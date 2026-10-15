Monto de la Asignación Universal por Hijo: de cuánto es la AUH en noviembre 2026, con el aumento oficial

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben en noviembre una suba del 1,93% en la prestación, dado por la actualización automática que se realiza mensualmente, con base en el más reciente índice de inflación.

La AUH de noviembre tiene un 1,93% de aumento Shutterstock - Archivo

En el penúltimo mes del año, la AUH tiene un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

La AUH de Anses, de acuerdo al calendario mensual que elabora el organismo previsional, se abona entre la segunda y tercera semana del mes, según la terminación del DNI de sus titulares.

De cuánto es la AUH en noviembre 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en noviembre, con la actualización del 1,93%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $127.684,68 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $415.759,20 Asignación por Embarazo $127.684,68

El 20% restante queda retenido hasta que se realiza el cruce de datos entre organismos, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Los montos de noviembre para la AUH

Cómo es el cruce de datos para la AUH

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello informó que “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades [escolaridad y salud] para los titulares de 5 a 17 años serán informados directamente a Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos, eliminando la necesidad de realizar la certificación presencial en papel”.

De esta manera los titulares de la AUH quedan eximidos de este trámite, por el que se mantenía retenido el 20% de la asignación, hasta completar la documentación.

De acuerdo a la información oficial, esta medida va en línea con los objetivos del Gobierno nacional de simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía. Asimismo, garantiza una mayor veracidad al verificar la información en la fuente oficial, reduciendo el margen de error y de fraude que implica la certificación manual, y optimiza la eficiencia administrativa.