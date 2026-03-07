La nueva argentinidad global

Ocurrió días atrás. La cara de satisfacción de Nicolás Benenzon y Gero Maspero lo decía todo: abrigados para el frío neoyorquino y con el cartel de Times Square de fondo que rubricó la ronda serie A de US$66 millones de su startup Humand, especializada en tech HR via inteligencia artificial. Un cintillo celeste y blanco a pie del cartel certificaba: “From Argentina to the World”. De la Argentina al mundo. Detrás está la historia de dos jóvenes inquietos, alumnos del ITBA, que escucharon consejo de Marcos Galperin, hoy inversor de su empresa junto a la crema del ecosistema emprendedor tech del país, con el fondo Kaszek, Newtopia VC, Geronimo Rauch de Vercel y Martin Varsavsky.

Un atributo cada vez más claro de una nueva argentinidad se proyecta sobre el centro de las finanzas. Cuando el próximo lunes, en el Consulado argentino de la calle 56, cerca del Central Park, también en Manhattan comience la “Argentina Week”, organizada por el embajador Alec Oxenford (también integrante del emprendedurismo tecnológico local) y que tendrá la presencia del presidente Milei y una selección de ministros, gobernadores y empresario, parte de esa nueva identidad argentina se pondrá en escena. Porque detrás de las millonarias inversiones en minería, energía y finanzas (protagonistas del encuentro junto a los anfitriones, J.P. Morgan), aparece una nueva cultura e idiosincrasias locales que se proyectan al mundo.

Y también el jueves de esta semana en Washington, con el protagonismo de la estrella del futbol mundial Lionel Messi en la Casa Blanca flanqueando a un verborrágico Donald Trump. También Rodrigo De Paul. Argentinos de impronta global en el centro de la escena

Ocurrió la semana pasada. En Milán, donde Duki y Emilia Mernes se ubican en la front row de varios desfiles, otro argentino, Adrian Apiolazza, devenido en diseñador estrella de la marca Moschino, puso en la pasarela imágenes que iban de Mafalda al fileteado porteño pasando por Eva Peron pixelada. Fina estampa argentina.

Ya el año pasado, Cristian Mohadeb, había dejado su impronta con su participación en diseños de Louis Vuitton. Fue casi en los mismos días en que Alan Faena inaugurara con su marca-apellido otro hotel insignia en el highline de Nueva York, con un restaurante del icónico Francis Mallman en los fuegos. La gastronomía, otro espacio de creatividad individual, es también un símbolo de esta etapa.

Nicolás Benenzon y Gerónimo Máspero se conocieron en una charla dictada por Marcos Galperin

Pero, entre la tecnología y el lujo, ¿cuál es la nueva fisonomía argentina que se proyecta al mundo? La reciente colaboración entre Sting y Catriel & Paco Amoroso, las figuras musicales exportables más resonantes del último tiempo, marcan otro hito: una canción cantada en inglés y español, y un videoclip en el que el líder de The Police, presenta al dúo argentino como “free spirits”. Para más, Paco Amoroso canta: “Ya rompí las cadenas…” La palabra “libertad” parece un signo relevante. No solo es repetida con insistencia en el himno nacional sino que da nombre a la empresa argentina más exitosa y de mayor proyección internacional (Mercado Libre) sino al partido gubernamental (LLA).

Pero hay otros atributos que se destacan desde afuera. Talento, creatividad, pasión, resiliencia, colaboración, amistad… Y un detalle bien coyuntural: la Argentina figuraba sexto en una publicación de Global Statistics, entre todos los países del mundo, como el lugar más seguro si comienza la Tercera Guerra Mundial, apenas debajo de islas del océano Pacifico, como Fiji y Tuvalu, o destinos como Islandia. Marca país.

Este mismo fin de semana se verá en Melbourne, con el regreso de la Fórmula 1 y con Franco Colapinto sentado desde el comienzo de temporada en su butaca. “Lo logramos!”, dijo el músico Bizarrap cuando tiempo atrás se confirmó la llegada del joven de Pilar a la principal categoría del automovilismo. Es que el apoyo del artista movilizó también a marcas (Big Box, Globant, la propia MeLi) a respaldar al talento argentino hasta lo más alto. En el último coloquio de IDEA, Federico Lauria (fundador de Dale Play, representante de Bizarrap y responsable de la proyección de artistas como Duki y Nicky Nicole, entre otros) hacía un repaso de esa nueva oportunidad para la cultura argentina. Luego de citar a Astor Piazzolla, un verdadero pionero #argenglob a la hora de proyectarse internacionalmente desde la identidad argentina, describió el fenómeno desde un lugar de protagonista: “Ellos realmente se ponen felices por el éxito del otro. Hay sentido de la colaboración. Músicos, deportistas, streamers, gamers… emprendedores… El gen emprendedor tiene un valor incalculable en esta generación: autosuficientes, independientes, creativos, no le tienen miedo al mundo. El potencial es enorme”, explica. El propio Lauria estará también entre los invitados a la semana argentina.

La música, el sentido festivo, el entusiasmo, también tiene un rol clave. Puede verse en las franquicias globales de la fiesta Bresh de Jaime James (Louta) o en las presentaciones vespertinas de Hernán Cattaneo. “La argentinidad en el mundo está contagiando alegría. En Europa, las bufandas con los escudos y los nombres de los equipos de la Champions impresos son un símbolo del fútbol. Una productora de Barcelona hizo unas con mi nombre, una locura!”.

La industria del cine, amenazada hoy en su financiamiento estatal y privado, se hizo eco de la reflexión por la idiosincrasia en el éxito 2025 del film Homo argentum, craneada por Gaston Duprat y Mariano Cohn, pero también destaca en la escena global por mensajes políticos como el de la premiada Dolores Fonzi en los premios Goya días atrás.

Messi y Mascherano junto a Trump en el Salón Oval

Desde ya el factor Messi y la consagración de campeones del mundo en 2022, marcó un hito de argentinidad for export expresado en la camiseta celeste y blanca de la selección. Pero el fenómeno desborda generacionalmente hacia la cultura digital. Más concretamente en las competencias mundiales de los e-sports, como se ve en Lucia Dubra, la campeona mundial de Counter Strike 2 consagrada en 2025 en el equipo Furia, y como se verá en la liga mundial, el major que se disputará el año próximo en Buenos Aires. “Realmente lo que destaca, además del apoyo del gobierno local, y de la infraestructura de la ciudad, es la pasión. La del jugador, la del hincha”, explica Rodrigo Figueroa Reyes, a cargo de la producción del evento. “Va a ser un hito como fue el Mundial 78, va a permitir escalar a nivel mundial” y enumera equipos y figuras decisivas en ese mapa: el team 9z y Francaster, Shindel con Spreen y Lit Kilah, Bestia del freestyler Papo… “Somos resilientes, acá lo hacemos con lo que hay. Eso y nuestra creatividad nos destacan”.

En definitiva: la nueva identidad argentina en el mundo se recorta entre virtudes y la capacidad de superarse, el entusiasmo contagioso y cierta camaradería expresada socialmente en la amistad. Los propios Catriel & Paco lo expresaban en su último álbum, Papota, que incluye además de parodias a la industria (otro rasgo argentino), una oda a la amistad y una descripción geográfica: “Y es que venimos desde el c*** del mundo”.