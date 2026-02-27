Empleadas domésticas: cuánto cobran en marzo de 2026 con bono incluido
En el tercer mes impacta el último tramo de aumentos del 1,5%; a esto se suma un adicional por única vez, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas
- 4 minutos de lectura'
El personal que trabaja en casas particulares tiene en marzo un nuevo incremento del 1,5% sobre el salario del mes previo, producto del más reciente acuerdo paritario para los trabajadores del sector. Quienes deseen saber en cuánto quedó el mínimo oficial por hora en marzo 2026 pueden calcular este valor con la referencia de febrero.
Tal como se pactó para febrero, en marzo impacta una suba salarial del 1,5% para las trabajadoras de casas particulares, por lo que todas las categorías, con y sin retiro, contarán con nuevos valores.
A este incremento se adiciona la entrega de un bono, que se extiende por febrero y marzo, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente. Este concepto corresponde a una suma no remunerativa, por única vez y a cargo del empleador.
A cuánto quedó el mínimo oficial por hora en marzo 2026 para las empleadas domésticas
Para el tercer mes del año, los valores de referencia para la liquidación de haberes del personal de casas particulares reciben un incremento del 1,5%. Estos montos corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el último acuerdo salarial, que aun no fue homologado.
|Categoría
|Salarios básicos por hora
TAREAS GENERALES
con retiro
$3348,36
sin retiro
$3599,86
Cómo es la entrega del bono extraordinario para empleadas domésticas
En febrero y marzo, al personal de casas particulares se les agrega una suma no remunerativa fija, una práctica que se empezó a aplicar a fines de 2025 y se extiende en estos meses de 2026. El monto depende de cuántas horas trabaje el empleado:
- $8000: si el trabajo se desarrolla en menos de 12 horas a la semana.
- $11.500: si las tareas insumen entre 12 y 16 horas semanales.
- $20.000: por jornadas de más de 16 horas a la semana.
Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA
La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.
Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:
- Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal. En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal.
- Cargar los datos del empleado. A partir del número de CUIL, el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.
- La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.
- Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.
- Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral. Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo, la cantidad de horas semanales, la modalidad de liquidación, la remuneración, la modalidad de trabajo, la fecha de ingreso, y precisar si el trabajo es temporal o fijo.
- Señalar el domicilio laboral, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.
- Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.
