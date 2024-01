escuchar

¿Qué leer en la playa o en la montaña de vacaciones luego de un año donde el país se pareció al Samba del Italpark? Deberíamos recomendar algo relajado para ejecutivos al borde de un ataque de nervios. Sin embargo, proponemos una lectura variada para aquellos que quieran seguir metidos en el contexto y los que necesitan escaparse un poco y reflexionar sobre sí mismos.

El libro del economista y diputado Luciano Laspina Desenredar la Argentina (Sudamericana) es, por una parte, un diagnóstico de las marañas y complejidades de las regulaciones de un país difícil. Para Laspina, la economía argentina está totalmente enredada. Enredada en regulaciones, altos impuestos, trabas para importar, impuestos para exportar, insólitas restricciones y costos para crear empleos, desincentivos e inseguridad jurídica para invertir, dificultades crónicas para ahorrar sin ser estafado por la inflación e imposibilidad de obtener créditos a plazos y tasas razonables. Por eso, la economía tropieza con crisis y recesiones desde hace muchas décadas. Pero Laspina también presenta una salida al daño que generó el populismo y a la actual decadencia. Si el libro fuera solamente un diagnóstico de lo mal que estamos, el lector se tiraría al mar y no regresaría. Sin embargo, el autor se esperanza y esperanza a quien lo lee: si al capital humano y los recursos naturales de nuestra tierra sumamos la determinación política de dejar atrás las recetas del pasado y avanzar hacia el desarrollo, lograremos el país grande y respetado que ansiamos.

Para quienes quieran crisparse y, por qué no, asombrarse con historias de corrupción y corruptelas locales, Jorge Lanata es la persona a leer. Óxido: historia de la corrupción en Argentina 1580-2023 (Sudamericana), es un compendio histórico y periodístico de una pluma afilada y transparente. Para Lanata “la Argentina está oxidada. La corrupción es su óxido. Y se extiende cada vez más sobre el país”. El libro contiene datos espeluznantes y casos resonantes y otros que seguramente no conocemos. Algunos números que ofrece el estudio de Lanata: solo el 12% de los hechos de corrupción conocidos llegan a la Justicia y solo el 2% recibe algún tipo de condena. Con el correr de los años, la corrupción ha ido cambiando, expandiéndose, perfeccionándose, poniéndose al abrigo de la impunidad. Para el autor, algo se mantuvo invariable: el rol del Estado. El inventor de la barrera siempre cobró peaje.

Guerras y exterminios marcaron el contexto internacional en 2023. Les propongo para los interesados en la historia el libro del profesor argentino Juan Pablo Artinian, doctor y master en historia de la State University of New York Genocidio y resistencia: la destrucción de los armenios por el Imperio Otomano y la búsqueda de justicia (1915-1923)” (Eudeba). El aniquilamiento sistemático de más de un millón de armenios perpetrado por el Imperio otomano constituyó el paradigma en el que se basaron los genocidios posteriores: deshumanización, deportación, aniquilamiento de mujeres, niños y negación son algunos de los rasgos en común. Juan Pablo Artinian analiza las causas del exterminio armenio desde un enfoque donde el papel del Estado en su accionar, en su ideología y en la ejecución y posterior negación es crucial. La búsqueda de justicia por el genocidio armenio configura uno de los movimientos éticos más prolongados de la historia. Los sobrevivientes y sus descendientes comenzaron esa tarea y contaron con el apoyo de intelectuales, políticos y académicos en todo el mundo. Un libro corto, intenso, conmovedor y con un análisis profundo que llega hasta nuestros días.

El impacto de la inteligencia artificial se hizo notar muy fuerte en el último año donde varias actividades se apoyaron y potenciaron utilizando las herramientas provistas por la IA. También surgieron los miedos al impacto de la misma. Tal es así que muchos expertos en su momento, incluyendo el creador del chat GPT Sam Altman, pidieron hacer una pausa de un tiempo en el avance de esta tecnología para no poner la humanidad en riesgo. En el libro Artificial: la nueva inteligencia y el contorno de lo humano Mariano Sigman y Santiago Bilinkis (Debate) se proponen reflexionar sobre la ola de la inteligencia artificial. El neurocientífico best seller Mariano Sigman y el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis repasan el origen, la utilidad y los riesgos de esta tecnología. ¿Será una lámpara de Aladino o una caja de Pandora? ¿Cómo acercarnos al mejor escenario? ¿Estamos caminando al borde del precipicio? ¿Daremos más valor a lo que haya sido creado por personas? ¿Qué ocurrirá si la inteligencia artificial encuentra aquello en lo que somos más débiles? Si bien exponen las razones por las que debemos ser cautos y responsables, huyen del pesimismo y nos invitan a pensar que de este desafío podemos sacar nuestra mejor versión.

El futuro del trabajo no queda fuera de nuestra lupa de recomendaciones. Un pequeño libro sobre el tema llama la atención por su profundidad. El trabajo ya no es lo que fue del profesor Alain Supiot (Siglo Veintiuno editores) se pregunta algo básico ¿cómo y por qué trabajar hoy? Supiot fue, entre otras cosas, miembro de la comisión mundial sobre el futuro del trabajo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). El autor hace un llamado a dejar de pensar el trabajo como una actividad por la que se recibe un salario para poner en el centro a las personas y asegurarles una protección más allá del desempleo, sino la formación permanente entre otros temas. No es utópico, no postula un mundo de pleno empleo, sino un diálogo con el trabajo precarizado e informal que hoy nos es tan familiar.

Estanislao Bachrach, autor de best sellers como Ágilmente, volvió con un libro ideal para el verano y la mesita de luz el resto del año: Zensorialmente (V&R Editoras). “Dejá que tu cuerpo sea tu cerebro” es el slogan de este libro. Bachrach, como lo hace siempre, desafía al lector con una pregunta ¿Por qué durante estas últimas décadas estuvimos tan interesados y subyugados por los misterios del cerebro, pero no de nuestro verdadero templo único, nuestro cuerpo? ¿Por qué hay más artículos científicos acerca del órgano que dirige nuestras vidas, pero no así del lugar donde habitamos? El libro es el resultado de un viaje introspectivo que propone el autor y que permitirá sumar una inteligencia sensorial que abarca los sentidos internos y externos, y la inteligencia emocional. Es una invitación para alcanzar, con mayor claridad y compromiso, una vida con más sentido. El libro no sólo contiene información sobre cómo afectan las emociones al cuerpo o cómo sentirlas, sino que también posee diferentes ejercicios para aplicar en cada una de ellas como por ejemplo algunas técnicas para desahogarse o resolver un conflicto sin terminar estresados y con ganas de matar a alguien.

Siguiendo con el autoconocimiento que nos proponen algunos autores, Pacho O’Donnell nos ofrece un libro que, como suele hacer el autor, nos desafía. En La nueva vejez: ¿la mejor edad de nuestras vidas? (Sudamericana) O’Donnell quiere combatir la idea negativa del “viejismo” como un prejuicio social que ofrece una visión negativa de la ancianidad a una positiva que se apalanque en la sabiduría y la serenidad. El autor está convencido que llegar a la vejez es un privilegio y que, gracias a la ciencia, puede ser una fase creativa, dinámica, erótica y feliz.

Hernán Schuster vuelve a la carga con su especialidad: el fracaso. En Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito (Conecta), el autor pone en primera plana algo de lo que la gente prefiere no hablar, el hecho de fracasar, de no lograr los objetivos. Schuster advierte que vamos a fracasar más de lo que creemos, porque es mucho más común de lo que pensamos: es la regla más que la excepción. ¿Cuántos proyectos no triunfan por no saber manejarse frente al fracaso o se quedan en ideas que no llegan a nada por temor a fracasar? Nos podemos sorprender la cantidad de veces que nos pasa y a la gente que le sucede. Presenta casos de fracasos de personalidades como Milo Lockett, Ricky Sarkany entre otros. El libro es uno que inspira y nos permite sacarle el velo a un tema tabú para poder aprovechar lo que nos deja eso que no sale tal como esperamos y usarlo a nuestro favor.

En Consumidas: violencia estética y mercado de inseguridades (Galerna), Candela Yatche se mete en otro tabú: la obediencia al mandato de belleza hegemónico: la industria de la delgadez, de la belleza estética, de la moda y la visual. Las mujeres representan el 80% del consumo total de la industria mundial de la belleza, pero al mismo tiempo son muchas veces víctimas de los mandatos de dicha industria. ¿Cuál es la relación entre la imagen corporal, la autoestima y el consumo? La autora se pregunta y va respondiendo a paradigmas incómodos. Una Barbieland donde las mujeres que conviven con expectativas corporales que no eligieron, pero pagan para satisfacerlas. Finalmente, la autora propone una construcción de un nuevo paradigma libre de violencias estéticas. Un libro interesante para replanteos profundos.

“Borges en la biblioteca” es un recorrido de la vida del autor del Aleph como si Patricio Zunini lo conociera desde toda la vida. No hace falta haber leído a Borges para adentrarse en su vida en este recorrido original que nos propone el autor

Dejo para el final un libro para los que no quieren saber nada del contexto durante el verano, los que no quieren profundizar en temas espinosos, los que prefieren no pensar en que la inteligencia artificial los reemplazará. Si les gusta la literatura y Borges en particular, Patricio Zunini nos trae Borges en la biblioteca (Galerna), un recorrido del gran maestro por las bibliotecas Miguel Cané y la Nacional. En la biblioteca Cané trabajó como bibliotecario auxiliar hasta 1946 cuando renunció a la municipalidad porque decidieron “ascenderlo” a “inspector de aves de corral”. El puesto en la biblioteca le permitía leer en soledad y pergeñar el maravilloso universo de sus ficciones. Borges fue también director de la Biblioteca Nacional entre 1955 y 1973 (en el edificio de la calle México). El peronismo lo sacó y la salida del peronismo lo volvió a traer a los libros. El libro es un recorrido de la vida del autor del Aleph como si Zunini lo conociera desde toda la vida. No hace falta haber leído a Borges para adentrarse en su vida en este recorrido original que nos propone el autor