Murió el empresario Héctor Méndez, expresidente de la UIA

El expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), Héctor Méndez, murió hoy de un paro cardíaco a los 84 años. Estaba internado en el Sanatorio Otamendi hace varios días por los problemas de salud que arrastraba hace tiempo. El directivo empresario había nacido el 9 de marzo de 1940. Entre los exdirigentes de la entidad se caracterizó por ser uno de los pocos dueños de empresas que la condujeron.

El “Gordo”, como le decían, tenía cuatro hijos, Guadalupe, Mercedes, Fernando, y Francisco, y estaba casado con Carmen Mentasti. “Hoy era muy abuelo” , contaron fuentes cercanas. “Disfutaba mucho de los nietos”, agregaron. Son siete. “Era un seductor de serpientes que podía vender arena en el desierto. Le costaba cuidarse. Era un bon vivant. Le gustaba el arte, tenía una linda pinacoteca, era un buen fumador de habanos y un apasionado por la comida” , lo describieron.

Era simpatizante de River. Pero no era fanático del fútbol como de los autos. Tanto que incluso que había ido de gira a Módena y pasó también algún tiempo con el diseñador argentino, Horacio Pagani. Era socio del Club de Automóviles Sport. También amaba a los barcos. Tenía el suyo en San Fernando y en verano, lo cruzaba a Punta del Este. Pero, en un accidente antes de la pandemia, el último se terminó incendiando. El suyo y casi el de su íntimo amigo Antonio Paolini.

Héctor Méndez en la UIA Telam

Fue presidente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP) entre 1994 y 2010. Su empresa, Conarsa, la que lo llevó a la vida gremial empresaria , se especializaba en contenedores plásticos de basura, bandejas y cajones que se usan para cargas y depósitos. Esa firma lo llevó a la cúpula de la UIA. Fue también dueño de la sanjuanina Delphi Packard Argentina SA también y además socio de la compañía Taurus en Brasil, la firma que fabrica armas en el vecino país.

Fue nombrado presidente de la UIA por primera vez en 2004 y le tocó un período difícil cuando los empresarios estaban divididos en dos corrientes, el grupo industriales (conducido por Techint) y la lista celeste y blanca (las alimenticias). Fue titular de la entidad fabril entre 2004 y 2007, entre 2009 y 2011, y entre 2013 y 2015. Esto implica que le tocó cruzarse tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner cuando las relaciones con los empresarios se tensaron.

“Si uno no puede plantear los problemas sobre una mesa de diálogo, entonces me voy a mi casa”, cuestionó alguna vez.

“Héctor Méndez no solamente fue un gran presidente de la Unión Industrial Argentina, sino un gran amigo de muchos de nosotros. Y, en particular, valoró y recuerdo que ha sido un ejemplo por su capacidad profesional y sus dotes de líder y de hábil negociador desde el punto de vista de las relaciones empresariales y de las relaciones laborales. En lo personal fue incondicional como amigo”, afirmó el presidente actual de la UIA, Daniel Funes de Rioja, a LA NACION.

En diciembre de 2014, en el marco de algunos ruidos entre el gobierno kirchnerista y algunos empresarios, Méndez tuvo un cruce con Cristina Kirchner, en la 20° Conferencia de la UIA. “Voy a realizar un comentario personal medio nostálgico: nos vamos juntos. Esta tarea con la que me han honrado, coincidió con sus dos presidencias y la de Néstor Kirchner, nunca tuve un jefe que no sean ustedes”, sostuvo risueño, sentado al lado de la expresidenta. “Pero sobreviví, acá estoy. Me queda el activo de trabajo permanente, marcado por el diálogo, tanto en los consensos como en los disensos”, cerró.

