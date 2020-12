Muebles for export con el sello de la industria nacional

Fontenla, diseño y exportación

Fontenla es una empresa familiar que desde hace más de 70 años, lidera la industria del diseño de muebles de alta calidad. Todo empezó en 1948, cuando Roberto Fontenla (padre) decidió incursionar en el terreno de los muebles. Al principio él se encargó solamente de revender los productos que un pequeño taller le fabricaba (sillas Luis XV y XVI). Hasta que con el paso de los primeros años, muchas horas de trabajo y sacrificio le dieron experiencia en el rubro y decidió darle un giro a su emprendimiento para comenzar a fabricar él mismo sus propios muebles y así escribir su historia. Con el correr del tiempo, Mobiliarios Fontenla fue creciendo y en 1963, Roberto Miguel Fontenla (hijo), actual CEO de la compañía, se incorporó a la empresa.

Con esfuerzo y en familia, montaron un pequeño taller en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No faltó mucho tiempo para que la empresa, que empezó siendo un pequeño local, fuera adquiriendo nuevos espacios donde poder mejorar y completar sus procesos, aumentar su oferta y nutrir al mercado. Allí nacieron los sectores de tapicería, lustrado, silletería, etc. A medida que el tiempo pasaba, adquirió mayor experiencia en lo comercial, y creció exponencialmente. De esta manera, Fontenla se convirtió en la primera fábrica argentina en importar una cabina de lustre presurizado.

Hace aproximadamente 15 años, la compañía se enfrentó a un desafío distinto que marcaría un nuevo rumbo para la producción de sus muebles. "Tuvimos un cambio importante en la empresa porque realizamos el trabajo de remodelación del hotel Alvear", comenta Roberto Fontela. "Eso nos permitió entrar en el mundo de la hotelería y desarrollar productos específicos para ese mercado. Así también, cuando se construyó el hotel Faena, la construcción contó con el diseño de Phillipe Starck, que fue el responsable de elegir a la empresa argentina para la fabricación de los muebles del proyecto, Starck nos visitó personalmente y dijo que éramos la única fábrica que estaba en condiciones de equipar el hotel para el que realizamos diseños exclusivos. A partir de allí, las principales cadenas de hoteles cinco estrellas comenzaron a incorporar nuestros productos, incluso algunas para sus complejos en el exterior", continúa.

A la hora de exportar, confiesa que "siempre tuve muchos reparos sobre la cuestión después de una mala experiencia de desembarco en Estados Unidos en 1985, con local incluido. Por aquel entonces habíamos analizado que teníamos una ventaja con respecto a los muebles italianos. Pero la inestabilidad económica del país nos llevó a abandonar la experiencia en el exterior". explica

"En aquel momento me acuerdo haber jurado que no volvería a exportar hasta que las condiciones económicas no fueran estables", recuerda. Para la reconquista del consumidor norteamericano, la empresa decidió emprender un camino largo, que incluyó la participación en las exposiciones de muebles más importantes. Por otro lado, se afianzó el vínculo con un distribuidor en Estados Unidos, y decidieron a trabajar con un representante que realiza la venta por medio de catálogos. Además, la empresa participa regularmente de la exposición de muebles de High Point Market, que es la más importante del país norteamericano.

Dentro de la industria de muebles, se destaca para los productores encuentros importantes como Fimma y Maderalia (Valencia,España); Barcelona Design Week (Barcelona,España),; Expo Mueble Internacional (Guadalajara México) y High Point Market (Estados Unidos).

La época dorada de las exportaciones fue durante los años 90, donde esta modalidad de venta representó el 70% de la producción mensual. Sin embargo, en la actualidad, representan solo un 15%. Durante la pandemia, se finalizó y exportó el mobiliario completo del Hotel Trump International en Miami, y se están empezando a concretar exportaciones a Uruguay principalmente Punta del Este.

La empresa exportó a lo largo de su historia a muchos destinos, entre ellos: Estados Unidos, Uruguay, Chile, Paraguay, España, República Dominicana, Venezuela y Brasil. En algunos casos para clientes particulares, hoteles y embajadas.Las razones del éxito son muy simples: "La clave está en la calidad superior y en los detalles de la terminación. Para cierto nivel de consumo, esto hace la diferencia", concluye..

