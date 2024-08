Formación no tradicional: Diez libros para ejecutivos sensibles

Escuchar

Este invierno es uno de los más fríos desde 2011 según los expertos. Nada mejor que una buena chimenea o salamandra, un té o mate y un libro para saciar el alma. Pero claro, como la audiencia de esta sección es variada, elegimos diferentes libros para satisfacer al gran lector o al que recién se inicia.

Una ficción real y una novela distópica abren este artículo. Agustina Caride, autora de la premiada Donde retumba el silencio, volvió con una ficción real ¡Vamos las pibas! (Marea, 2024) es un relato sobre Las Espartanas, el primer equipo de rugby de mujeres en prisión. La autora entra en la Unidad 47 del pabellón femenino seducida por ese espacio desconocido y aparentemente peligroso. ¿Por qué están acá? ¿Qué fue lo que hicieron esas personas? Cada capítulo devela, de manera luminosa, la oscuridad de las prisioneras, una oscuridad que no es vacío y tiene diferentes tonalidades. Prepararse para jugar en Las Espartanas es un escape al aislamiento y la humillación a las que las somete el sistema carcelario. La entrenadora lo sabe y por eso las arenga. ¡Vamos las pibas! Es el grito del equipo con el que se dan valor. Una gran historia de descubrirse a uno mismo, de resiliencia y liderazgo.

Gonzalo Garcés nos sorprende, nuevamente, con una genialidad. El Refugiado (Seix Barral, 2024). Esta distopía donde la Argentina, luego de una guerra de secesión en el siglo XXI se divide en dos países podría llamarnos la atención si no fuera que nuestro país puede ser inspiración para una película de Fellini. En El Refugiado, el país se divide en dos: una parte declara la independencia y proclama una nueva república, el Estado Libre. Un país moderno y próspero. Del otro lado, del lado “argentino” la marginalidad, la pobreza, la opresión y la inseguridad abundan. En ese contexto un periodista anuncia una revelación explosiva: el lunes próximo contará en televisión la verdad sobre la conspiración que creó el Estado Libre. La expectativa es enorme pero el domingo el periodista aparece muerto. El lector contemporáneo va a poder hacer conexiones mentales inmediatas de situaciones que nos atravesaron a todos. Nada mejor que la realidad de nuestro país para inspirar la ficción. El refugiado es una joyita sobre un país difícil, uno que podría ser y otro que se hundió en sus propios dilemas.

En Vidas paralelas (Sudamericana, 2024), Roberto Ulloa traza historias de viajeros que se transformaron en leyenda. El autor es marino y veterano de Malvinas y el libro es parte de su esencia: un recorrido por personajes históricos que atraviesan mares y épocas. Hay historias que se entrelazan de manera asombrosa, donde los destinos de personajes tan diversos como el corsario Hipólito Bouchard, el Iwan Iwanowsky y el ballenero George Morgan se cruzan con los de Victoria Ocampo o Galileo Galilei. Ulloa busca historias perdidas que se transformaron en leyendas. Un libro que es un tributo a la curiosidad humana que atrapa y nos enseña a indagar en los lugares menos pensados.

En su primer libro de historias "Hubiese podido ser usted", Tomás Hodgers recopila y aumenta las historias que lo hicieron conocido en X Instagram @tomashdg

Para indagar temas de liderazgo, El cuento del liderazgo de Claudio Reboredo (Dain Usina Cultural, 2023) son un cúmulo de historias inspiradoras para descubrir el líder que hay en cada lector. Las diferentes historias de líderes, anti líderes, emprendedores, gente que se queda sin trabajo, reestructuraciones se pueden leer como una historia independiente donde cada relato es una encrucijada crítica para los líderes y un desafío estratégico para la organización. Existe una copiosa bibliografía sobre el tema de liderazgo, generalmente sobre cómo ser buen líder, competencias para poder sobresalir y llegar…¿llegar a dónde? Muchas veces no tenemos idea a dónde vamos, pero la inercia nos lleva a algún lugar. Esos lugares son explorados por el autor en cada historia que cuenta en su libro.

Nos adentramos ahora en experiencias personales maravillosas. Tomás Hodgers es, a mi entender, una revelación de esas que suceden cada tanto. En su primer libro de historias Hubiese podido ser usted (Amazon.com) Tomás recopila y aumenta las historias que lo hicieron conocido en X (antes Twitter). Lo descubrí en la red social cuando al inicio de la pandemia de covid hizo un hilo con una historia de un amigo que le gustó una chica en el supermercado. El hilo de la historia era frenético y no podía dejar de leerlo. Así es como Tomás hoy tiene miles de seguidores en su cuenta @tomashdg y acumuló más de 100 millones de interacciones. Estos relatos de la vida diaria, de esa que muchas veces los ejecutivos pierden de vista, están incorporados en este libro autoeditado que ya va por la tercera edición. El nuevo fenómeno de autores nóveles que autopublican y, además, les va bien, se está instalando en una sociedad que vive de crisis en crisis. Las historias de este libro son ventanas que se abren para la risa y la reflexión. Cada historia es un viaje que desentraña las diferentes facetas de las personas.

En "Bien tarde en el día", Claire Keegan avanza sobre zonas incómodas de la intimidad de una pareja como la falta de generosidad e incluso el desamor

La intimidad de las personas es develada por tres escritores exquisitos. Empecemos con Clarie Keegan, la irlandesa que nos ha regalado libros como Antártida, Tres Luces, Recorre los Campos Azules, entre otras. Keegan nos sumerge en la Irlanda rural y sus costumbres aquellas que nos muestra directamente y otras que pasan sin que nos demos cuenta, pero están. En Bien tarde en el día (Eterna Cadencia, 2024), Cathal, el protagonista, permanece en la oficina durante la hora de almuerzo para adelantar trabajo, aunque su cabeza parece estar en otra parte. Comete errores tontos y pierde la tarea recién hecha en la computadora; se siente incómodo y observado por las pocas personas que se cruza en la oficina. Debajo de esa monótona calma su mundo se resquebraja. El egoísmo, el hastío, la pereza, e incluso el maltrato se entrometen en la relación con Sabine y el desenlace final se vuelve inevitable. El libro avanza sobre zonas incómodas de la intimidad de una pareja como la falta de generosidad e incluso el desamor. Un libro agudo que refleja la imposibilidad del amor en nuestros tiempos cuando todo nos pasa por arriba y la generosidad nos cuesta.

La premiada Magalí Etchebarne nos ofrece una joya como La vida por delante (Páginas de Espuma, 2024, Premio Ribera del Duero). Un grupo de mujeres que se resiste a la sordidez de la vejez y la enfermedad; dos amigas de vacaciones en un paisaje imponente, donde acecha la oscuridad y el pasado como un animal feroz; dos hermanas que retrasan desprenderse de las cenizas de su madre en el mar; una pareja que vive instalada en la electricidad del conflicto permanente. Con la mirada y el oído atentos a lo terrible, pero también a lo bello, los cuentos de Magalí Etchebarne, plenos en maestría, inteligencia y humor, se internan en la vida de unos personajes en constante batalla con la crueldad de la intimidad. Cuatro universos en los que danzan enredados la tragedia y la comedia y que retratan con destreza e ironía la aspereza del paso del tiempo, el dolor en todas sus formas, y la incansable búsqueda del amor y la ilusión. Nada que no le pueda pasar al lector de esta columna.

Muchos lectores que tienen vidas corporativas ajetreadas avanzan rápidamente sobre sus carreras y se olvidan de la vida personal que queda relegada, como los hijos a los que no le dedicamos el tiempo suficiente. Andrés Neuman escribió Pequeño hablante (Alfaguara, 2024) donde las emociones de un padre ante la iniciación verbal de su hijo impulsan al autor a escribir este libro repleto de hallazgos, pequeños detalles que el día a día no nos deja ver. Sus páginas exploran el enigma de los aprendizajes básicos que muchas veces no recordaremos: empezar a caminar, hablar, formar la identidad y organizar nuestra memoria. Este libro pertenece al género de la literatura amorosa poco frecuente (y poco frecuente en los poco amorosos directivos): la de un padre asombrado que escribe para su hijo. En el trasfondo del libro, Neuman recrea los vínculos entre generaciones, los conflictos íntimos y dialoga con nuestras transformaciones familiares a través del tiempo.

Luis Mey nos vuelve a asombrar y provocar con Curabichera (La Crujía, 2024). El autor nos presenta un personaje sufrido, el Tano, sufrido por el abandono y la frialdad de una familia. El Tano es de esas personas con un pie en diferentes territorios: con sus padres, bajo la curva de la General Paz cuando se transforma en Panamericana, donde la polución invisibiliza a quienes viven ahí; y en Villa Rosa, en el campo, cuando todavía no era nada, puro yuyo, serpiente y pantanos. Pero el protagonista vuelve a su barrio y ahí se desencadena todo. La novela sirve para no olvidar la locura de la gente común, el enemigo inesperado y que, las asociaciones ilícitas, por más discurso que se quiera tener, por algo son ilícitas. Una historia fuerte que exhibe, como en una estantería, los aspectos humanos más nobles y la bestialidad que todos llevamos adentro. Casi casi como la vida corporativa. Y si quieren más del autor, recomiendo La pregunta de mi madre y Las garras del niño inútil, entre otras, publicadas por Factotum Ediciones.

Finalmente, si el lector está harto de todo y de todos y requiere un poco de humor, Lo mejor de Tute (Sudamericana, 2024) es una oda a la alegría, sarcasmo, ironía fina y diversión que el mejor dibujante de humor gráfico argentino de la actualidad puede ofrecer. Los directivos lectores esbozarán, seguramente, una sonrisa socarrona ante semejante atentado al humor, algo que necesitamos siempre a la hora de confrontar el trabajo diario.