Empleadas domésticas: cuánto cobran en marzo de 2026 con bono incluido

El personal que trabaja en casas particulares tiene en marzo un nuevo incremento del 1,5% sobre el salario del mes previo, producto del más reciente acuerdo paritario para los trabajadores del sector. Quienes deseen saber en cuánto quedó el mínimo oficial por hora en marzo 2026 pueden calcular este valor con la referencia de febrero.

En marzo el servicio doméstico recibe un aumento del 1,5% Shutterstock

Tal como se pactó para febrero, en marzo impacta una suba salarial del 1,5% para las trabajadoras de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.

A este incremento se adiciona la entrega de un bono, que se extiende por febrero y marzo, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Este concepto corresponde a una suma no remunerativa, por única vez y a cargo del empleador.

A cuánto quedó el mínimo oficial por hora en marzo 2026 para las empleadas domésticas

Para el tercer mes del año, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares reciben un incremento del 1,5%. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial, que aun no fue homologado.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $3348,36 sin retiro $3599,86

Cómo es la entrega del bono extraordinario para empleadas domésticas

En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabaje el empleado:

$8000: si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.

$11.500: si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000: por jornadas de más de 16 horas a la semana.

Las empleadas domésticas reciben un bono en febrero y marzo shuttestock - Shutterstock

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.

Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?