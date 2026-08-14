Dos Anclas reinauguró su planta de San Luis tras invertir US$25 millones

Tres años después de un incendio que destruyó parte de su principal establecimiento productivo, Dos Anclas volvió a poner en marcha su planta de Salinas del Bebedero, en San Luis. La compañía invirtió US$25 millones para reconstruir y modernizar las instalaciones , en una apuesta que apunta a recuperar capacidad productiva y reforzar su operación logística.

El nuevo establecimiento tiene una superficie de 5000 metros cuadrados, casi 20 metros de altura y fue construido con características especialmente adaptadas al ambiente de la salina. Allí se concentra una parte del proceso productivo de Dos Anclas: desde la extracción de la sal en el yacimiento hasta su lavado, secado, aditivado y envasado.

“Hace tres años, el incendio que destruyó la planta nos enfrentó a una de las pruebas más difíciles de nuestra historia. Hoy celebramos un nuevo comienzo. Que esta planta sea el punto de partida de una nueva etapa de crecimiento, innovación y orgullo para todos”, señaló Miguel Viegener, presidente de Dos Anclas.

La reconstrucción implicó no solo recuperar la infraestructura perdida, sino también incorporar nuevo equipamiento. La planta cuenta con nuevas tolvas, un lavadero, un secadero de alta eficiencia, sistemas de zarandas, circuitos de remolienda y máquinas de envasado.

La compañía invirtió US$25 millones para reconstruir y modernizar las instalaciones RaMA

Según explicó Juan Pablo Pasini, gerente general de Dos Anclas, la modernización permite combinar mayor volumen con flexibilidad operativa. La instalación puede alcanzar una capacidad de procesamiento de hasta 50 toneladas por hora.

“Tenemos una fábrica modelo, con tecnología constructiva especialmente adaptada para el ambiente de la salina. Con equipamiento de primer nivel, podemos alcanzar tanto volumen como flexibilidad y trabajar a un acelerado ritmo de hasta 50 toneladas por hora”, sostuvo.

La fábrica de San Luis ocupa un lugar central en el esquema industrial de Dos Anclas porque allí se realiza la industrialización de la sal en todas sus etapas. La producción abastece tanto al mercado de consumo masivo como a distintas industrias que utilizan la sal y otros productos de la compañía como insumos.

La inversión también contempla una dimensión logística. El edificio albergará el nuevo centro de distribución San Luis, que tendrá 4000 posiciones de almacenamiento y funcionará como uno de los nodos para el movimiento de productos de la compañía. Este centro se sumará a la red de distribución que Dos Anclas ya tiene en distintos puntos del país, entre ellos Moreno y La Pampa.

La compañía, que produce y comercializa sal de mesa, condimentos, especias, vinagres, productos de repostería y aceite de oliva, inició su actividad en 1901 con la importación de diferentes artículos y en 1909 comenzó la explotación salinera en la provincia de La Pampa.

Desde la década de 1980, forma parte del holding denominado FV (por Franz Viegener, su precursor), que controla la marca FV y participa en otras firmas del rubro de materiales para el hogar, como Fiplasto, Peisa y Traful. Dos Anclas -y su dueña, Introductora de Buenos Aires-, pasó al grupo mediante una licitación organizada por el Citibank a partir de una deuda que se le ejecutó a su anteroir dueña, la familia Capozzolo.