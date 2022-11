“Nadie confía en la Argentina”: el lapidario diagnóstico de Jeffrey Sachs, el economista estadounidense que pronostica un “período de estanflación” internacional

escuchar

“Nadie confía en la Argentina”, fue el lapidario diagnóstico de Jeffrey Sachs, economista estadounidense y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia (EE.UU.), al analizar el escenario financiero internacional y la coyuntura global, a la que definió como “la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial”.

“ La Argentina no tiene pésimos fundamentos, pero no tiene confianza en los mercados financieros. El problema del país es su reputación, no su realidad”, dijo Sachs, durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Financieras organizadas por el Banco Central (BCRA). Fue mediante una videoconferencia, en la que insistió en la necesidad de impulsar la “diplomacia” para que el “sistema internacional” aborde problemas y desequilibrios financieros, de liquidez y de conflictos geopolíticos.

“Si uno mira los balances fiscales de la Argentina y del gobierno federal de los Estados Unidos, uno preferiría tener los balances de la Argentina. Tiene menores deudas, un déficit fiscal más bajo, pero el hecho es que nadie confía en el país”, planteó Sachs.

“Entonces, incluso cuando vienen montos bajos de refinanciación de deuda, genera una crisis. El país tiene mala reputación, no puede recibir un préstamo, entonces empeora su reputación porque no puede refinanciar sistemáticamente sus deudas. Eso es una crisis financiera autocumplida, y es algo que el sistema financiero internacional tiene que abordar. Es un fracaso profundo del mercado, y no es normal, porque nuestras instituciones no abordan este tipo de pánico financiero”, dijo el economista.

Su mirada apunta a atender cuestiones globales, en un contexto “extremadamente difícil” marcado por “disrupciones” de diversas dimensiones. Porque según advierte Sachs, la Argentina está afectada por cuestiones internas y, especialmente, por factores negativos que complican a los países emergentes.

“La crisis es severa y posiblemente empeore en el corto plazo. Y la razón es que estamos enfrentando un conjunto de disrupciones, la mayoría causadas por el hombre, que están afectando la economía mundial. Y no hay cooperación para resolver estos problemas globales”, advirtió Sachs.

Según el analista, el mundo se encuentra en un “entorno extremadamente difícil”, que replica al entorno internacional al de fines de los ‘70 y principios de los ‘80, con el escenario de ingresar en un “período de estanflación” global.

“El mundo está en peligro y alterado por los conflictos entre países grandes”, advirtió Sachs, quien suma en ese contexto a la guerra en Ucrania, las sanciones aplicadas a Rusia tras la invasión decidida por Vladimir Putin y al enfrentamiento económico entre los Estados Unidos y China.

“Hay múltiples shocks. Están los persistentes, derivados de la pandemia de Covid, que empeoró la crisis en países emergentes y alteró las cadenas globales de suministro de una forma que aún hoy impactan”, dijo el economista, y agregó: “La recuperación de la pandemia fue desigual, y peor para los países emergentes. Los países más ricos usaron estímulos fuertes, monetarios y fiscales, para recuperarse de la caída de 2020, pero los emergentes no pudieron hacerlo”.

En ese sentido, destacó que la Reserva Federal de los Estados Unidos emitió US$3 billones con medidas de estímulo monetario para revertir los “shocks de oferta” de la pandemia. “El Banco Central solo podría soñar en llevar adelante una expansión así. Si la Argentina hiciera una milésima de eso, entra en problemas”, bromeó Sachs.

La reacción posterior, con la suba en las tasas de interés para intentar contener la aceleración inflacionaria, es otra de las consecuencias que afectan al mundo. “Europa viene en una profunda recesión y Estados Unidos probablemente también”, afirmó Sachs, quien se refirió a los efectos de las sanciones sobre Rusia que afectaron el suministro de gas en Europa. “Fue un severo shock de oferta primero para Europa y después para los países emergentes, que sufrieron un incremento en el precio de los alimentos, la energía y los fertilizantes”, ilustró.

Horacio Villalobos - Corbis News

El “caldo de cultivo” negativo incluye, de acuerdo con Sachs, a las “tensiones geopolíticas” y al enfrentamiento entre potencias. “Estados Unidos está en una guerra económica con China. No tengo dudas, y es un terrible error en mi opinión, pero los policymakers están tratando de dañar a la economía china”, planteó el académico.

“No es una acusación con ligereza”, dijo Sachs, quien enumeró “una catarata de daños múltiples y deliberados” por parte de los Estados Unidos. En ese listado incluyó “medidas comerciales unilaterales”, frenos de inversión y “restricciones a las exportaciones de tecnología de los Estados Unidos y los semiconductores de alta gama”. A su vez, dijo que los Estados Unidos se “esfuerza” por “quebrar a grandes empresas chinas como Huawei o ZTE”.

“Es parte de un juego geopolítico extremadamente peligroso. Son las mismas medidas que Estados Unidos antes le aplicaba a la Unión Soviética. A China no le gusta saber que la economía número 1 del mundo está queriendo perjudicar activamente a la número dos, pero eso es absolutamente lo que está pasando. Y eso está destruyendo las cadenas globales de suministro”, dijo Sachs.

Y según su diagnóstico, esa guerra económica entre potencias será un factor disruptivo que tendrá efectos negativos sobre los mercados emergentes. “La economía china está siendo dañada, y como China es el principal socio comercial de gran parte del mundo, esa situación se derrama a todo el mundo. Si sumamos el shock del covid, la guerra en Ucrania, las sanciones, las tensiones geopolíticas y el endurecimiento de la política monetaria como una respuesta tardía al incremento de liquidez de 2020, tenemos todo el caldo de cultivo”, concluyó Sachs.

