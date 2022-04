De la pantalla al CV. El gaming es la nueva estrella de las habilidades laborales

El próximo colaborador creativo, con habilidades complejas para la resolución de problemas y gran capacidad de comunicación, puede ahora mismo estar triunfando en partidas de Fortnite o ser campeón de League of Legends.

Hace tiempo que los videojuegos dejaron de ser percibidos como un “pasatiempo” y “pérdida de tiempo”. Sus cualidades como vehículo de educación, capacitación y hasta cultivo de habilidades son hoy casi indiscutidas. Y esto ocurre a medida que más personas se suman a jugar: más de 2500 millones de jugadores en el mundo invierten gran parte de su vida en jugar videojuegos. Esa masa crítica de jugadores no hizo más que incrementarse con los encierros y las cuarentenas pandémicas: según cifras de NPD Group, las ventas de videojuegos en agosto de 2020 aumentaron un 37% interanual, un número que superó ampliamente los pronósticos.

Sabiéndolo o no, los gamers perfeccionan ciertas habilidades que están en creciente demanda en el mercado laboral. Esto teniendo en cuenta además que el mercado de trabajo sigue teniendo dificultades para encontrar talento.

“El juego es una de las herramientas humanas por excelencia para el aprendizaje y nos brinda la posibilidad de expresarnos y demostrar potencial, nos da la posibilidad de demostrar de qué somos capaces”, explica Sebastián Vargas, especialista en Solución de Servicios de Adecco Argentina.

Según el informe de ManpowerGroup “Game to work”, en los últimos años el mundo del gaming ha virado hacia juegos mayormente online y grupales, con gran componente de estrategia, lo que ha sido particularmente beneficioso para el desarrollo de las denominadas “habilidades blandas” de los jugadores, como el trabajo en equipo y la colaboración y la comunicación. Persistencia, resistencia, capacidad de resolución de problemas, creatividad, modos de pensamiento divergente, practicidad, concentración también se suman a la lista de habilidades que pueden fortalecerse jugando juegos como Minecraft, Call of Duty, o los citados League of Legends y Fortnite, entre otros.

Parte de la función de los reclutadores es detectar en los candidatos las fortalezas y habilidades a partir de su CV y trayectoria, pero también en función de sus intereses y hobbies fuera del ámbito laboral. “Es ahí donde los candidatos pueden poner en evidencia ciertos skills que han desarrollado a partir de su afición a los juegos”, puntualiza Alejandro Servide, director de Profesionales y RPO de Randstad Argentina.

Y esto es particularmente importante en un momento en que tanto las habilidades blandas como las digitales son cruciales para el éxito profesional, muchas veces por encima de los conocimientos técnicos o las habilidades duras. “La digitalización, las tareas laborales cada vez más interdependientes y colaborativas, hacen de este tipo de competencias un recurso indispensable”, agrega Servide.

Los gamers perfeccionan ciertas habilidades que están en creciente demanda en el mercado laboral. Shutterstock - Shutterstock

Y justamente, estas habilidades son difíciles de encontrar y capacitar. Según cita el informe, el 43% de los empleadores dicen que las habilidades blandas que están buscando son más difíciles de enseñar.

Productividad y épica

Vargas cita a Jane McGonigal, diseñadora de videojuegos, para mencionar que estos entornos digitales, ayudan a desarrollar un optimismo urgente. “Existe automotivación por el logro, sorteando obstáculos para tener éxito. Construyen lazos sociales de confianza con sus compañeros en pos de la cooperación para alcanzar una meta. Son habilidades y actitudes muy demandadas”.

Además, los jugadores desarrollan una productividad dichosa porque el objetivo a alcanzar está mediado por una actividad lúdica donde se manifiesta la creatividad. “Ponen atención a infinitos detalles y situaciones, previendo el abanico múltiple de resultados posibles”, agrega, y comenta que tienen un propósito épico, una misión inspiradora que hacen propia. “Desarrollan sentido de pertenencia y propiedad sobre la tarea, son características que indican gran potencial”.

Daniela Herrera, especialista en recruiting, explica que muchos juegos de estrategia online requieren la habilidad de comunicarse constantemente en otro idioma, especialmente en inglés. “Poder entender, hablar y escribir en otros idiomas es una habilidad súper requerida y valorada”, y refuerza el concepto: “Aun cuando no tenemos experiencia laboral previa, todas estas aptitudes pueden ayudar a los candidatos a destacar y expresar sus habilidades con mayor soltura durante una entrevista”.

Según explica, juegos como Animal Crossing: New Horizons desarrollan la creatividad y la habilidad de diseñar prendas de ropa y ambientes. Entre otras cosas, este juego ofrece la posibilidad de compartir y mostrar creaciones con otros jugadores en todo el mundo. “Muchos diseñadores han utilizado sus ‘islas’ como portafolio digital. Tanto es así que grandes marcas han colaborado con jugadores de Animal Crossing para crear diseños o campañas exclusivas”.

En Noruega, los empleadores ya están aprovechando este talento. Komplett, una empresa global de comercio electrónico, ha incorporado personas con estas aptitudes para servicio al cliente. “Los gamers desarrollan conocimientos y habilidades que se transfieren fácilmente a la industria del comercio electrónico, por ejemplo, habilidades de TI y habilidades cognitivas como el enfoque, la multitarea y la cooperación”, afirma Daniel Hauan, gerente de atención al cliente de la firma.

En Lyse Dialog, una empresa de servicios públicos, desde que se invitó a los candidatos a compartir de manera proactiva su experiencia de videojuego, la compañía ha visto que el 10% de los candidatos registrados incluyen juegos en sus CV.

Experiencia, se busca

Servide explica que en general es mucho más fácil mostrar en un CV las habilidades técnicas que las blandas, y allí es donde la práctica regular de un juego, al igual que un deporte, es el puente para ahondar en habilidades socioemocionales. “En un proceso de selección es muy probable que todos los candidatos finalistas tengan estudios vinculados a la posición a cubrir y antecedentes afines; lo que puede inclinar la balanza pasa por las habilidades blandas”.

Para Vargas, hay que poder analizar cuáles son las operaciones que concretamos en la dinámica digital y cómo traducirlas. “Analizar con detenimiento para poder plasmar nuestras habilidades y competencias en un CV o perfil”.

Herrera recomienda dirigir la atención a las habilidades que se adquieren al practicar esta actividad y relacionarlas con el trabajo buscado. “Tuve la oportunidad de liderar un pequeño equipo virtual, comunicando ideas en inglés, o experiencia organizando actividades online, utilizando herramientas como Discord, Twitch y Slack”.

También recomienda utilizar herramientas como el test de habilidades de videojuego de Manpower o el cuestionario de Game Academy porque ayudan a traducir vocabulario gamer a vocabulario adaptable para una entrevista laboral.

Por caso, “test de habilidades de videojuego” analizó más de 11.000 juegos en 13 géneros, desde acción, aventuras, juegos de rol, música e indie, para identificar las principales habilidades sociales desarrolladas en cada categoría y luego trasladó esas habilidades al ámbito laboral. También identificaron los empleos en los cuales esas habilidades eran más difíciles de encontrar.

Lo positivo de estas herramientas es que la experiencia en gaming queda traducida a habilidades laborales que pueden agregarse a los currículums, destacar en entrevistas y, en última instancia, ayudar a conectarse con posibles coincidencias laborales. De esta manera, los reclutadores identifican talentos más rápido y representan mejor lo que los gamers pueden ofrecer a una organización.