Autos usados. La empresa que puso en marcha una manera novedosa para comprarlos

"A una persona así yo no le compro un auto usado". La frase popular para describir a alguien en quien no se confía no es casual: las transacciones de ese producto históricamente fueron poco transparentes y en muchos casos informales. Ese mercado de casi 1,5 millón de operaciones anuales quisieron mejorar Jaime Macaya y su socio cuando en 2018 fundaron Checkars, la compañía que hoy anunció su fusión con la mexicana Kavak y una inversión para la Argentina de US$10 millones en los próximos dos años.

La firma es un ecommerce que permite comprar un auto de manera 100% digital desde el inicio hasta el final, con un servicio de delivery del vehículo, siete días de prueba con posibilidad de devolución y tres meses de garantía mecánica extensible. "Es como cualquier otra compra online, podés devolverlo si no te convence el color o el tapizado, como quien compra una zapatilla", explica Macaya (38), cocreador del emprendimiento junto a Juan Cruz de la Rúa (30).

Los fundadores se conocieron en su paso por el unicornio argentino OLX, donde Macaya estuvo a cargo del lanzamiento de la categoría OLX Autos, y decidieron emprender juntos.

Checkars, que desde 2021 pasará a operar con la marca Kavak Argentina, compra todos los autos que comercializa y les realiza un chequeo antes de comercializarlos. El margen de las agencias de autos usados tradicionales está en torno del 30%, dicen, mientras que el de este ecommerce, en torno del 15% bruto, señala su creador. La compañía cuenta con un salón de ventas en Martínez, que estuvo cerrado muchos meses por la cuarentena total, por lo que el mix anterior de compra presencial (80%) y totalmente digital (20%), hoy pasó en un 100% a la segunda opción.

La firma vende unos 70 autos al mes y espera un crecimiento fuerte en los próximos meses por tres tendencias que confluyen, dice Macaya: la posibilidad que da el usado de acceder a un vehículo de manera más accesible, la propensión a utilizar transporte privado e individual en una pandemia por temor al contagio y el crecimiento del canal online como modalidad de compra en la Argentina.

Estas tendencias, sumado a la inversión de US$10 millones que realizará de la mano de fondos como Kaszek Ventures y SoftBank a raíz de la función con la empresa mexicana, desembocarán en un crecimiento esperado de la compañía para el que se contratarán unos 300 perfiles más que se sumarán a los 50 empleados actuales. La intención, además, es construir un hub de tecnología en la Argentina donde trabajarán personas dedicadas al marketing, al diseño UX y a la programación, entre otras tareas.

Macaya seguirá siendo CEO y De la Rúa, COO de Kavak Argentina. La intención, a partir de 2021, es expandirse hacia otros países de América Latina, aunque prefirió no detallar cuáles.

Kavak México tiene 400 empleados y opera en un mercado de usados de 5 millones de unidades, más de tres veces mayor. La compraventa de usados en la Argentina es importante, de todos modos: el país es el tercer mercado luego de Brasil y México.

Además, en la Argentina los autos usados se comercializan tres veces más que los 0 kilómetro, señala Macaya. Por ejemplo, en 2019 se vendieron alrededor de medio millón de coches nuevos y 1,5 millón de usados, apunta. Esta venta es más resiliente a la crisis, añade: la caída el año pasado fue de cerca de un 3%, en comparación con el casi 43% de los 0.

La intención de las empresas hoy fusionadas es expandirse por el continente, donde Macaya identifica problemas similares: "Es un mercado específico donde hay un patrón de inseguridad en muchos países, por lo que hacer una transacción 100% online con un socio de confianza trae mucha soluciones", concluye.