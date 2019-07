Negocios: YPF Luz recaudó US$400 millones en el exterior

Utilizará los fondos para la construcción de dos parques eólicos, entre otros proyectos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de julio de 2019 • 19:39

Una buena noticia para las compañías locales: un caso más confirma que se reabrió el financiamiento en el exterior. Se trata de YPF Luz, la compañía de la petrolera estatal que es el quinto generador de energía eléctrica en el país en capacidad instalada. Hoy colocó un bono en el mercado internacional por US$400 millones con vencimiento a siete años y con una tasa del 10,25%, informó la firma en un comunicado.

"La empresa tenía previsto emitir US$300 millones, pero el interés de inversores internacionales y la fuerte demanda por la transacción -donde hubo ofertas por más de US$900 millones- permitió ampliar la colocación a US$400 millones", aclara el texto.

El financiamiento se destinará a varios proyectos en construcción que tiene la compañía: los parques eólicos Los Teros (Azul, Buenos Aires) y Cañadón León (Santa Cruz), una nueva central de cogeneración en La Plata y el ciclo combinado de la Central Térmica El Bracho.

YPF Luz se financiará con una tasa de interés del 10,25% nominal anual con pago de intereses semestrales. La fecha de vencimiento de los bonos es el 25 de julio de 2026.

La firma detalló que los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión local fueron Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.. Como colocadores internacionales también estuvieron Joint Bookrunners, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Itaú BBA USA Securities, Inc.

YPF Luz nació hace seis años y es actualmente el quinto generador de energía eléctrica en la Argentina en capacidad instalada. Actualmente la compañía tiene una capacidad de 1819 MW instalados que provee al mercado mayorista e industrial, y está construyendo otros 634 MW.

La compañía energética se convirtió así en otra de las compañías argentinas que confirman que se reabrió el mercado global para las firmas locales. Otros casos fueron Telecom, que el pasado 11 de julio se financió al 8,25% anual y tomó US$400 millones mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON), un título de deuda a vencer en siete años.

También Pampa Energía recaudó el 2 de julio pasado US$300 millones en una colocación a 10 años con un rendimiento de 9,375%, con vencimiento el 15 de abril de 2029.