Wenance recibió un nuevo revés en la Justicia local, luego de que la jueza de San Isidro Gabriela Paladin rechazara otra vez la presentación a concurso de acreedores que la fintech fundada por Alejandro Muszak había realizado en su juzgado. La magistrada advirtió por “inconsistencias en sus presentaciones” , “información parcial” y “diferencias no explicadas” en operaciones con “empresas vinculadas” que impiden “conocer la trazabilidad de los fondos”, sostuvo en un fallo del 18 de septiembre .

La magistrada se había declarado incompetente semanas atrás, al analizar el pedido de concurso de Wenance, pero luego la Cámara de Apelaciones desestimó su planteo y el caso volvió a primera instancia. Ahora, Paladin revisó el caso y resolvió nuevamente el rechazo al “pedido de formación del concurso preventivo” que había solicitado la firma. Desde Wenance indicaron a LA NACION que apelarán nuevamente la decisión de Paladin.

El emprendedor argentino Alejandro Muszak.

Wenance es una fintech local que está en la mira de la Justicia luego de que miles de acreedores la denunciaran por incumplimientos en los pagos a inversores en la Argentina, Uruguay y España. La empresa fundada por el argentino Alejandro Muszak reconoció las deudas y sostuvo que esos incumplimientos se debieron a un “incremento en la morosidad” de los clientes.

Envuelto en denuncias por supuestas “estafas”, que incluyeron llamados a declaración indagatoria de sus directivos, allanamiento a oficinas y domicilios de sus ejecutivos y embargos millonarios (dinero en efectivo y autos de lujo), se presentó en la Justicia de San Isidro para solicitar el concurso preventivo.

En su fallo, publicado ayer, la jueza Paladin recibió los planteos de la Cámara de Apelaciones y dispuso “analizar de manera pormenorizada” los recaudos prescriptos en la Ley de Concursos y Quiebras, y determinó que la presentación de Wenance incumple con estas condiciones.

La Policía Federal allanó en agosto el domicilio de Alejandro Muszak, jefe de la fintech Wenance

Entre otros planteos, sostiene que la fintech no presentó actas de asamblea en la que se aprobaron los estados contables, que no se adjuntaron legajos de los acreedores correspondientes y que existe información no detallada entre los activos y los pasivos de la empresa.

En uno de sus planteos, la jueza también indica que la presentación de Wenance omitió considerar $12.781 millones en su activo, lo cual elevaría su “patrimonio neto” a $10.174,80 millones, “lo que en hipótesis sería incompatible con una situación de cesación de pagos atribuible al devenir y el riesgo del negocio”.

La jueza en su fallo también indica que “la información contable presentada por Wenance impide conocer la trazabilidad de los fondos” de los cobros de Wenance, y cuestiona el vínculo de Wenance con otras sociedades “relacionadas”. “Al cotejar las cifras informadas relacionadas con operaciones con ‘empresas vinculadas’ se observan diferencias no explicadas, que echan un manto de dudas sobre la validez de la información proporcionada”, plantea Paladin en su fallo, donde analiza el flujo de fondos, pagos y deudas entre Wenance y otras firmas como Deuda Cero S.A.

También la jueza advierte que Wenance no ha cumplido “con la presentación de nómina de empleados, con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida”, sin presentar “documentación sustentatoria al respecto”. “La insuficiencia a este respecto es notoria”, plantea el fallo sobre la fintech, que a fines de julio, según reconoció Muszak en diálogo con LA NACION, puso en marcha “un plan de reducción de costos” que incluyó 200 despidos en el país.

Wenance se dedica a entregar créditos y financiar compras de motos o electrodomésticos a usuarios sub-bancarizados.

“Wenance aportó información insuficiente, parcial y que contiene inconsistencias en sus presentaciones, hecho que a mi juicio resulta un impedimento al momento de conocer la real situación de la sociedad, en especial de su activo y pasivo”, advierte Paladin.

Ante la consulta de LA NACION, Muszak confirmó que la empresa apelará el fallo nuevamente. “La jueza hizo un par de cuestionamientos técnicos y jurídicos. Entendemos que vamos a devolver nuevamente a la Cámara contestando todo lo que nos pide. Tenemos la confianza de que va a volver a ser aprobado el concurso”, dijo el ejecutivo, que el 17 de agosto se abstuvo de declarar en indagatoria cuando la Justicia lo citó, el 17 de agosto pasado.

Wenance es una compañía financiera de base digital que se dedica a dar préstamos o financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo crediticio, a quienes les cobra tasas superiores a las de los bancos.

Para financiarse, obtenía fondos de fideicomisos privados con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos.

Según denuncian miles de acreedores en la ciudad de Buenos Aires, otras provincias del país y el exterior, donde Wenance también operaba, la compañía incurrió en incumplimientos en los pagos pautados desde fines de junio. Se estima que la fintech les debe a unos 8000 acreedores por $35.000 millones.