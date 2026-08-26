Creadores de contenido, experiencias inmersivas y memes dominaron la conversación digital durante el Mundial

Betano, la marca premium de apuestas deportivas y juegos online de Kaizen Gaming, desplegó durante el Mundial 2026 una estrategia orientada a ocupar un lugar central en la conversación digital alrededor de la Selección Argentina. La propuesta combinó contenido con creadores, experiencias para los hinchas y una campaña que, de manera inesperada, transformó a un personaje publicitario en un fenómeno cultural en redes sociales.

Uno de los pilares de la estrategia fue el trabajo con creadores de contenido. Las alianzas con referentes como Pablo Castillo, Nati Jota y Tomás Mazza permitieron desarrollar piezas de alta viralidad en redes sociales y ampliar el alcance de la campaña, al mismo tiempo que impulsaron la interacción con los canales oficiales de Betano.

En ese esquema, uno de los principales motores de participación fue la posibilidad de acceder a entradas para ver a la Selección Argentina. La iniciativa generó una importante cantidad de contenido producido espontáneamente por los propios hinchas, que amplificaron la presencia de la marca en redes más allá de sus publicaciones oficiales.

La estrategia también tuvo un componente presencial. Durante la fase de grupos, Betano convirtió el patio de comidas del Abasto Shopping en una Fan Zone, un espacio pensado para trasladar la pasión mundialista al encuentro entre hinchas. Con pantallas gigantes para seguir los partidos de la Selección y distintas dinámicas interactivas en vivo, la propuesta convocó a miles de personas y sumó una nueva dimensión a la campaña: la posibilidad de vivir la experiencia del Mundial fuera de las redes sociales.

La combinación entre contenidos digitales y acciones presenciales buscó acompañar los distintos momentos de la jornada mundialista y generar puntos de contacto con una audiencia que, durante el torneo, tuvo al fútbol como uno de los principales temas de conversación.

Uno de los momentos centrales de la estrategia fue el lanzamiento de un spot construido alrededor de un NPC, término utilizado en los videojuegos para referirse a personajes predeterminados, que cumplen funciones dentro de una historia y no tienen autonomía propia.

Bajo la premisa de que la pasión por el fútbol es demasiado poderosa para ser simulada, la campaña llevó a este personaje desde el universo de los videojuegos al mundo real. El objetivo era mostrar su descubrimiento de lo que significa ser un verdadero fanático durante un Mundial.

Acompañado por una versión melancólica de “Mr. Lonely”, el protagonista se enfrenta por primera vez a la intensidad de la competencia: la emoción y la euforia propios de un torneo de estas características. La historia se construyó alrededor de una idea central: creer puede transformar una experiencia y hacerla real.

El concepto se sintetizó en una palabra: “CONFIÁ”. Más que funcionar como un slogan, la premisa terminó guiando también la manera en que Betano gestionó la conversación que se generó alrededor de la campaña.

Cuando el spot despertó intriga y comenzó a generar teorías en redes sociales, la marca optó por no explicar inmediatamente todos sus elementos y confió en que la audiencia continuara construyendo la historia.

El resultado fue una conversación que evolucionó de la incertidumbre al humor y, finalmente, al meme. Los usuarios comenzaron a apropiarse del personaje, crear teorías y realizar sus propias ediciones. Con el avance del torneo, el NPC apareció integrado en postales de festejos y fotografías vinculadas a la Selección Argentina.

De esta manera, un personaje creado para una pieza publicitaria terminó incorporándose al folklore digital del Mundial. Incluso al cierre del certamen, los usuarios continuaron compartiendo contenidos relacionados con el personaje, como si se tratara de una figura más de la experiencia mundialista.

Una conversación que creció durante el torneo

El impacto del spot y de las diferentes acciones desarrolladas en redes convirtió a Betano en una de las marcas con mayor nivel de interacción y presencia en las conversaciones digitales vinculadas al Mundial. El volumen de menciones alrededor de la campaña mostró una tendencia ascendente y alcanzó su punto máximo durante los momentos decisivos del certamen, en julio, cuando la selección argentina llegó hasta la final.

Para Betano, el Mundial 2026 representó así una oportunidad para profundizar su vínculo con el deporte, el entretenimiento y la cultura futbolera argentina. La estrategia logró ir más allá de la comunicación tradicional de una marca durante un evento deportivo y convertir la conversación generada por los propios usuarios en parte de la experiencia. La cita mundialista permitió a la marca profundizar su vínculo con el deporte, el entretenimiento y la cultura futbolera argentina.

Betano promueve el juego responsable y pone a disposición de sus usuarios herramientas de autolimitación de depósitos, tiempo y apuestas, además de opciones de autoexclusión y contenidos de concientización. La plataforma también aplica controles de verificación de identidad y edad.

La actividad está permitida exclusivamente para mayores de 18 años. Está prohibida la participación de menores de edad.

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