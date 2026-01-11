La economía de Milei: un balance a mitad de camino

A finales del segundo año del mandato del presidente Javier Milei se lograron algunos avances importantes. Despejada la incertidumbre electoral, el Congreso aprobó por primera vez un presupuesto y, además, convirtió en ley la Inocencia Fiscal. El primero es un paso hacia la normalidad importante y el segundo puede aportar algo de dinamismo a la economía y alguna fuente adicional de financiamiento para el Tesoro y las empresas. En la medida en que haya algunos dólares que abandonen el colchón el efecto macroeconómico es similar al que ocurre cuando ingresan capitales del exterior.

Si bien la reforma laboral fue postergada para febrero parecería que los cambios que resulten de su tratamiento tendrán relevancia para morigerar algunos problemas de larga data que desalientan la contratación de empleo formal: altos impuestos al trabajo, pseudo impuestos recaudados por las organización sindicales también elevados, inusual litigiosidad en los casos de distracto agravado por la generosidad de los montos que se terminan pagando, rigidez en la negociación centralizada y trabas para el desarrollo de contratos a tiempo parcial o temporarios.

El resultado electoral ha tenido hasta ahora un impacto positivo en las variables financieras de corto plazo, reduciendo el riesgo país y las tasas de interés astronómicas que rigieron antes del 26 de octubre. Además, el BCRA ha comenzado a comprar algunas divisas en el mercado.

En este contexto se puede hacer un análisis comparativo de los resultados económicos obtenidos en las últimas gestiones presidenciales en sus dos primeros años de gobierno. Para evitar el sesgo de tomar un mes aislado en las comparaciones que siguen se utilizan períodos más prolongados.

Resultado fiscal. La mejora de algo más de 4% del PBI en el balance fiscal primario del Gobierno nacional es claramente mejor que el deterioro de 1.6% del PBI observado en los dos primeros años del segundo mandato de Cristina Fernández (CFK) y de Alberto Fernández (AF) y la inacción fiscal de los dos primeros años de Mauricio Macri.

Cuenta Corriente Cambiaria. Los datos mensuales publicados por el BCRA fueron corregidos por la inflación de Estados Unidos y se agregaron los valores para los 12 meses previos al cambio de gobierno y a la mitad de gestión. Asi se obtiene que durante los dos primeros años de CFKII el resultado de las cuentas externas desmejoró en el equivalente a US$ 27.000 millones de hoy, durante Macri algo menos de US$ 8000 millones, fue neutro durante los dos primeros años de AF y mejoró casi US$ 3000 millones en la gestión actual.

Reservas netas del BCRA. Consistente con el resultado anterior se utilizaron reservas netas por más de US$ 20.000 millones de hoy durante los dos primeros años de CFKII, aumentaron en casi US$ 38.000 millones durante Macri, se perdieron casi US$ 10.000 millones durante AF y mejoraron modestamente durante Milei (aunque siguen en territorio muy negativo).

Precios internacionales, exportaciones y tipo de cambio real. Los precios de la soja en puertos argentinos a valores de hoy fueron muy buenos en los dos primeros años de las gestiones kirchneristas (US$ 766/ton durante CFKII y US$ 558/ton con AF), fueron mediocres durante los primeros años de Macri (US$ 506/ton) y malos en la gestión actual (US$ 432/ton). A pesar de ello, las exportaciones medidas en dólares constantes aumentaron durante la gestión actual ayudadas por la normalización de la cosecha, mientas que cayeron durante la primera mitad del mandato de CFKII, mejoraron algo con AF y se mantuvieron prácticamente sin cambios durante Macri.

Comparando los promedios de los trimestres previo al cambio de gobierno y los mismos meses del segundo año de gestión, el tipo de cambio real multilateral durante CFKII se apreció de $1700 de valores de hoy a $1600; con Macri pasó de $1130 a $1330, con AF de $1920 a $1580 y con Milei de $1355 a $1460.

PBI y empleo. A pesar del ajuste fiscal y de condiciones externas poco favorables, el PBI mejoró 4% en la gestión actual (comparando el promedio septiembre a noviembre de 2025 con el del mismo período de 2023). Ese resultado fue mejor al observado durante la primera mitad de las gestiones de Macri y AF (expansión de 2%) y al de los dos primeros años de CFKII (mejora de sólo el 1%).

Considerando datos a septiembre de cada año, el empleo privado formal cayó entre 2 y 3% durante los primeros dos años de AF y Milei y se mantuvo inalterado durante CFKII y Macri. El empleo total (incluyendo empleados públicos e informales) aumentó 2% con Milei, 3% con CFKII, 5% con Macri y cayó durante los dos primeros años de AF, posiblemente todavía afectado por la pandemia.

Los salarios del sector privado formal desmejoraron con Milei y Macri y fueron relativamente neutros con CFKII y AF, aunque luego cayeron en la segunda parte de sus respectivos mandatos.

Resumen. Si se tiene en cuenta la magnitud de la consolidación fiscal, el endurecimiento de la política monetaria entre el mes de julio y finales de octubre y los bajos precios de la soja se puede concluir que la economía ha evolucionado en forma bastante favorable durante los dos primeros años de la gestión actual. Esa conclusión se refuerza si se compara con los dos primeros años de gestión de los presidentes anteriores.

No ha habido mejoras relevantes en materia de empleo y del poder adquisitivo de los salarios, pero dados los desequilibrios heredados no habría mucho margen para que se concretaran. Además, subsisten algunas fragilidades por haber priorizado la reducción de la inflación en lugar de la acumulación de reservas, pero a partir de comienzos de este año se trataría de empezar a corregir esa fragilidad.