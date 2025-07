Premios a la innovación VISA-LA NACION: un reconocimiento que destaca a los CEOs que no tienen miedo a equivocarse

“Es un gran mimo y genera una gran motivación recibir este tipo de premios, que son un reconocimiento a la consistencia en la manera de hacer las cosas. No es una iniciativa en particular, es una mirada de innovación permanente, es buscar siempre nuevas y mejores formas de hacer: de manera interna con nuestra gente, mejorando procesos; lanzando nuevas marcas y propuestas para nuestros consumidores; lanzando una nueva manera de vender a nuestros clientes para mejorar su experiencia y hacer crecer el ecosistema; pensando en cómo mejorar nuestro impacto en las personas y el planeta”, destaca Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, reconocido como CEO Innovador en la edición del premio que todos los años organizan VISA y LA NACION.

Con la intención de distinguir a esos ejecutivos que se animan a romper los moldes y apuestan a la creatividad, asumiendo que el error puede ser parte del camino para crecer, durante la cuarta edición del premio se inauguró esta nueva mención especial para destacar el trabajo de los ‘número uno’ que salen del statu quo.

Ticinese asumió como presidente de Cervecería y Maltería Quilmes en el año 2018, tras formar parte de la compañía por casi dos décadas. Ingresó como Brand manager en 2000 y, gracias a su pasión por el marketing y la creatividad, logró crecer en distintas posiciones hasta alcanzar su cargo actual.

Todos los ganadores de la edición del año pasado Fabián Malavolta

La mirada a largo plazo, el aprendizaje continuo y la posibilidad de abrirse a otras perspectivas son los grandes motores de este CEO que lidera con compromiso, y encarna muchos de los valores que representan a la compañía: confianza, honestidad y resiliencia.

“No es que siempre lo nuevo es mejor, lo que sí es importante es pensar distinto, sobre todo en el mundo en que estamos hoy. Es enamorarse de los problemas y no de las soluciones. Personalmente, los procesos de innovación son divertidos, los disfruto mucho, me energizan, me llenan de entusiasmo para seguir evolucionando nuestra manera de hacer las cosas”, agrega.

Ticinese al recibir el premio en la edición del 2024 Fabián Malavolta

Gastón Remy, fundador y CEO de Nuqlea, fue el otro líder reconocido en 2024. ¿Qué representó para él ganar este galardón? “Es un reconocimiento a un liderazgo abierto, a aprender de las nuevas generaciones y a estar dispuesto a cuestionar continuamente el statu quo desde la humildad y la curiosidad”.

Nuqlea es una startup que busca modificar el paradigma del mercado de materiales de construcción en América Latina. Esta plataforma digital, que conecta a los fabricantes con las pequeñas y medianas constructoras y desarrolladoras, nació en 2021 impulsada por la ambición de su fundador de transformar el modelo de negocio.

Remy decidió dejar atrás el traje corporativo para convertirse en un emprendedor guiado por la lógica del cambio, convencido de que lo que se necesita para esta época son liderazgos puente. “Más que romper moldes, este premio es un impulso para seguir formulando mejores preguntas. La innovación hoy pasa por cuestionar paradigmas del pasado, resolver necesidades del presente y aprovechar las herramientas del futuro, siempre desde un enfoque profundamente humano”, asegura.

Gastón Remy fue reconocido por su gen emprendedor Fabián Malavolta

Como antesala a una nueva entrega del premio a la innovación VISA-LA NACION, les preguntamos a estos ganadores: ¿Qué los caracteriza como CEOs innovadores?

Martín Ticinese: Lo primero es tener clara la visión de negocio detrás de las innovaciones. Y estar en un permanente estado de aprendizaje y la curiosidad enfocada en resolver los problemas. Problemas que se resuelven en equipo y con creatividad. Para eso es fundamental escuchar, tener una mirada colaborativa y nutrirme de las mejores personas.

Gastón Remy: Creo que me caracteriza la búsqueda permanente de autenticidad y propósito, más allá del conocimiento técnico o las certezas absolutas.

- ¿Qué rol debe jugar un CEO innovador al momento de impulsar y acompañar el cambio en su empresa y motivar a sus equipos?

MT: Predicar con el ejemplo. No tener miedo al cambio ni a equivocarse. Impulsar el change management. Tener claro el norte, el objetivo, el problema a resolver, y trabajar en equipo. Y aprender a preguntar. La innovación la disparan las preguntas más simples.

GR: Personalmente, creo que un CEO debe actuar como un facilitador de preguntas y diálogos genuinos, promoviendo la autenticidad y un entorno de seguridad psicológica. Hoy, el líder innovador es quien acompaña desde la empatía y fomenta la conexión humana profunda en un contexto cada vez más tecnológico.

- ¿A quiénes consideran referentes destacados en el mundo de los negocios?

MT: Siempre aprendo mucho de la gente que me rodea, de los equipos con los que trabajo todos los días. Y hay otros referentes que me inspiran a pensar distinto, por ejemplo, Marcos Galperin es, sin dudas, un referente de los negocios; Fernando Polack con su approach científico e investigador; Mario Pergolini con su capacidad de reinvención; y Gastón Remy siendo un CEO que se volcó al ecosistema emprendedor.

GR: Admiro a líderes como Satya Nadella de Microsoft, quien supo transformar su liderazgo desde una escucha activa y genuina; Yvon Chouinard, de Patagonia, por su compromiso con un liderazgo basado en valores auténticos y sostenibles; y también destaco en la Argentina a Paula Altavilla (Schneider Electric) por su capacidad para impulsar una gestión innovadora y humana, centrada en la sostenibilidad y la diversidad.

- ¿Cómo serán los CEOs y líderes innovadores del mañana?

GR: Pienso que serán aquellos capaces de entender que lo técnico puede delegarse, pero lo humano y lo auténtico deben cultivarse cada día. Serán líderes que busquen plenitud más que éxito superficial, priorizando siempre la conexión y el propósito.

En 2024, Martín Ticinese y Gastón Remy inauguraron la categoría CEOs innovadores, mención especial que volverá a hacerse presente en la quinta edición del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION, un espacio para destacar a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el 23 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El dream team que ofició de jurado en la edición 2024 Fabián Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de dos reconocimientos: Actores sociales innovadores y CEOs innovadores.