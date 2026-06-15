Natalia O’Byrne, de Fitch: “La Argentina empieza a ser una pregunta recurrente entres los inversores”

Las compañías energéticas argentinas volvieron a entrar en el radar de los inversores globales. El desarrollo que tuvo Vaca Muerta en los últimos años, la normalización gradual del sector eléctrico y la expectativa de continuidad de las reformas económicas cambiaron lentamente la percepción sobre el país entre los grandes fondos internacionales, según una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo.

“Cuando nos reunimos con los grandes inversores, la Argentina empieza a ser una pregunta recurrente. Preguntan por la permanencia de las reformas, por Vaca Muerta y por cuáles serán los próximos pasos. Hay mucho interés sobre el resurgimiento de la Argentina como mercado y como inversión”, dijo Natalia O’Byrne, senior director de Energía, Power & Utilities para América Latina de Fitch Ratings durante una entrevista exclusiva con LA NACION.

A mediados de mayo, Fitch fue la primera calificadora de riesgo que le subió la nota a la deuda soberana argentina, de CCC+ a B-. La semana pasada también se sumó con esta visión S&P, mientras que resta conocerse la decisión de Moody’s, una noticia que habilita la llegada de fondos institucionales al país. Pero en el caso de las energéticas locales, al ser exportadoras con acceso a divisas, tienen una nota que se encuentra entre un escalón y dos más arriba que la calificación soberana.

“El hecho de que haya conversaciones recurrentes sobre el país es un buen indicador de actividad, de que quieren entrar. Vemos que puede haber condiciones más estables y más confianza por parte de los inversores. Porque el punto de entrada para el inversor es la confianza, además del nivel de rentabilidad”, explicó.

Natalia O'Byrne, Senior Director, Energy, Power and Utilities Latam en Fitch Ratings

Para la analista, las compañías energéticas fueron las grandes beneficiadas del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Sobre todo aquellas empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos, que están viviendo una “coyuntura interesante”, no solamente por las condiciones económicas que atraviesa el país, sino también por poder “recoger los frutos sembrados” en Vaca Muerta durante los últimos 20 años. A eso se le suma la suba del precio internacional del crudo en estos últimos meses, en plena guerra de Medio Oriente, a pesar de que este fin de semana se alcanzó un acuerdo de paz provisorio.

“Esto les está permitiendo sacar unos beneficios muy importantes, al aprovechar una mayor producción en Vaca Muerta y tras solucionar algunos cuellos de botella en términos de transporte. Eso realmente les va a permitir evacuar el producto y llegar a los mercados internacionales, donde van a tener una demanda interesante y a unos precios bastante buenos, teniendo una capacidad de producción muy competitiva. Porque los costos de extracción en Vaca Muerta para el no convencional son bastante competitivos a nivel global, lo que le permite a las compañías aprovechar muy bien los márgenes. Es una historia bastante positiva, y de rápido aprovechamiento en el país desde el punto de vista de las reservas internacionales”, analizó.

Para O’Byrne, la pregunta hacia adelante es cuál va a ser la profundidad del proceso de liberalización que se dio en los últimos tres años. El sector de energía eléctrica atravesó cambios regulatorios y de mercado, y el ajuste de tarifas les permitió ponerse al día para tener un mejor traslado de los costos y los gastos de operación e inversión. En caso de que el mercado responda más a las necesidades de la oferta y la demanda, la ejecutiva aseguró que habrá señales de inversión más precisas en el país.

“Creo que el gran reto es lograr que esto continúe evolucionando y siga el proceso de transición que vienen atravesando para que haya una normalización del mercado. Porque el país compite con recursos escasos a nivel global, y el inversor va a decir: ‘Quiero poner mis recursos en América Latina? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está la Argentina? ¿Y Chile o Colombia?’. Vas a competir. Si el inversor cree que le están dando las condiciones y la visibilidad hacia el futuro, tal vez quiera poner ahí su dinero. Pero para eso es importante la continuidad de las reformas, que Camesa retome su papel original como administrador del mercado. El proceso se inició, pero es gradual", cerró.