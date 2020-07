Martina Rua: "No es una buena práctica establecer un primer contacto con alguien a partir de un audio sin descripción escrita anterior o permiso del destinatario para recibirlo" Crédito: Ana Monti

Siempre lo más relevante es tener un plan. En este caso será la decisión de cómo vamos a usar la herramienta y comunicarlo a mis distintos grupos y contactos, compañeros y clientes. Esto baja nuestra ansiedad y la incertidumbre del otro lado. Para esto se puede usar el espacio de "estado" y contar cómo usamos la herramienta y cumplir con las promesas que asumimos de uso.

Por ejemplo, tengo en mi estado: "Quiero cuidar mi tiempo y el tuyo, puedo tardar en contestar varias horas, si es urgente llamar o la mejor opción es un mail". Esto genera un círculo virtuoso que hace que muchas personas esperen antes de repetir sus mensajes o elijan otras herramientas que respetan la asincronicidad que necesitamos para no estar todo el tiempo pendientes. Siempre configurar las notificaciones de mensajes para que podemos ir nosotros a la herramienta cuando la necesitemos y que no sea ella la que asalte nuestro foco con sonidos y vibraciones que pueden esperar. Elegir contactos y aplicar filtros, esta configuración es dinámica y debe responder a las necesidades de cada semana.

Agustín Giménez, director institucional de Grow Escuela de Internet, no recomienda el uso de Whatsapp para uso profesional. "Cuando se generan conversaciones se suele perder el foco, el archivo del historial puede quedar incompleto y no hay forma de hacer un buen seguimiento de los temas. Lo recomiendo solo para consultas concretas y tratar de llevar todo lo profesional a herramientas de gestión como Trello, Asana, Slack", dice. A nivel de uso personal, ya sea desde el teléfono o WhatsApp web, recomienda aplicar filtros de seguridad y hacer un back up de seguridad una vez por semana en la nube y permitir que solo se bajen fotos y videos cuando esté encendido el Wifi. Existe también el WhatsApp para Negocios que es una alternativa paga con más funcionalidades y orden para quienes hacen sus contactos con clientes de este modo.

Respecto de la participación en grupos, lo ideal sería establecer las normas de uso apenas se crea. Sabemos que muchos usuarios no respetan estas propuestas, pero siempre es mejor tener un lineamiento al cual volver siempre. Ejemplo: "Canal informativo del equipo de fútbol juvenil, no enviar cadenas ni videos que no se traten de la temática que nos reúne aquí".

Un tema aparte son los audios y modos de usarlos. No es una buena práctica establecer un primer contacto con alguien a partir de un audio sin descripción escrita anterior o permiso del destinatario para recibirlo. Hay muchos usuarios que eligen no escuchar audios y otros que los usan excepcionalmente con acuerdo previo. Al momento de contacto, presentarnos y hacer el mensaje de manera concreta y completa, no dejar un "Hola qué tal" a la espera de una respuesta del destinatario para seguir adelante. Los audios se recomiendan de menos de 90 segundos y colocarles un título escrito que permita conocer su contenido, si se precisa generar una conversación privilegiar una llamada telefónica.

Como en el mail, evitar los usos de mayúsculas, los emojis pueden darnos la cercanía y tono que buscamos y no podemos generar con un texto, pero su uso depende mucho del destinatario. Si es por trabajo, intentar escribir en horarios acordados para este fin, y evitar la noche y madrugada siempre, ya que puede asustar a algún desprevenido que no silenció las notificaciones. Wasavi es una app que permite programar envíos. A favor, funciona y dice que no se queda con datos personales, en contra, pide demasiados permisos en el teléfono, casi un control total para funcionar. Hoy es un día ideal para completar tu estado de WhatsApp y contarle a todos ¿Cómo lo querés usar?.