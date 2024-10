Las enseñanzas que Juan “Pico” Mónaco tomó del tenis y llevó al mundo de los negocios

Escuchar

“Dejar el tenis fue perder una identidad. De repente, te levantás un día y ya no tenés esa rutina que te acompañó toda la vida. Es un vacío muy grande”, afirmó el extenista, CEO y fundador de Sports Summa Juan “Pico” Mónaco, en una charla exclusiva con José del Río, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el cierre del capítulo 5 del summit “Empresas en Acción”, organizado por LA NACION. Durante la charla, la expareja de Carolina “Pampita” Ardohain abordó su carrera deportiva, la gestión del éxito y su nuevo rol en el mundo empresarial, destacando las lecciones aprendidas dentro y fuera de la cancha.

Mónaco recordó los momentos clave de su carrera y, en particular, la importancia de alcanzar el top 10 del ranking mundial, un hito que marcó su trayectoria. “Uno sueña con ser profesional, luego con estar entre los 100 mejores, después en el top 50, hasta que llega el objetivo del top 10. Cada pequeño logro es un escalón hacia la cima, pero llegar allí es una mezcla de trabajo duro, constancia y sacrificios”, relató.

Mónaco al ganarle la final del ATP 500 de Hamburgo a Haas, en 2012 EFE y Reuters

El extenista enfatizó el papel de su equipo y su familia, quienes lo apoyaron en los momentos más difíciles. “Ellos saben lo duro que es estar en esa elite y compartir esos momentos con ellos es invaluable. El sacrificio no es solo del jugador, es un esfuerzo colectivo”, subrayó.

El retiro y el duelo personal

El retiro es una etapa difícil para muchos deportistas, y para Mónaco no fue la excepción. Sin embargo, él lo enfrentó con preparación y previsión. “Sinceramente, en mi caso particular no fue tan duro. Siempre fui bastante emprendedor, siempre fui inquieto, siempre me gustó invertir, o sea, mediante mi carrera siempre estuve haciendo otras cosas para mantenerme ocupado post-retiro. Sabía que el día que no pudiera darle más al tenis sería momento de retirarme. No esperé a tener un mal momento, lo hice en un buen punto de mi carrera”, explicó.

Consultado sobre cómo lograba distinguir entre los amigos genuinos y aquellos que se acercaban por su éxito, Mónaco explicó que al principio es fácil confundirse, especialmente cuando se pasa del anonimato a competir en los torneos más importantes del mundo. “Lo veo muy normal que se te acerque gente del ambiente que por ahí no conoces. Hay buenas personas, hay malas personas. El tema es que vos tengas tus valores y creas mucho en tu equipo de trabajo y en tus mentores y que tengas guías que te vayan indicando ese camino. Sobre todo al principio, después cuando uno va madurando, se va dando cuenta realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Siempre tuve como guía a Mariano Zabaleta, que es como un hermano para mí. Siempre fue mi espejo, siempre me ayudó en los momentos que yo tenía incertidumbres, sobre todo al principio”, afirmó.

“Sentía que me retiraría el día que ya no pudiera darle más al tenis. Esa última temporada, cuando volví después de una lesión en la muñeca, tras una operación, todo empezó a volverse un poco más tedioso. Decidí ponerle un punto final en un buen momento de mi carrera, sin esperar a que llegara uno malo, para no quedarme con un mal recuerdo”, agregó.

Su lesión en la muñeca fue un punto de inflexión en su carrera. “Estuve parado siete u ocho meses y eso me dio una nueva perspectiva. Me di cuenta de lo difícil que es mantenerse en la elite del deporte y de lo que había logrado. Esa pausa también me permitió ver lo que había vida más allá del tenis”, comentó.

La creación de Sports Summa

Mónaco, junto a su amigo y también extenista Mariano Zabaleta, fundó Sports Summa, una agencia dedicada a la gestión de imagen y desarrollo de deportistas, además de producir contenido audiovisual. “Cuando hacés algo con pasión, y sobre todo en un área que amás, como el deporte, todo toma otro sentido. El tenis nos dio reconocimiento y estabilidad económica, lo que nos permitió crear algo que realmente queríamos hacer. Ayudamos a deportistas a gestionar su imagen, patrocinios y les damos soporte en su desarrollo”, remarcó.

Además, destacó la importancia de mezclar su experiencia en el deporte con su incursión en la producción audiovisual. “Mariano se dedica mucho a la televisión desde su retiro, y en conjunto hemos logrado unir ambos mundos, creando proyectos que combinan nuestras carreras con la producción de contenido”, expresó.

Uno de los proyectos más destacados de la agencia es el documental sobre la vida de Guillermo Vilas, una leyenda del tenis y mentor para ambos. “Fue algo espectacular. Sabíamos de su dura historia y era importante que él pudiera contar lo que sentía, sacarse un lastre de encima,” comentó Mónaco, haciendo referencia al documental que produjeron junto a Burke, la agencia audiovisual.

Los desafíos de elegir a quién representar

El proceso de seleccionar a los deportistas que representan no es fácil. “No tenemos un equipo tan grande para estar encima de todos los jugadores, pero contamos con Marcelo Gómez, uno de los mejores formadores de talentos en Argentina. Nos apoyamos mucho en él para la búsqueda de jóvenes promesas. Para jugadores más experimentados, confiamos en nuestra propia experiencia”, señaló Mónaco.

El objetivo de Sports Summa es seguir creciendo y poder ayudar a más deportistas en el futuro. “Nos gustaría agrandar el equipo para poder representar a muchos más jugadores y darles el soporte que necesitan para tener una carrera exitosa”, añadió.

Reflexiones sobre la vida post-tenis

El extenista compartió su satisfacción al mirar atrás y ver todo lo que logró, tanto en lo personal como en lo profesional. “Formar una familia es lo más importante en la vida. Tener una mujer espectacular y dos hijos preciosos hace que todo lo demás pase a un segundo o tercer plano. Cuando mirás tu presente con una sonrisa, sabés que hiciste las cosas bien”, señaló.

Pico Mónaco y Diana Arnopoulos presentaron a su segundo hijo, León

El tenis, aunque demandante, también le dio la oportunidad de retirarse joven y disfrutar de lo que está por venir. “Con 14 o 15 años hipotecás tu vida por el tenis. Ves pasar cosas que un chico normal de tu edad vive, pero también te da herramientas para enfrentar otros desafíos, como ser el director de una empresa. Hoy en día, esa constancia y perseverancia las traslado al mundo de los negocios”, concluyó.

El legado de Nadal, Federer y Djokovic

Finalmente, reflexionó sobre el legado de los grandes del tenis y su reciente trabajo cubriendo la gira sudamericana de Rafael Nadal. “Rafa, Djokovic y Federer son los mejores de la historia. Personalmente, soy muy amigo de Rafa, así que me cuesta decir que Djokovic es el mejor, aunque hoy tenga más títulos. Lo que Rafa y Federer le dieron al público, ese amor y huella que dejaron, siempre los pondrá en un lugar especial”, finalizó.