toda. La convertí en taller. Hice un desastre, quedó detonada. Recién terminamos de arreglarla, pero era pintura por todos lados, bastidores, los chicos pintaban la pared.

- Cuando ve su camino de Chaco al mundo, pese a que su foco ahora no es la exportación, ¿cómo ve como jugará el Miloverso?

- Yo he trabajado afuera mucho. A lo mejor en este modelo y contexto de país ahora no se puede. El último viaje que yo hice antes de la pandemia fue a China y era un lugar donde no me conocían, donde no tenía relación, me costó mucho conseguir los permisos para llegar. Me pagué yo el viaje, armé el esquema de viaje, fue como una expedición.

- ¿Cuán exigente es con sus equipos?

- En el equipo lo que más me gusta es la persona que tiene iniciativa. A mí no me importa, por ejemplo, que se equivoquen, que pierdan, que les salga mal. Lo único que no tolero es que alguien no lo haga. Después, no me importa si por ahí se confunden y pueden perder plata. A mí me gusta que la gente se equivoque, me gusta que la gente aprenda del error.

Uno de los NFTs de la colección del Miloverso

- A muchos nos surgen las ideas en la ducha, cuando te vas a bañar o cuando estás en un momento lúdico. ¿Cómo es en su caso?

- Yo creo que una idea puede surgir en cualquier lugar. Hay gente que se condiciona a pensar en tal momento, es muy ordenada. Yo soy una persona desordenada, así que una idea a mí se me puede ocurrir a las 5 de la mañana o al mediodía, en un bar. Es distinto, también, una idea que una inspiración. Yo, por ejemplo, no creo en la inspiración, a diferencia de otros artistas. Yo creo que si uno trabaja y pone el esfuerzo en esa investigación de todos los días, en algún momento va a aparecer algo distinto. En la pintura yo necesito la acción. Necesito hacerlo, necesito equivocarme, necesito que salga mal, necesito que salga bien.

- Cuando mira para atrás, por ejemplo la infancia, si fuera una foto, ¿cómo sería?

- Tuve una infancia muy linda. Me acuerdo mucho de mi señorita Gloria, cuando iba al jardín de infantes público. Yo tenía cinco años, ahora tengo 54. Llevábamos una bolsita con las Lincoln y me acuerdo que no todos los chicos tenían, entonces ella juntaba cuatro mesas, nos sacaban las bolsas y hacía como unos dibujos, caminitos con las macitas, entonces nunca sabías quién trajo, quién no trajo. Te hablaba del equipo. Muchas veces también pienso que me gustan los equipos porque jugué al básquet y como era petiso, era siempre la ayuda de base, el armador.

- La pintura de hoy, ¿cuál es?

- Estoy muy feliz donde estoy pintando, en mi nuevo taller en Tigre.

- ¿Y la de su vida?

- Familia. Mucho color.

- ¿La del futuro?

- Ya vivo frente una laguna. Me gustaría terminar frente al agua tomando una cerveza. Me gustaría dibujar hasta el último día.

- ¿Nunca se piensa en jubilarse cuando se es artista?

- No, es una profesión que me va a permitir dibujar hasta los últimos días.