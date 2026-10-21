De una idea que nació a los 17 años a un premio internacional: la apuesta de Mateo Salvatto por la tecnología inclusiva

“Es un orgullo enorme. Es impresionante, una cosa que no me esperaba para nada”. Con esas palabras, Mateo Salvatto (27) todavía intenta dimensionar el reconocimiento que acaba de recibir: el Muhammad Ali Humanitarian Award 2026, una distinción que entrega el Muhammad Ali Center a personas cuyo trabajo representa los valores del histórico boxeador estadounidense.

El reconocimiento también lo ubica entre los pocos latinoamericanos que recibieron este galardón. El emprendedor argentino no se había postulado ni había atravesado un proceso de selección. Según indicó a LA NACION, fue el propio centro el que se contactó con él después de encontrar en internet el trabajo de Asteroid Technologies, la empresa que fundó para desarrollar tecnología asistiva y herramientas de comunicación para personas con discapacidad.

El premio llega en un momento de expansión para la compañía. A los 17 años, Salvatto empezó a desarrollar una aplicación en la casa de su padre con una idea que, para él, no admitía demasiadas discusiones: las personas con dificultades para comunicarse debían tener acceso a la tecnología que les permitiera hacerlo sin pagar por ella.

Háblalo es utilizada por más de 500.000 personas, está disponible en 25 idiomas y es gratuita para sus usuarios Santiago Cichero

Aquel proyecto casero se convirtió en Háblalo, una herramienta que hoy es utilizada por más de 500.000 personas, está disponible en 25 idiomas y es gratuita para sus usuarios . Detrás está Asteroid Technologies, una empresa que ya tiene clientes en 11 países, cuenta con Globant entre sus inversores y busca dar un nuevo salto de crecimiento.

La distinción también pone en primer plano una de las particularidades del modelo de negocios de la empresa: ofrecer sus productos sin costo para las personas con discapacidad y generar ingresos a través de los servicios que presta a compañías y organismos que buscan mejorar la accesibilidad de sus productos y canales de atención.

Convirtió la inclusión en un negocio

“Cuando arranqué el proyecto, quise ir a varios fondos de inversión y nadie me quería poner un mango”, recordó Salvatto. Su idea era desarrollar tecnología que no obligara a los usuarios a pagar por su propia accesibilidad. Para financiarla, junto con sus socios Sergio Cantarovici y Laura Muchnik, terminó construyendo un negocio en el que las empresas pagan por las soluciones que necesitan para atender mejor a sus clientes, mientras que las personas con discapacidad acceden gratuitamente a las herramientas.

La pandemia estuvo cerca de terminar con ese intento. En 2020, Asteroid tenía una parte importante de su actividad vinculada con soluciones para espacios físicos, un negocio que quedó paralizado por las restricciones sanitarias. El punto de inflexión llegó en 2021, cuando comenzaron a cerrar sus primeros contratos corporativos. Hoy, alrededor del 95% de la facturación de la compañía proviene de empresas.

Salvatto adelantó que la compañía trabaja para cerrar una ronda de inversión hacia fines de 2026 Matías Aimar

“Les cambiamos el nombre al retorno de inversión y le ponemos retorno de inclusión”, explicó Salvatto. El concepto apunta a que las empresas puedan medir los resultados de sus inversiones en accesibilidad y entender que no se trata solamente de cumplir con una obligación o mejorar su imagen, sino también de ampliar el universo de clientes a los que pueden atender.

Para el emprendedor, una parte del problema es que muchas compañías todavía no consideran a las personas con discapacidad como usuarios potenciales. Esa falta de previsión se traduce en barreras para acceder a servicios, comercios y productos, pero también en oportunidades de negocio desaprovechadas. “Lo que te dicen siempre es: ‘Una persona con parálisis cerebral no va a venir a mi sucursal’”, señaló.

El modelo también marca una diferencia respecto de otras soluciones de tecnología asistiva, cuyos costos pueden ser prohibitivos para parte de sus destinatarios. Salvatto mencionó como ejemplo los sistemas de seguimiento ocular que permiten a algunas personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) comunicarse mediante el movimiento de los ojos, con precios que pueden alcanzar entre US$7000 y US$8000. “Tener una discapacidad es carísimo”, dijo.

Nueva ronda de inversión

El próximo objetivo de Asteroid es acelerar su expansión internacional. Salvatto adelantó que la compañía trabaja para cerrar una ronda de inversión hacia fines de 2026 y tiene entre sus mercados prioritarios a Europa, México y Estados Unidos. Además, indicó que la empresa planea incorporar soluciones destinadas a otras discapacidades y necesidades de accesibilidad.

“Faltan más fondos de inversión que inviertan en accesibilidad, más emprendedores que vean una oportunidad de crecimiento y más empresas que dejen de verla como un favor al usuario”, planteó.