Acuerdo con Costantini: Jumbo no se va de Palermo

Finalmente, Jumbo no se va de Palermo. Hace un mes, el desarrollador inmobiliario Eduardo Costantini se impuso, con una oferta de US$127 millones, en la subasta pública para quedarse con el emblemático predio de Palermo, ubicado en Cerviño y Bullrich, donde hoy funcionan un hipermercado de Jumbo y un pequeño centro comercial que incluye locales y una tienda de Easy. La toma efectiva del predio por parte de los nuevos dueños se concretará a fines de 2026, cuando vence la concesión que estaba en manos de Cencosud, la empresa que controla Jumbo, lo que en los hechos significaba para el grupo chileno la pérdida de una de sus ubicaciones más estratégicas en Buenos Aires. Sin embargo, en las últimas horas, Cencosud logró un acuerdo con Consultatio, la empresa de Costantini, para quedarse en Palermo.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron a LA NACION el acuerdo para seguir en Palermo, con una tienda remodelada. La nueva sucursal se distinguirá por su nivel tecnológico dentro de la oferta actual de supermercados y estará alineada con la propuesta urbana que planifica Consultatio, que incluye viviendas, oficinas y locales comerciales, con una inversión total superior a US$350 millones.

Asegurar la continuidad en Palermo no es un dato menor para Jumbo. Históricamente, esta tienda se ubicó entre las tres más emblemáticas de la cadena. Internamente, en la empresa hablan de las “tres P”: Palermo, Panamericana (por el hiper de Unicenter) y Pilar, como sus sucursales más relevantes, no solo en materia de facturación sino también de imagen de marca.

El acuerdo para garantizar la continuidad en Palermo también implica una ratificación de los planes de Cencosud para el mercado argentino, después de la sorpresiva baja en medio de las negociaciones para la compra de Carrefour Argentina. Hace unas semana, Cencosud informó a través de un comunicado oficial su decisión de no seguir participando en la licitación que lleva adelante el Deutsche Bank para encontrar un comprador para la filial local de Carrefour.

Jumbo seguirá en Palermo, pero dentro del nuevo proyecto de desarrollo urbano que impulsa Consultatio

“Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Además, contamos con terrenos en ubicaciones estratégicas que respaldan nuestro crecimiento en el país. Tenemos plena confianza en Argentina y un potencial de inversiones muy atractivo que privilegiaremos frente a esta oportunidad”, señaló la compañía.