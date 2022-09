Cómo es el programa de becas universitarias que ya acompañó a más de 300 estudiantes

Aunque viven en distintos lugares de la Patagonia y no existe un vínculo personal entre ellos, Camila, Sol, Daniel y Axel tienen varias características en común: se destacaron en sus estudios universitarios, sienten pasión por la carrera que eligieron, trabajan en proyectos de innovación y forman parte de la Comunidad de Becarios de Pan American Energy (PAE), compañía líder de energía en Argentina y la región.

Desde el 2003, PAE lleva adelante su Programa de Becas Universitarias, con el objetivo de acompañar a jóvenes que quieran desarrollarse en carreras ligadas a la energía y profesiones afines a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque no en forma excluyente. “Este programa acompañó a más de 300 estudiantes universitarios que conforman la Comunidad de Becarios PAE: una red que promueve la interacción, promoción y colaboración, para ayudarlos a cumplir con sus metas de estudio y a que sean promotores activos del crecimiento de sus localidades”, sostuvo Agustina Zenarruza, Gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy.

Esta iniciativa se realiza a través de un trabajo articulado con la Fundación Cimientos, los ministerios de educación provinciales, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad de San Andrés, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella.

La innovación como energía para el cambio

La ingeniera electrónica Sol Maldonado, de 26 años, es de Comodoro Rivadavia, egresada de la UNPSJB y miembro de la comunidad de Becarios PAE. Actualmente vive en San Carlos de Bariloche y trabaja en el INVAP, empresa dedicada al diseño y construcción de elementos de alta complejidad para energía nuclear, tecnología espacial e industrial. El año pasado, Sol lideró un equipo que presentó en el Open Space -programa que busca inspirar a jóvenes en nuevos proyectos espaciales - un robot autónomo diseñado para la exploración de la superficie lunar. Pesa menos de 2 kilos y actualmente se encuentra en etapa de realización del modelo de ingeniería, previo al armado físico del robot.

La ingeniera electrónica Sol Maldonado presentó en el Open Space un robot autónomo diseñado para explorar la superficie lunar.

Desde 2016 Sol es miembro de la comunidad de becarios PAE: “en la comunidad aprendimos un montón de conocimientos súper útiles: éramos un grupo de chicos de distintas ciudades y carreras que, a través de los encuentros, trabajamos diferentes temáticas para desarrollar durante el año. También tuve la oportunidad de realizar la práctica profesional en la compañía”, recordó.

Por su parte, Camila Alfonso, de Neuquén, tiene 26 años, es ingeniera en petróleo, y estudió en la Universidad del Comahue. En 2019 integró la primera camada de becarias de su provincia y actualmente, ya recibida, se desempeña como Ingeniera de Performance en PAE.

Camila Alfonso es de Neuquén, tiene 26 años y tras participar del programa trabaja como Ingeniera de Performance en PAE.

“Si bien uno busca una beca por la ayuda económica, lo que me atrajo del programa fue la comunidad de becarios y el acompañamiento personalizado de un tutor. Es un diferencial ser parte de esta comunidad, seguir en contacto y ayudándonos. Dentro del programa, estuve también como alumna-tutor para chicos que recién estaban comenzando sus estudios y necesitaban ayuda específica con alguna materia. Además, gracias a la práctica que realicé en PAE pude tener mi primer acercamiento a la industria”, contó.

El ingeniero electromecánico Daniel Vilte, de 26 años, vive desde hace más de un año en Pico Truncado, pero es de Caleta Olivia y estudió en la UNPA. No duda en señalar el cambio que implicó en su desarrollo: “en mi primer año en la facultad era una persona muy tranquila y cerrada. A través de las capacitaciones, los encuentros de becarios, las posibilidades que dan, me hicieron crecer un montón a nivel personal y profesional, porque descubrí condiciones de liderazgo. Me mostraron que podía manejar grupos y trabajos en equipo, como también apoyar mis ideas con palabras, y eso me permitió desenvolverme en forma más eficiente dentro de la universidad y a la hora de hablar. Más allá de a dónde uno apunte profesionalmente, lo ideal es sentirse preparado”, enfatizó.

“Me mostraron que podía manejar grupos y trabajos en equipo, como también apoyar mis ideas con palabras", dice Daniel Vilte, ingeniero electromecánico.

Daniel no duda un segundo en marcar el cambio que la comunidad de becarios significó en su desarrollo: “En mi primer año en la facultad era una persona muy tranquila y cerrada. Pero después las capacitaciones y los encuentros entre becarios me hicieron crecer un montón tanto a nivel personal como profesional, porque descubrí que tenía condiciones de liderazgo”.

“Me mostraron que podía manejar grupos y trabajos en equipo –explica-, como también apoyar mis ideas con palabras. Eso me permitió desenvolverme de una forma más eficiente dentro de la universidad y a la hora de hablar. Porque más allá de a dónde uno apunte profesionalmente, lo ideal es sentirse preparado”.

“Hydroplus” es el nombre del proyecto de Axel Córdoba: se trata de un polvo granular que convierte el agua en sólido e incorpora nutrientes esenciales para que las plantas crezcan.

También está el caso del geólogo Axel Córdoba, de 25 años, quien fue seleccionado como uno de los 50 mejores estudiantes del mundo en el Global Student Prize 2022, no solo por su rendimiento académico, sino por proyectos de impacto ambiental que desarrolló. Además de ser becario desde 2020, Axel fue acompañado por el programa “Emprendiendo tu futuro” -que PAE lleva adelante junto a la Asociación Conciencia- para el desarrollo de su proyecto Hydroplus, un polvo granular que convierte el agua en sólido e incorpora nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. “Ser emprendedor ya es para mí un estilo de vida”, confesó entusiasmado con la marcha de su creación, próximo a afrontar una prueba de fuego en grandes áreas de cultivos intensivos.

“Desde muy chico me gustaban la química, la física, la biología. En la geología encontré eso y un poco más, porque también tiene paleontología y otras ciencias que en conjunto se usan para estudiar cómo funciona el planeta Tierra. Y fue esencial en mi vida ser becario de PAE para poder llegar adonde llegué. Me postulé dos veces: en la primera no tuve la suerte de quedar, pero me volví a postular y fue una alegría enorme haber quedado por todo lo que vino detrás: talleres y herramientas para ir enriqueciendo el currículum y trabajar habilidades socioemocionales que no se adquieren en la universidad”, subrayó.

El Programa de Becas Universitarias de PAE busca brindar diferentes oportunidades a los jóvenes de las comunidades en las cuales opera. Para conocer más sobre las becas, se puede ingresar a www.becaspae.com

