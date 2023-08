Wenance: Alejandro Muszak, fundador de la la fintech que tiene en vilo a inversores en Argentina y Uruguay, habla tras el allanamiento

escuchar

“Estamos a disposición de la Justicia”, dice Alejandro Muszak, fundador y número uno de Wenance, la fintech argentina involucrada en una causa judicial en la que miles de personas denuncian deudas e incumplimientos en los contratos. “Estamos comprometidos con honrar nuestros compromisos”, insiste el empresario, que ayer fue allanado en su domicilio en Buenos Aires.

El escándalo judicial se inició en una causa por presunta estafa que avanza en el Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, a cargo del Federico Vidal, e involucra alrededor de 3000 inversores en la empresa, que no cobran sus acreencias desde el mes pasado. En ese contexto, la Justicia avanzó con siete allanamientos, en el domicilio de Muszak y otras seis ubicaciones, para buscar pruebas, documentación, libros contables y otros elementos.

El empresario argentino Alejandro Muszak.

Wenance es una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo crediticio, a quienes les cobra tasas superiores a las de los bancos. Para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.

Tras los allanamientos y los reclamos de inversores, Muszak reconoce que hubo deudas, y argumenta que estos impagos se deben al aumento en la morosidad en su cartera de clientes. Y mientras avanza el procedimiento en la justicia, la empresa concretó alrededor de 200 despidos en un “plan de reducción de costos” para seguir operando. Pese a sus deudas, mantiene sus operaciones en Argentina, Uruguay y España y busca captar nuevos clientes.

“ Nosotros competimos con los bancos, que tienen un fondeo más barato. Es un negocio de márgenes mucho más chicos por la competencia que hay. Además, es un mercado que sufrió la suba de la morosidad desde hace dos años para acá”, se defiende Muszak, de cuyo domicilio fueron secuestrados $80.000, US$3855, cuatro celulares, dos tablets, dos notebooks, tres netbooks y un disco duro externo.

“El motivo de la situación que vive hoy Wenance es producto del aumento en la morosidad en cartera que tiene hoy. Nosotros entregamos préstamos y financiamos la compra de electrodomésticos y motos. En motos, en el mercado, la mora era del 11% y ahora es del 19%, y en electrodomésticos pasó de 14% a 23% ”, dice el empresario, quien reconoce que hoy cuenta con 150.000 clientes activos.

-¿Por qué la empresa incurrió en estos impagos?

-Esta no es una situación que vive solo Wenance, la vive todo el mercado. Producto de la inflación, que erosiona la capacidad de pago de la gente, toda la industria sufre morosidad. No solo Wenance. Y la morosidad se expresa después de haber prestado. Es postfáctico. Uno puede prestar cuando la situación del cliente es sana, está bien de score, pero después se complica su situación y resulta en un no pago del crédito. A medida que va viendo esos síntomas, se van corrigiendo, pero la situación macro argentina es extraordinaria a nivel mundial, no es fácil.

-¿Pero por qué afecta a Wenance particularmente, y no al resto del mercado?

-No tuvimos tiempo suficiente de corregir mediante acciones esa suba de la morosidad. Wenance es una empresa regulada por el BCRA, es un proveedor de crédito no financiero. Esa regulación, que data de hace varios años, nos obliga a informar todo acerca de nuestras actividades: la tasa de interés, las condiciones del crédito y la administradora del fideicomiso, Promotora Financiera (PF), está regulada por la CNV. Wenance es una empresa de crédito, que vende y cobra créditos, y esos créditos los utilizados para securitizar títulos que administra Promotora Fiduciaria (su presidente, Martín Santiago Albacens, también está imputado en la causa), y personas invierten dinero en estos títulos. Wenance es garante de los pagos que Promotora Fiduciaria hace a los inversores y estamos preocupados y ocupados en responder a ese no pago.

-¿Por qué no pagó?

- El aumento de la morosidad hace que los títulos no se paguen, por lo tanto Wenance, al ser garante, tiene que ocuparse de ese pago. Al no poder Wenance responder por todos esos pagos, si bien están haciendo las gestiones de cobro necesarias para que se logre hacer, tienen algunas demandas legales, de gente que invirtió en fideicomiso y no cobró, y de la cual somos garantes. Y no se cobró por la alta morosidad que tuvo esa cartera de créditos , que respaldan esos títulos. Wenance está haciendo los pagos y en ningún momento nos quedamos con plata. Somos garantes de esos títulos por un equivalente a $35.000 millones. Esto significa que hay una deuda por ese monto, que tienen esos títulos con los acreedores. Pero en los últimos cuatro años, hicimos pagos por $245.000 millones. Es decir que son montos por encima de la deuda que tiene, lo cual aleja por demás la presunción de estafa. Se habló mucho en Tribunales de presunción de estafa, y es imposible que pase si uno paga más de lo que debe.

-¿Por qué se habla de estafa y avanza la investigación de la Justicia?

-Entiendo que son estrategias legales de abogados que tal vez no comprenden que la realidad a la que se vio sometida Wenance es una realidad económica y no propia de una empresa malintencionada, que tenía como objetivo estafar. Wenance tiene 20 años de historia. Y estos fideicomisos privados son instrumentos de fondeo que tienen todas las empresas de crédito no financiero para crecer. Wenance tiene y ha cumplido con programas de fideicomisos financieros públicos. El último, lo terminó de pagar en el último mes, con calificación AA- de S&P. Y eso refuerza la idea de que somos una empresa que hace, dentro de todo lo posible, las cosas bien.

-¿Qué pasó particularmente con Wenance para llegar a esta situación?

- Probablemente, haya cometido errores de negocio. Claramente, lo que dispara el impago es la alta morosidad. Hay empresas que trabajan con fondos propios y competimos con bancos, que tienen fondeo más barato y con otra capacidad de perder plata. El cliente de Wenance está bancarizado, pero no tiene acceso a sus productos financieros. Los bancos pueden darse el lujo de ir a pérdida y Wenance no tiene esa posibilidad, porque al no tener la herramienta del plazo fijo, que es más barato en tasa que el fideicomiso, los costos son más elevados.

-¿Qué va a pasar con los pagos pendientes?

-Wenance hoy tiene tres enfoques. La empresa sigue funcionando en España, Uruguay y la Argentina. Segundo, nos abocamos a reducción de costos, tanto en personal como en proveedores. Y tercero, es que estamos comprometidos con honrar nuestros compromisos de manera de asegurarles a todos los acreedores condiciones iguales de cobro.

-¿Qué significa condiciones iguales?

-Que todos los acreedores son importantes por igual, sean chicos o grandes.

-¿Están pensando en alguna reestructuración o cambio en las condiciones de los pagos?

-Puedo decir hoy que estamos trabajando para que Wenance siga funcionando como empresa, y podamos trabajar para que nuestros acreedores puedan cobrar. No hablaría ni de quita ni de nada porque no es nuestro objetivo. Hoy el objetivo como empresa es ser la empresa que siempre fuimos y sobre todo es muy importante el concepto de honrar los compromisos para con los acreedores.

-¿Por qué se dieron los allanamientos?

-Es parte de un procedimiento judicial, lo que no quiere decir que estemos ocultando información, sino todo lo contrario. Fue un allanamiento dentro de condiciones normales, donde les proveímos a las autoridades información que es pública, que tienen los organismos de control acerca nuestro e información acerca de los acreedores, que también está en poder de los administradores del fideicomiso. Un allanamiento no es igual a algo prohibido u oculto. Somos una empresa que tiene toda la información en regla y lo que hicimos fue proveerla. Estamos presentándonos espontáneamente en todos los casos, ofreciendo a la justicia todos los elementos que ayuden a aclarar estos sucesos e insisto en que no tenemos ninguna intención de esconder nada. Estamos a disposición de la Justicia. Esto está en manos de nuestros abogados.

-¿Por qué hubo despidos?

-Cuando una empresa tiene una situación como la que está viviendo Wenance, lo lógico para asegurarnos la viabilidad de la empresa es esa. La necesidad es crecer con costos bajos. Nos enfocamos en no duplicar funciones o responsabilidades, en trabajar desde Argentina atendiendo a otros países y en preservar los puestos de trabajo que sean necesarios para vender, atender bien al cliente y cobrar. Postergamos proyectos en tecnología. Nos estamos enfocando en lo necesario.

-¿Cuántos fueron?

-No te lo puedo decir ahora, pero es un recorte de personal importante. Alrededor de 200 personas.

-¿Cómo piensan recuperar la cobrabilidad para poder pagar esas deudas?

-Estamos haciendo ajustes, que tienen que ver con prestar mejor. Revisamos los errores que podemos haber realizado. Uno se pone más restrictivo con la originación de los créditos, y extremamos las medidas de cobranza.

-¿Ven perspectivas de mejora?

-Por supuesto. Estamos haciendo todo lo posible. Trabajo en Wenance con la misma responsabilidad del primer día. Mi empresa es mi vida. Tengo un equipo atrás que me apoya, que está convencido de que la empresa puede salir adelante. Estoy abocado las 24 horas del día a solucionar este problema. Creemos que es un mal momento, pero que la empresa va a salir adelante y sobre todo con el objetivo principal de honrar los compromisos y nuestras deudas.