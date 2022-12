Descanso y formación. Diez libros para un verano ejecutivo

escuchar

Como todos los años, en LA NACION recomendamos los libros que los directivos pueden leer para inspirarse en el receso estival. Nada mejor que el verano para poder actualizarse y reflexionar para inspirarse para el 2023. Como es costumbre, abarcamos diferentes temáticas para directivos más conservadores y para aquellos que, también, quieren explorar diferente s temáticas.

Elegimos tres libros sobre el contexto argentino. El primero del periodista y economista Willy Kohan Somos Nosotros: Diccionario argentino de economía y política (Sudamericana, 2022). Kohan nos lleva, a lo largo de un libro didáctico y con imágenes fantásticas que nos remontan a nuestro pasado, a comprender 50 definiciones sobre la política y economía de nuestro país. Kohan no se olvida de nada: El ahorro (su imposibilidad para los argentinos); el default; la hiperinflación; el Plan Austral, sin dejar de indagar en otros más políticos como los sindicatos, el populismo y la famosa grieta. El gran acierto del libro es que el diccionario es uno armado y pensado para los sufrientes argentinos. Aquellos con algo de memoria histórica disfrutarán sus páginas y recordarán las carencias, los cimbronazos y las crisis constantes. Las ilustraciones sobre temáticas como la especulación, con extractos de discursos de Celestino Rodrigo en 1975 (a quien le debemos el “Rodrigazo”). “Convoco al pueblo a abstenerse de gastar en exceso y a no caer en el derroche”; o un panfleto del gobierno de Perón en 1950 que dice “Guerra a muerte a los especuladores”, nos recuerda a la película El día de la marmota donde en el corto plazo pasa de todo, pero en el largo nada cambia, todo vuelve a ser como antes.

El segundo libro de contexto es de Daniel Balmaceda, Historias de la Belle Époque argentina (Sudamericana, 2022). Balmaceda nos tiene acostumbrado a libros históricos que se leen fácil, rápido y nos abre el pasado para entender nuestro futuro. En este libro en particular, el autor nos lleva a los años dorados del país, desde fines del siglo XIX hasta los años previos a la Primera Guerra Mundial pasando por los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910 que nos muestra el esplendor de un país que quedó hace mucho tiempo en el pasado. Divertido, vibrante y con anécdotas de esas que nos meten en la vida de los personajes, es el libro ideal para vacaciones relajadas y ejecutivos con ganas de ver el país que dejó de ser.

La mirada del futuro del país la traemos con un libro que nos va a dejar pensando y, por qué no, preocupados y ocupados de un futuro posible. La periodista Carolina Amoroso nos tiene acostumbrados a libros que nos pegan donde más nos duele. Así lo hizo con Llorarás: historias del éxodo venezolano (Catarsis, 2020) donde nos lleva al desastre del éxodo de un país que perdió el rumbo. Esas historias personales, fuertes y terribles, se contrastan con la defensa que muchos hacen del gobierno corrupto y antidemocrático de Venezuela. En su nuevo libro Hackear la Argentina: la esperanza del boom tecnológico (Catarsis, 2022), Amoroso y su coautor, Juan Meiriño, nos muestran las mentes detrás de las empresas más destacadas de la usina tecnológica local. El libro, además de mostrar los casos de éxito o a sus personajes, intenta revelar una Argentina potencial, la que se enfrenta a una oportunidad: la de dejar de ser el país de la paradoja. Charlas extensas y ricas con los protagonistas del Silicon Valley local como Marcos Galperin (Mercado Libre); Martin Migoya (Globant); Alec Oxenford (OLX); Pierpaolo Barbieri (UALA); entre otros.

Para los temas de liderazgo, elegimos dos libros que nos pueden ayudar a reflexionar desde puntos de vista diferentes. Por un lado, el libro de Erika James, decana de la prestigiosa Wharton School de la Universidad de Pensilvania; y Lynn Wooten, presidente de Simmons University que escribieron The Prepared Leader: Emerge From Any Crisis More Resilient Than Before (Wharton School Press, 2022). Según las autoras, en ningún otro momento de la historia reciente, los líderes fueron puesto a prueba en sus capacidades para dirigir. Líderes que están en arenas movedizas organizacionales, necesitan nuevas competencias y generar una agenda clara de trabajo. Este libro corto y práctico se focaliza fundamentalmente en entender cinco fases de la gestión de crisis, en cómo tomar decisiones en momentos de alta incertidumbre y bajo presión y, finalmente, la construcción de un equipo de crisis.

El otro libro sobre liderazgo es el de Henry Kissinger, Leadership: Six Studies in World Strategy (Allen Lane, 2022). Kissinger lleva su experiencia como Consejero de Seguridad Nacional y Secretario de Estado en las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford a la arena del liderazgo, donde analiza las vidas de seis extraordinarios líderes a tr avés de sus políticas de estado y sus estrategias más relevantes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer llevó a la Alemania derrotada y en bancarrota nuevamente a la comunidad de las naciones, en lo que Kissinger llama la estrategia de la humildad; Charles de Gaulle llevó a Francia a la victoria en la Segunda Guerra Mundial al acompañar a los Aliados renovando su grandeza, en lo que el autor llama la estrategia del deseo. Kissinger analiza otros líderes y otras estrategias como Anwar Sadat, de Egipto; Richard Nixon, de Estados Unidos; Lee Kuan Yew, de Singapur; y Margaret Thatcher, de Gran Bretaña. Un libro donde el liderazgo, las estrategias y las presiones que todo esto trae están a la orden del día.

Los últimos cinco libros nos permiten navegar desde el contexto hasta la mirada interna y más reflexiva del lector. El libro El diseño del mundo: ¿cómo se crea una experiencia? de Franco Pellegrini (Galerna, 2022) nos permite ampliar la mirada para entender el detrás de escena de nuestras interacciones y experiencias. ¿Cómo vestirse? ¿Qué recorrido elegir para ir a trabajar? ¿Cómo organizar una presentación? ¿Cuál es la estrategia de marketing adecuada para un producto que sale al mercado? Son algunas de las preguntas que el autor se hace para entender el diseño desde una perspectiva holística.

En las interacciones diarias en el trabajo y en la vida personal, nos olvidamos muchas veces del impacto y el poder de las palabras. Ese es el objetivo del best seller de Mariano Sigman, El poder de las palabras: cómo cambiar tu cerebro (y tu vida) conversando (Debate, 2022). Para el autor, es posible cambiar, en cualquier momento de la vida, nuestras ideas más arraigadas, nuestra forma de pensar y también nuestra experiencia emocional. Para lograrlo es suficiente una herramienta sencilla y extremadamente efectiva en la transformación de nuestro cerebro: el buen uso de la conversación. Este libro sostiene y demuestra que, independientemente del momento de nuestra existencia que atravesemos, podemos demoler esas creencias y cambiar ideas y sentimientos, aun aquellos más profundamente arraigados, aprendiendo a conversar. En efecto, la conversación —con otros y con nosotros— es la herramienta más extraordinaria para transformar nuestra vida. Un libro fácil de leer y que se puede llevar a cualquier momento de nuestras vidas. Por algo es uno de los libros más vendidos en el mercado local en 2022.

Alejandra Marcote nos hace reflexionar con su libro El síndrome del impostor (Hojas del Sur, 2022). “¿Qué estoy haciendo yo acá? Se van a dar cuenta de que no era a mí a quien tenían que llamar para este trabajo”. “Aunque hace 8 años que trabajo aquí, no puedo aceptar ese puesto, ¡debería prepararme más!”. Algunas de esas frases son típicas del síndrome del impostor, esa sensación de no estar a la altura y sentirnos un fraude que al menos el 70% de las personas experimentaron alguna vez en su vida. El libro detalla aquellos comportamientos que potencian el síndrome del impostor en los equipos, de modo que quienes lideran obtengan herramientas no solo para su crecimiento personal sino para generar entornos más saludables en los que las personas no se vean amenazadas por la idea de “no soy suficiente”.

Para los ejecutivos y ejecutivas que necesitan un replanteo del manejo del tiempo y de sus vidas, Adrián González escribió una joyita para ayudarnos a no colapsar. Morning Zen: Empower Your Life By Transforming Your Mornings (Europe Books, 2022). La vida de bomberos que empieza muy temprano, apagando incendios organizacionales, nos estresa hasta agotarnos. El libro es un compendio cronológico de once hábitos, donde se explica el porqué de levantarse sin alarma; el poder de la música; por qué hay que revisar el día antes de ir a la guerra y cómo deberíamos cerrar las mañanas. Ahora bien, dependerá del lector hacerle caso al autor para mejorar la calidad de las mañanas y de sus propias vidas.

Finalmente, para los interesados en la reflexión filosófica, Andrea Wulf escribió Magníficos rebeldes: los primeros románticos y la invención del yo (Taurus, 2022). ¿Cuándo empezamos a exigir el derecho de nuestras vidas? ¿En qué momento nos volvimos egocéntricos? ¿Cuándo nos preguntamos, cómo puedo ser libre? Wulf, nos lleva a la Alemania de la década de 1790 donde un grupo de dramaturgos, poetas y escritores pusieron el yo en el centro de su pensamiento, escritura y sus vidas. Goethe, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel, Von Humboldt son algunos de los personajes que aparecen en este libro apasionante sobre filosofía e historia.

Libros increíbles para el mejor momento del año donde tenemos tiempo para leer y reflexionar antes de la vorágine de un nuevo comienzo.