Economía Circular: qué es y cómo aplicar este modelo en el día a día

Hace tiempo que el medio ambiente pide a gritos un cambio en el modo que tienen las personas de producir, consumir y hacer girar a la economía global. Sin embargo, son muy pocos los que lo han sabido escuchar. Muchos no han querido hacerlo porque no lo veían conveniente para sus bolsillos pero otros, la mayoría, porque no pudieron entrar en contacto con el conocimiento que les permitiría comprender las consecuencias que implica sostener una economía lineal, es decir, industrializada. Por suerte, en el último tiempo llegaron propuestas gratuitas y abiertas como la de la Cumbre Mundial de Economía Circular para poder comprender y aplicar esta transición que, a diferencia de otros modelos, no conlleva un riesgo para el planeta, sino que por el contrario, lo invita a un gran respiro.

“El modelo que conocíamos hasta el momento nos proponía extraer los recursos naturales, hacer una producción convencional, consumir lo que se deseaba y desechar lo restante. Mientras que, el gran diferencial que trae la economía circular es que que ese bien en vez de ser enterrado de ahora en más será reutilizado, es decir, reinsertado como parte de otro producto. Esto producirá un ahorro y nos llevará a comprender que la basura ya no es basura, es un insumo para volver a producir”, comparte el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, quien por segundo año consecutivo convoca a personas de todo el mundo a entrar en contacto con esta nueva visión sobre la economía. Y agrega: “Ahora vamos a seguir creciendo como sociedad pero de forma sustentable. Es un desafío que nos permitirá seguir produciendo y existiendo como especie, cuidando el planeta para generaciones futuras”.

Durante la segunda Cumbre Mundial de Economía Circular con base en la Ciudad de Córdoba que se llevará a cabo el miércoles 15 y jueves 16 de junio, el público entrará en contacto con distintas temáticas dentro de este modelo económico. Habrá transformación energética, movilidad sustentable, diseño, neutralidad de carbono, financiamientos internacionales, tendencias mundiales que se darán a conocer a través de empresarios líderes y más. A diferencia de la primera emisión de la Cumbre que se realizó durante el 2021, el nuevo evento fue pensado desde una nueva concepción, se pasó de la teoría a la práctica, es decir, ya hay un montón de personas que comenzaron a vivir de el y podrán contarlo durante las jornadas. “Va a haber una feria con productos, tecnología y experiencias de modelo de gestión. Esto ya no es un análisis teórico ya hay mucha experiencia. Además, en octubre vamos a ser sede de la tercera bienal de diseño y podremos observar como todos esos profesionales están realizando creaciones en las que se incluye a la economía circular. Seguimos trabajando porque no vamos a esperar que el mundo cambie, el cambio lo vamos a impulsar desde Córdoba”, explica Llaryora que se encuentra muy orgulloso de ser sede del debate de la temática que impulsará un cambio de paradigma.

Cumbre Mundial de Economía Circular. 15 y 16 de junio.

Los grandes cambios involucran siempre a un gran equipo

Durante el evento estarán presentes Peter Heck, CEO de IfaS (Instituto para la Gestión Aplicada del Flujo de Materiales), un organismo de investigación superior de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tréveris, ubicado en el Campus Ambiental Birkenfeld (ECB) de Alemania; Gunter Pauli, emprendedor dedicado a la transformación de los modelos de negocios y referente mundial de la economía circular; Evelyn Lenke, ex política alemana fundadora de la empresa Thinking Circular, Nicholas Richard Hurd, político británico que se desempeñó como Ministro de Londres de 2018 a 2019 y Juan Verde, estratega internacional de vasta experiencia, tanto en el sector público como en el privado.

El cuidado del medioambiente ya no es una opción, es una obligación

Si te quedaste con ganas de descubrir más sobre el modelo que busca el bienestar no solo de todos los argentinos, sino de todo los habitantes de este mundo, ingresá a este link y obtené tu entrada libre y gratuita.

