Mundial 2026: vaso 98% lleno, 2% vacío

La Argentina obtuvo el segundo puesto en un certamen en el que participaron 48 países. Me refiero al Mundial de fútbol 2026. Describir este inmenso logro como “vaso mitad lleno, mitad vacío” es una estupidez. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de un estudiante que obtuvo 9,8 de promedio de su carrera? Comprendo alguna lágrima cuando terminó el partido final, pero seguir con cara de fastidio no tiene sentido.

Las palabras sirven para expresarnos, pero los números son imprescindibles para entender la profundidad del asunto que se quiere entender. ¿Tomar vino emborracha? La respuesta no puede ser sí o no, porque depende de cuánto. En otros términos, la clave está en la dosis.

Si la caída de 0,1% en el EMAE es recesión, y el aumento de 0,1% es reactivación, ¿qué es estancamiento? No es serio, si se esperaba una tasa de inflación de 2% mensual, hacer una fiesta si resultó de 1,9%, u organizar un velorio si dio 2,1%. A propósito: no hay “barreras” en economía, particularmente cuando se trata del valor nominal de las variables. Cruzar la barrera, como superar el techo, son expresiones poéticas que no ayudan a entender.

Otra de mis expresiones favoritas, cuando se plantea esta cuestión, es la que sostiene que “todo depende de todo”. No sirve para tomar decisiones, porque para el proceso decisorio la clave está en cuánto depende cada cosa de qué. De lo contrario, debería preocuparme del choque entre dos autos ocurrido en Nueva Delhi, o prestarle atención a la atractiva teoría del caos, según la cual el aleteo de una mariposa en Buenos Aires puede desencadenar un terremoto en San Francisco.

Leontief calculó los coeficientes de la matriz de insumo-producto, idea concebida por Quesnay y modelada por Remac, para contestar preguntas como las siguientes: ¿qué niveles de producción de cada uno de los sectores son necesarios para satisfacer determinados niveles de consumo, inversión, etcétera? Y también, ¿qué cantidades de mercaderías podrían estar listas para ser destinadas al consumo, la inversión, etcétera, a partir de la producción que resulta factible sobre la base de las dotaciones factoriales y tecnología disponibles? Merecidamente, obtuvo el Nobel.

El Mundial 2026 es historia. Ya comenzó el Mundial 2030. En el mientras tanto, tenemos que seguir peleándola día a día. Gracias al director técnico y a los jugadores, por el vaso lleno en un 98% que nos acaban de obsequiar.