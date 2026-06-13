La curaduría reconfigura la formación profesional

Si existe hoy algún tipo de obstáculo para capacitarse, no es justamente la falta de información, sino exactamente lo contrario. Nunca hubo tantos cursos, newsletters, podcasts, videos, papers, y especialistas disponibles al mismo tiempo para formarse en distintos aspectos y desde distintos ángulos. El problema es que el conocimiento circula fragmentado entre múltiples plataformas y formatos, generando una sensación cada vez más frecuente entre profesionales, emprendedores y ejecutivos de querer acceder a todo ese aprendizaje disponible pero “no saber por dónde empezar”.

“La manera en que los profesionales se capacitan cambió mucho en los últimos años en Argentina y a nivel global porque la información pasó a estar disponible de forma más sencilla. El tiempo se volvió un recurso clave a la hora de elegir cómo y dónde capacitarse”, explica Manuela Cado, líder de Atracción de Talento en Ceta Capital Humano, que además agrega que las búsquedas se tornaron más específicas en cuanto la pretensión de información bien seleccionada, desarrollada por especialistas y adaptada a necesidades laborales reales.

La sensación es que la sobreabundancia informativa empieza así a producir un efecto paradojal: cuanto más acceso existe al conocimiento, más difícil se vuelve priorizar, construir criterio, profundidad y foco.

Frente a este escenario, resurgen con fuerza distintos entornos curados para capacitarse: espacios, comunidades, plataformas, expertos y formatos que organizan, sintetizan y seleccionan información para volverla más accionable y digerible. Ya no se trata solamente de acceder al conocimiento, sino de encontrar mediadores confiables, es decir instancias donde alguien ya hizo el trabajo previo de selección, interpretación y orden en medio del caos informativo.

“La síntesis también ganó protagonismo frente a la sobrecarga de información”, cuenta Cado. Si para los talentos es importante mantenerse actualizados acorde a los cambios permanentes que viene mostrando el mercado laboral, el hecho de acceder a contenidos claros, organizados y concretos es una ventaja. “Los profesionales priorizan contenidos dinámicos que sean aplicables a su rutina laboral y de utilidad para mejorar la toma de decisiones”, puntualiza.

En busca del orden

La necesidad de encontrar instancias de información curada y confiable se extiende a todos los ámbitos, áreas e industrias. En el área de salud por ejemplo, el conocimiento dejó de seguir un recorrido relativamente ordenado (congresos, publicaciones, espacios académicos) para dispersarse en múltiples canales como newsletters, redes sociales, podcasts, videos cortos o comunidades entre colegas. “Eso amplió las posibilidades de aprendizaje, pero también lo volvió más difícil de gestionar”, cuenta Gastón Valverde Lyons, CEO en IntraMed, comunidad que tras casi 30 años como referente en capacitación y contenidos para la salud, presentó la primera red social de América Latina diseñada para profesionales del sector.

Valverde Lyons afirma que en ese contexto de caos de información, cada profesional termina construyendo su propio sistema de actualización según su tiempo, su especialidad y sus urgencias, pero con un costo: aparece ruido, sobrecarga y cierta dificultad para traducir información en decisiones concretas. De hecho, en un relevamiento realizado por la propia red entre más de 2700 profesionales de la salud, más del 70% identificó la dispersión de fuentes como una de sus principales frustraciones, y casi 7 de cada 10 señaló la necesidad de herramientas que ayuden a organizar y filtrar contenido relevante. “Lo que empieza a quedar claro es que el valor ya no está solo en acceder a la información, sino en cómo se la ordena, se la valida y se la vuelve útil para la práctica diaria, ese es nuestro objetivo”, detalla.

En búsqueda de otros ángulos para la formación, Emilia Montiglio lidera “Coach in books” una iniciativa que busca que las personas lean libros para trabajar en su desarrollo profesional. Montiglio cree que muchas personas están “perdidas” en un mar de información y saturados de cosas que “deberían saber”, consumiendo superficialmente lo que las redes ofrecen. “Esto en automático y sin aprender nada realmente. Cuando queremos profundizar porque entendemos qué necesitamos algo más, entramos perdidos. Y en ese contexto, los entornos que nos explican el para qué de esa información, que nos ayudan a pensar y nos llevan más allá son altamente valiosos, nos señalan dónde poner el foco”.

Su propuesta es un club de lectura mensual en el que elige un libro para trabajar sobre una temática con guías de lectura complementarias. El club tiene una comunidad que conversa e intercambia ideas y diseña laboratorios para trabajar temas específicos como el liderazgo (actualmente están trabajando con la biografía de Lionel Scaloni escrita por Diego Borinsky). “En esos espacios leemos biografías y trabajamos con teoría, el contenido curado y llevado a algo aplicable lo hace doblemente valioso. Busco llevar libros curados a la reflexión, hacer que además de aprender, las personas entrenen el enfoque sostenido, el pensamiento crítico y la empatía”, reflexiona.

Newsletters: regreso triunfal

Uno de los fenómenos más representativos de esta nueva lógica de curaduría es el crecimiento de la plataforma Substack. Lo que comenzó como una plataforma de newsletters independientes terminó consolidándose como un espacio donde especialistas, emprendedores y analistas seleccionan, interpretan y ordenan información para comunidades específicas. El auge de las newsletters (y sus altas y bajas a lo largo de su historia) también refleja un cambio en la manera en que las personas se forman y se mantienen actualizadas. Cada vez más profesionales construyen su aprendizaje cotidiano a partir de voces especializadas que reciben directamente en su mail: análisis de inteligencia artificial, negocios, tecnología, marketing o economía que llegan ya filtrados, sintetizados y contextualizados.

“El algoritmo te da lo que querés ver. Un buen curador te da lo que necesitás pensar”, señala Carina Onorato, estratega de marca personal, mentora y autora de “Marca personal, los 7 arquetipos”. Según explica, el aprendizaje actual implica una inteligencia curatorial que es, fundamentalmente, la capacidad de descartar. “De decir “esto no” con la misma precisión con la que se dice “esto sí”. Y eso requiere una mirada que no esté condicionada por la lógica de la viralidad ni por esa presión constante de estar al día con todo, que es básicamente otra forma de no estar al día con nada”, puntualiza.

A nivel local, Substack se está convirtiendo en un punto de encuentro entre capacitadores, mentores y especialistas que se encuentran con un público ávido de aprendizajes de los más diversos temas. Enrique Avogadro es un ejemplo de ello. Lidera Pulmón Creativo, un laboratorio de innovación que conecta cultura, creatividad e industrias culturales con el mundo corporativo y con el mundo público. Cada semana, en su Substack , brinda herramientas prácticas y estrategias creativas para transformar organizaciones, ciudades y negocios a través de las industrias culturales y la economía creativa. A su vez, Avogadro lidera Baikal Creativo, parte del ecosistema del Instituto Baikal, otro claro referente donde la figura de los mentores y la curadía es fundamental para el aprendizaje.

En el caso de Onorato, su Substack funciona como parte de su ecosistema de capacitación. Todas las semanas, su newsletter trae distintas aristas para quien necesite aprender a cómo gestionar su marca personal y traducir la experiencia y recorrido de los profesionales en un relato ordenado y prolijo de quienes son. “Mi newsletter ofrece argumentos que necesitan tiempo para desplegarse y con preguntas que no tienen respuesta prolija. Escribo para personas que quieren pensar junto a otras, no para las que quieren consumir”, comenta.

Tal vez una de las paradojas más interesantes de esta época sea que, con un acceso ilimitado al conocimiento, el diferencial viene dado por la capacidad humana de seleccionar y filtrar. Mientras la inteligencia artificial, los algoritmos y las plataformas producen información a una velocidad inédita, crece al mismo tiempo el valor de quienes logran ofrecer contexto, criterio y dirección.