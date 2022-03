Campañas corporativas. Los inversores activistas avanzan en las grandes empresas

Durante la mayor parte de su vida, Carl Icahn fue vilipendiado por su personalidad abrasiva y su rol superactivo como inversor. Su madre dijo que tenía el espíritu de Genghis Khan. Oliver Stone basó al personaje de Gordon Gekko, un despiadado operador bursátil en la película Wall Street, en parte en Icahn. Bill Ackman lo llamó un matón que no está acostumbrado a que alguien se enfrente a él, cuando los dos empresarios se pelearon por el control de Herbalife. Es la peor pesadilla de la mayoría de los directores ejecutivos.

Al final de su vida, Icahn, de 86 años, parece estar mostrando su lado más afable. Este mes, HBO lanzó The Restless Billionaire, un documental en gran medida comprensivo que rastrea su ascenso desde sus modestos comienzos en Queens hasta convertirse en uno de los titanes de Wall Street. Y el 20 de febrero, Icahn inició una batalla para quedarse con dos puestos en el directorio de McDonald’s con el objetivo de presionar al gigante de la comida rápida para que exija a sus proveedores que mejoren el trato que le dan a los animales. “Los animales son una de las cosas que realmente me emocionan”, dijo al diario The Wall Street Journal. Se reserva un afecto especial por los cerdos, que son inusualmente inteligentes.

La estrategia activista de Icahn generalmente implica comprar participaciones considerables en empresas infravaloradas y buscar cambiar el enfoque de la administración hacia la reducción de costos. Si los gerentes rechazan sus demandas, provoca una revuelta de accionistas, lanza campañas agresivas en las redes sociales para ganarse la opinión pública e impulsa su propia alineación de miembros del directorio. Estos métodos han aumentado el precio de las acciones del objetivo con la suficiente frecuencia como para que Icahn venda con una jugosa ganancia.

Todo esto hace que su maniobra de McDonald’s parezca fuera de lugar. Posee solo 200 de las acciones por un valor de apenas US$50.000. Y McDonald’s ha prestado atención a sus demandas de un mejor trato a los cerdos, que hizo por primera vez hace diez años. En 2012, se comprometió a dejar de comprar carne de cerdo para sus McRibs para 2022 a productores que usan cajas estrechas para restringir los movimientos a las cerdas durante las 16 semanas de embarazo. McDonald’s admite que no ha cumplido del todo su promesa, que atribuye a los retrasos causados por la pandemia de covid-19 y los brotes de enfermedad porcina. Sin embargo, para fines de 2022, espera obtener entre 85% y 90% de su carne de cerdo estadounidense de cerdas que no estén alojadas en jaulas de gestación durante el embarazo. Para fines de 2024, toda su carne de cerdo estadounidense provendrá de animales alojados en recintos de grupos más grandes.

La campaña de Icahn también es inusual porque McDonald’s goza de buena salud. La mayoría de los accionistas están contentos con el director ejecutivo, Chris Kempczinski. La empresa informa “algunos de los márgenes más altos de la historia”, señala Sara Senatore del Bank of America. Kempczinski, quien asumió el cargo de director ejecutivo meses antes de que el covid se extendiera por todo el mundo, ha disfrutado de los vientos de cola de la pandemia, que aumentó los pedidos online y el negocio de McDonald’s en sus autoservicios. También ha animado a la marca a asociarse con celebridades como BTS, una banda de chicos de Corea del Sur, el rapero norteamericano Travis Scott y el colombiano J. Balvin. Por tiempo limitado, los clientes deslumbrados podían pedir una comida BTS (Chicken McNuggets, un paquete mediano de papas fritas y una Coca-Cola mediana) o una de Travis Scott (un Sprite mediana, un cuarto de libra con bacon y papas fritas con salsa barbacoa).

Activistas aparentemente sin poder han obtenido varias victorias sorpresivas contra las administraciones de grandes compañías en los últimos tiempos. En particular, hace un año, Engine No.1, un fondo de cobertura activista con una participación de solo el 0,02% en ExxonMobil, aseguró tres puestos en la junta del gigante petrolero para representantes de accionistas amigables con el clima. Eso hizo que las grandes empresas pensaran nuevamente en descartar a los pequeños inversionistas activistas por considerarlos poco serios, especialmente en temas ambientales o sociales que otros accionistas también pueden ver como causas valiosas. Pero el golpe de Estado de ExxonMobil tuvo lugar cuando la empresa estaba por debajo de sus rivales como Chevron. McDonald’s, por el contrario, está superando a sus competidores.

Los nominados de Icahn son Leslie Samuelrich, administradora de activos enfocada en la sustentabilidad, y Maisie Ganzler, ejecutiva de la cadena de restaurantes Bon Appétit. Los accionistas votarán sobre la composición de la junta en su reunión anual que se celebrará en unos meses. Es posible que el astuto Icahn no se salga con la suya, por una vez. Incluso si lo hace, la ganancia apenas pagaría una cena en los restaurantes de alta gama que el magnate normalmente frecuenta.