Rebill levantó US$5,4 millones y busca multiplicar por 10 su negocio en los próximos 12 meses

Rebill nació para resolver un problema que las empresas enfrentan cuando empiezan a vender fuera de su país: aceptar pagos en el exterior sin tener que construir una estructura financiera distinta en cada mercado. Seis años después de su fundación, la fintech argentina cerró una ronda de inversión pre-Serie A por US$5,4 millones y se prepara para acelerar su expansión en América, con un objetivo ambicioso: multiplicar por 10 su negocio durante los próximos 12 meses.

La ronda cuenta con la participación de Guillermo Rauch, fundador y CEO de Vercel, quien vuelve a invertir en la compañía, y de un ejecutivo de SpaceX, que participa a título personal. Entre sus inversores anteriores figuran Tiger Global, Y Combinator, SV Angel, Soma Capital y Arash Ferdowsi, cofundador de Dropbox.

Con esta operación, Rebill supera los US$9 millones de capital levantado desde su creación, en 2020. Según indicaron desde la firma, el dinero será destinado a profundizar su presencia en los seis mercados donde opera -la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos-, avanzar en ese último país y desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas con la administración y los movimientos de dinero entre mercados.

“En los próximos 12 meses nuestro objetivo es crecer 10 veces y, al mismo tiempo, profundizar la infraestructura en los mercados donde ya operamos. Estados Unidos tiene un rol especialmente importante porque completa nuestra tesis continental. Queremos trabajar tanto con compañías latinoamericanas que se internacionalizan como con empresas estadounidenses y globales que necesitan operar en América Latina. Perú forma parte de nuestra próxima etapa de expansión geográfica”, señala Nahuel Candia, fundador y CEO de Rebill, en diálogo con LA NACION.

Rebill nació con una solución orientada a los pagos recurrentes y las suscripciones de negocios digitales EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Los indicadores de crecimiento ayudan a dimensionar la apuesta. Entre enero y septiembre de este año, la cantidad de comercios activos se multiplicó por cuatro, y el volumen mensual de pagos procesados creció 3,1 veces , mientras que la facturación aumentó más de 900% entre septiembre de 2025 y octubre de 2026.

El negocio de cobrar en varios países

El problema que busca resolver Rebill aparece cuando una compañía empieza a vender en distintos mercados. Para aceptar los medios de pago que utilizan los consumidores de cada país -desde transferencias locales hasta cuotas-, una empresa suele necesitar acuerdos con bancos y procesadores, adaptaciones regulatorias y, en determinados casos, una entidad legal propia.

La fintech ofrece una infraestructura para centralizar esa operación. Su plataforma permite que una compañía cobre como un negocio local en los países donde Rebill tiene presencia, sin tener que montar una estructura propia en cada mercado, y administre sus cobros desde un solo lugar.

La empresa nació con una solución orientada a los pagos recurrentes y las suscripciones de negocios digitales. Y a partir de las necesidades de sus clientes fue ampliando su cobertura. En 2025 desarrolló su propia infraestructura de pagos, que hoy conecta América Latina con Estados Unidos.

Entre sus clientes figuran Henry, una plataforma educativa; Assist 365, dedicada a la asistencia al viajero, y TripleTen, una compañía estadounidense de formación en tecnología.

“Hace algunos años, para muchas empresas el problema era simplemente poder aceptar un pago online. Hoy, para una compañía que opera en varios países, aceptar el pago es solo una parte de la infraestructura financiera que necesita resolver. Cada mercado sigue teniendo adquirentes, medios de pago, cuotas, monedas, regulaciones, tiempos de liquidación y comportamientos de consumo diferentes”, enfatiza Candia.

Nahuel Cadia: "Hace algunos años, para muchas empresas el problema era simplemente poder aceptar un pago online" Kite_rin - Shutterstock

El mercado en el que participa Rebill tiene competidores globales y regionales. Candia menciona a Stripe, una de las principales plataformas internacionales de pagos, y a dLocal y EBANX, compañías especializadas en conectar empresas globales con mercados emergentes.

La diferenciación que busca Rebill combina cobertura geográfica con herramientas de software que van más allá del procesamiento de una transacción. La plataforma ofrece integraciones para comercios, checkout, links de pago que adaptan la experiencia según la ubicación del comprador y soluciones para administrar suscripciones, descuentos y financiación en cuotas.

Dos nuevas líneas de negocio

La ronda de inversión también apunta a impulsar dos productos que amplían el alcance de la compañía: Rebill Treasury y Rebill Platforms.

El primero permite a las empresas administrar el dinero que cobran en distintos países, mantener saldos en diferentes monedas, convertir fondos y pagar a proveedores y socios en cada mercado. La propuesta busca reducir la necesidad de operar con entidades financieras distintas para cada una de esas tareas. Rebill Platforms, en tanto, está orientado a plataformas de software y marketplaces que quieren ofrecer servicios de cobros y pagos a sus propios clientes bajo su marca, mientras Rebill opera la infraestructura detrás del servicio.

La expansión de productos acompaña un cambio en el tipo de cliente al que apunta la empresa -que tiene como cofundadores a Ariel Díaz Ailán (COO), Francisco Leon (CSO) y Rubén Maier Enzler (CTO)-. Además de negocios digitales que necesitan empezar a cobrar en el exterior, busca sumar compañías de mayor escala, con operaciones internacionales y requerimientos más complejos.